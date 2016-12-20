WBO санкционировала бой между Билли Джо Сондерсом и Саулем Альваресом

Он может пройти весной 2017 года.
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Сауль Альварес. Фото с сайта Sky Sports
Фото BoxingScene.com
Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) наделило мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) статусом обязательного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, которым владеет британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.
Получение статуса обязательного претендента стало возможным для Альвареса, поскольку он является чемпионом WBO, хотя на категорию ниже - в первом среднем весе.
В организации "в интересах бокса" пошли навстречу промоутерам Альвареза из Golden Boy Promotions, которые 10 декабря попросили их об этом. При этом на статус обязательного претендента рассчитывал первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО), но ему отказали в просьбе. У Хурцидзе есть десять дней на обжалование этого решения.
Стоит отметить, что не так давно прошла Конвенция WBO, на которой представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.
Ранее стало известно, что Альварес планирует вернуться на ринг в мае следующего года. Помимо Сондерса у мексиканца есть еще один вариант на этот период - его команда также работает над поединком против Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) в договорном весе до 165 фунтов.
Добавим, что на сентябрь у "Канело" запланирован бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат пояса WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. В свою очередь, 18 марта GGG предстоит провести защиту титулов против "регулярного" чемпиона WBA в этом же весе американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).
Что касается Сондерса, то в начале декабре он успешно защитил свой титул, победив по очкам россиянина Артура Акавова. Между тем Головкин не раз говорил, что желает заполучить пояс WBO, чтобы осуществить свою главную цель - объединить все титулы в среднем весе.
Получение статуса обязательного претендента стало возможным для Альвареса, поскольку он является чемпионом WBO, хотя на категорию ниже - в первом среднем весе.
В организации "в интересах бокса" пошли навстречу промоутерам Альвареза из Golden Boy Promotions, которые 10 декабря попросили их об этом. При этом на статус обязательного претендента рассчитывал первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузин Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО), но ему отказали в просьбе. У Хурцидзе есть десять дней на обжалование этого решения.
Стоит отметить, что не так давно прошла Конвенция WBO, на которой представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.
Ранее стало известно, что Альварес планирует вернуться на ринг в мае следующего года. Помимо Сондерса у мексиканца есть еще один вариант на этот период - его команда также работает над поединком против Хулио Сезара Чавеса-младшего (50-2-1, 32 КО) в договорном весе до 165 фунтов.
Добавим, что на сентябрь у "Канело" запланирован бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат пояса WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. В свою очередь, 18 марта GGG предстоит провести защиту титулов против "регулярного" чемпиона WBA в этом же весе американца Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 КО).
Что касается Сондерса, то в начале декабре он успешно защитил свой титул, победив по очкам россиянина Артура Акавова. Между тем Головкин не раз говорил, что желает заполучить пояс WBO, чтобы осуществить свою главную цель - объединить все титулы в среднем весе.