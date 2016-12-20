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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

WBO санкционировала бой между Билли Джо Сондерсом и Саулем Альваресом

Он может пройти весной 2017 года.

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41 Комментарий
Сауль Альварес. Фото с сайта Sky Sports
Сауль Альварес. Фото с сайта Sky Sports
Фото BoxingScene.com
Фото BoxingScene.com
Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) наделило мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) статусом обязательного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, которым владеет британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

Получение статуса обязательного претендента стало возможным для Альвареса, поскольку он является чемпионом WBO, хотя на категорию ниже - в первом среднем весе.

В организации "в интересах бокса" пошли навстречу промоутерам Альвареза из Golden Boy Promotions, которые 10 декабря попросили их об этом. При этом на статус обязательного претендента рассчитывал первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО), но ему отказали в просьбе. У Хурцидзе есть десять дней на обжалование этого решения.

Стоит отметить, что не так давно прошла Конвенция WBO, на которой представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.

Ранее стало известно, что Альварес планирует вернуться на ринг в мае следующего года. Помимо Сондерса у мексиканца есть еще один вариант на этот период - его команда также работает над поединком против Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) в договорном весе до 165 фунтов.

Добавим, что на сентябрь у "Канело" запланирован бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат пояса WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. В свою очередь, 18 марта GGG предстоит провести защиту титулов против "регулярного" чемпиона WBA в этом же весе американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).

Что касается Сондерса, то в начале декабре он успешно защитил свой титул, победив по очкам россиянина Артура Акавова. Между тем Головкин не раз говорил, что желает заполучить пояс WBO, чтобы осуществить свою главную цель - объединить все титулы в среднем весе.
Просмотров: 6934  Комментариев: 41
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Комментарии

 
 
Данияр Сейтханов Сегодня 13:38
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
Интересно, а какое разделение ганорара? 25 на 75 в пользу Сондерса? Даже если 50 на 50, то для Сондерса это большие деньги
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serikjan atau Сегодня 13:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Данияр Сейтханов, если Канело станет обязательным претендентом тогда 75/25. Сондерс - единоличный чемпион. Все таки WBO не прав, безусловно обязательный претендент - Хурцидзе. А Канело пусть стремится за ОП. Как Уорд, например, проведет два-три боя. Дело не в том что Сондерс хочет боя с Канело, дело в том что, он должен не уклонятся от ОП, то есть от Хурцидзе.
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Данияр Сейтханов Сегодня 13:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
serikjan atau,Есть такое правило если чемпион WBO пожелает подняться в весе, он становится ОП. Я как то читал про это, 75/25 для Сондерса это куш большой
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GGGabit Сегодня 16:19
Статус: Профи
Рейтинг: 451
serikjan atau, Видать рыжему очень нужен этот пояс !!!
Во первых войти в историю как чемпион мира в среднем весе по двум уже версиям ВБС(экс чемпион) и ВБА (неговоря о первом среднем весе) а то что он победит этого цыгана я не сомневаюсь.
Во вторых будет небольшим преимуществом в переговорах с ГГГ.
Хотя тут есть и минусы если ОП то раздел как минимум 60-40 будет в пользу чемпиона. Народ будет недоволен тем что опрокинули ОП(Автандила Хурцидзе)также недоволен будет тем что рыжий вроде говорил что не собирается в средний тем самым избежав бой с ГГГ а теперь собирается дратьс я с цыганом хуже того хочет еще с Чавесом в 165!!! Конечно несправедливо поступают с Хурцидзе он 2если не 3 года ждет этот бой за пояс а тут недосредневес еще не дарвшийся ни разу в среднем весе становится ОП!!! как так? Думаю Хурцидзе обжалует решение федерации а рыжий взвесив плюсы и минусы откажется от ОП. Если же федерация оставит решение без изменения и санкционирует бой то цыгану хана!!! Хотя есть варианты если бой пройдет в Англии и рыжий его не нокаутирует может решением судей вытянуть бой а вот нокаутировать рыжего у цыгана не получится.
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Makhasamatman Buch Сегодня 13:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
Данияр Сейтханов, 25 на 75, это если торги назначит
а так добровольно на переговорах могут любое соотношение сделать
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Данияр Сейтханов Сегодня 13:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
Makhasamatman Buch, Понятно что Сондерс до торгов до тянет
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KAIRAT Сегодня 13:58
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
Данияр Сейтханов,90 на 10)))))))))))))))))))))))))
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Мухамбет Имангазиев Сегодня 13:40
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Ни фига себе, попросил статус обязательного претендента как будто взаймы деньги берёт. Пошли на встречу, хаха, пошли лизнули.
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Данияр Сейтханов Сегодня 13:58
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
Есть такое правило если чемпион WBO пожелает подняться в весе, он становится ОП. Я как то читал про это, 75/25 для Сондерса это куш большой

