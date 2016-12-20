Отец Чавеса-младшего назвал адекватную цену за бой с Альваресом

Ранее он завил, что они не собираются драться за "крохи", которые им предлагают промоутеры "Канело".
Сегодня 16:53
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Фото с сайта boxingscene.com
Шестикратный чемпион мира по боксу мексиканец Хулио Сезар Чавес назвал "адекватную цену", за которую его сын Хулио Сезар Чавес-младший (49-2-1, 32 КО) согласен выйти на ринг против соотечественника чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).
Несколько дней назад Чавес-младший выразил недовольство по поводу финансовых условий, которые им предлагают за бой промоутеры "Канело". Он заявил, что они не собираются драться за "крохи".
"Мы ждем от них адекватного предложения. То, что они предлагают сейчас, нас не устраивает. Если они будут продолжать гнуть свою линию, то никакого боя не будет. Они должны предложить реальную сумму гонорара. Переговоры пока идут
хорошо. Мы понимаем, что это время "Канело", однако, он и Хулио нуждаются
друг в друге. Это очень сложный бой. Трудно сказать, кто из них лучший.
Мы хотим 30-35 процентов от общего дохода с боя. Ту денежную сумму, которую они нам предлагают - мы успели заработать на других боях. То, что они предлагают - это то же самое, что сказать: "Мы отказываемся от боя", - приводит слова Чавеса-старшего BoxingScene.com.
Ранее сообщалось, что команды Альвареса и Чавеса-младшего ведут переговоры о поединке на май 2017 года. При этом отмечалось, что он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов.
Между тем Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Альвареса с чемпионом организации в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Представители боксеров провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.
Несколько дней назад Чавес-младший выразил недовольство по поводу финансовых условий, которые им предлагают за бой промоутеры "Канело". Он заявил, что они не собираются драться за "крохи".
"Мы ждем от них адекватного предложения. То, что они предлагают сейчас, нас не устраивает. Если они будут продолжать гнуть свою линию, то никакого боя не будет. Они должны предложить реальную сумму гонорара. Переговоры пока идут
хорошо. Мы понимаем, что это время "Канело", однако, он и Хулио нуждаются
друг в друге. Это очень сложный бой. Трудно сказать, кто из них лучший.
Мы хотим 30-35 процентов от общего дохода с боя. Ту денежную сумму, которую они нам предлагают - мы успели заработать на других боях. То, что они предлагают - это то же самое, что сказать: "Мы отказываемся от боя", - приводит слова Чавеса-старшего BoxingScene.com.
Ранее сообщалось, что команды Альвареса и Чавеса-младшего ведут переговоры о поединке на май 2017 года. При этом отмечалось, что он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов.
Между тем Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Альвареса с чемпионом организации в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Представители боксеров провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.