Мухамбет Имангазиев,Есть такое правило если чемпион WBO пожелает подняться в весе, он становится ОП. Я как то читал про это, 75/25 для Сондерса это куш большой
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M585 Сегодня 14:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Данияр Сейтханов,где ты нашел такую инфу про правила WBO? поделись ссылкой пожалуйста! Интересно почитать.
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ТТ 44 Сегодня 13:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Продажные с... дети. Так и чувствовал. Но Канело то умный пацан. Пояс Геннадию без боя отдаст)))....
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Fanat&sport; Сегодня 14:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1392
ТТ 44, не отдаст, он не обязательный претендент
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ТТ 44 Сегодня 15:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Fanat&sport;,А он просто по привычке отдаст
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love is Сегодня 13:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 153
Перед боем с ГГГ хочет себе цену набить Рыжий
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Нургиса Игибаев Сегодня 13:47
Статус: Профи
Рейтинг: 355
Канело хочет потом двп пояса дорого продать Гене,потому что он победить Джо и Гене придется соглашаться условиям Голден Бой так как один пояс нужен Гене.
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ТТ 44 Сегодня 13:48
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Думаю это правильно. ОДХЛ хочет бой на своих условиях. Но Сондерс уж точно отколотит Канело. Сондерс не предсказуемый боец.
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serikjan atau Сегодня 14:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
ТТ 44, конечно, любому боксеру Сондерса не легко побить, легче побить Ли, Лемье и Юбенка. Альваресу тем более, он никогда не дрался в 160 фунтах.
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Fanat&sport; Сегодня 14:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1392
serikjan atau, после последнего боя Биджо, мне так не кажется совсем
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ТТ 44 Сегодня 14:27
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Fanat&sport;,Цыган сазранец на этот бой выйдет заряженный. Он уделает Мекса. Канело потом навсегда оставить бокс.
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Марат Галиев Сегодня 13:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 772
Беспредел(
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M585 Сегодня 13:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Интересно получается...
Голден Бой шайка хитрож**ых аферистов! Подмазали WBO чтобы потом спекулировать поясом при переговорах с Головкиным. Теперь Гене будет гораздо сложнее получить последний пояс! Большой привет Вафлеру! И Сондерс наверное рад, деньжат то побольше срубит чем с GGG!
А вообще, пусть мир перевернется и цыган отмутузит рыжого петуха! Вот будет весело!
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KAIRAT Сегодня 14:00
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
президент WBO. типичная шестерка,
Ответить 2
 
Makhasamatman Buch Сегодня 14:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 57
да это же хорошо, если Канело заберет пояс у Сондерса,
то тогда вероятность боя в сентябре ГГГ против Канело возрастет,
бой за абсолютного чемпиона, кучу бабла принесет
такое ОЛДХ не пропустит
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M585 Сегодня 14:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Makhasamatman Buch, все верно, не упустит, и предложит Гене 15-20 миллионов (можно сказать кость бросит)! И будет держать этот пояс до посинения, пока Гена не постареет либо не поднимется в весе! (((
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Baglan Badenbaev Сегодня 14:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Весь их бокс стал продажным. Все во всеуслышание кричат Гене: - "я хочу драться с тобой". Гена же: - "ребята давайте драться". Имея ввиду, как раньше во дворе, но плюс ещё титул. А тут, они, мои условия такие-то или боя не будет. Бабы продажные, самые что ни есть.
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serikjan atau Сегодня 14:06
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Для Канело этот обязательное претендентство ни к чему. Если хочет выйти на Сондерса, Канело выйдет и на свободной основе, без всяких претендентских статусов.
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M585 Сегодня 14:11
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
serikjan atau, скорее это чтобы уже наверняка получить пояс, чтобы Сондерс не спрыгнул или Гена его не перехватил, т.к. это сулит Голден Бой огромные деньги!
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M585 Сегодня 14:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
serikjan atau, если Гена получит последний пояс и станет абсолютом, то Рыжый ему уже не нужен будет! И Канелло придется самому бегать за Геной и соглашаться на условия 25/75 в пользу чемпиона или сидеть до старости со своей толстой жопой в первом среднем весе!
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Марат Жулдаспаев Сегодня 14:21
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1474
Суки,Оскар купил WBO,,с потрохами;!
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Методист ******* Сегодня 14:31
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Пусть дерется с сондерсом, потом выйдет на объеденительный бой с генадием. Кайф то что все на кону. но бл...ть этому не быть, это мои мечты!
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Виталий Виталий Сегодня 15:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
Может так будет лучше потому что неизвестно сколько Гене придется бегать за Сондерсом, а с Канело вроде как может быть наверное если бы в сентябре, ну вы поняли )) и я не считаю что Сондерс сможет победить рыжего, несмотря на бла бла он не дрался в среднем весе, ему и не надо там драться чтобы понять что в ринге он и есть откормленный средневес. Думаю сондерс будет побежден канело. но не хотелось бы чтобы этот пояс у рыжего стал каким-то приемуществом оскара в переговорах с ГГ
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Nurlan Сегодня 15:33
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
На самом деле не вижу в этом много плюса для Канело. Сондерс бы и так вышел против Канело если Канело предложить хотя бы 60 на 40 в пользу Канело. Так как даже эти 40% принесут большие деньги Сондерсу. А теперь получается Канело просто обязан драться с Сондерсом, тут разделение гонорара уже точно не будет меньше 50%, так как Канело всего лишь претендент. Единственный плюс, то что Сондерс не может теперь отложить бой. Я так понял Канело бой нужен не позже весны, что бы к бою с Геной у него был пояс WBO. Но я лично думаю он у него и так был бы предложи ты Сондерсу хороший гонорар.
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Арман Сегодня 15:41
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 617
Nurlan,кто Сондерсу даст 40%? ) Если 25% будет и то не факт.
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Nurlan Сегодня 15:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Арман , Все зависит от желания Канело затащить Сондерса в ринг. Если хочет то даст ему эти 40%, почему нет. Зато потом будет иметь преимущество над Геной в переговорах, зная что у Гены слабость к поясам.
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serikjan atau Сегодня 17:05
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Nurlan, бой Канело - Хан, тогда хан получил 13,5 млн, а сам Канело 3,5 млн. Канело и так может поступить с Сондерсом, если бой пройдет в свободной основе. Но Сондерс не Хан, конечно. Хан - в действительности пуп земли. А Сондерс никто.
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Nurlan Сегодня 17:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
serikjan atau, кто вам сказал, что разделение было таким? Цифры не помню, но помню, что гонорар был примерно равным.
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Allen Tontin Сегодня 18:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Бой сондерс-канело обязательно закончится победой канело,это уже решено.на осень бой геннадия с канело и сдесь начинается самое интересное.канело полюбому нужен будет этот бой и тут геннадий станет стороной 'а''60/40 или50/50
Команде канело нужный только деньги и они вряд ли откажутся .нужно только победить джейкобса и потом канело желательно нокаутом и уйти легендой и непобежденным.все у вас получится геннадий.
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KRG-style Сегодня 18:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
по сути сондерс будет выигрыше если этот бой состоитится и бабки срубить и не так сильно хапнет железных кулаков как было бы если б дрался с ГГГ ,+ маловероятный но шанс есть выстоит против канело и соответсвенно выйграть у рыжего , а с Геной у него реально шанс равнялса бы нулю
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Серик Жаксыбаев Сегодня 20:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
М да,
Ну и как это называется. За что такие почести кабанчику
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марко антонио цезарь Сегодня 21:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
зачем канело пояс в среднем весе) просто задумайтесь)
я думаю чтобы обязать драться гг на их условиях т.е даже если будут торги то под дудуку голден бой они зртягивают поводок гене я уверен)
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марко антонио цезарь Сегодня 21:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
марко антонио цезарь,а сдр стороны гена в плюсе из двух потенциальных соперников выпадет ненужный а это время и бабки т.е очень маленькие бабки
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