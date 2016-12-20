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Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Тобол Кайсар 21:00
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Астана Жетысу 1:3
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Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
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Спартак Локомотив 22:30
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Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
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Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
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Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
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Горняк Бейбарыс 19:00
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Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Отец Чавеса-младшего назвал адекватную цену за бой с Альваресом

Ранее он завил, что они не собираются драться за "крохи", которые им предлагают промоутеры "Канело".

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5 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Шестикратный чемпион мира по боксу мексиканец Хулио Сезар Чавес назвал "адекватную цену", за которую его сын Хулио Сезар Чавес-­младший (49-2-1, 32 КО) согласен выйти на ринг против соотечественника чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО).

Несколько дней назад Чавес-младший выразил недовольство по поводу финансовых условий, которые им предлагают за бой промоутеры "Канело". Он заявил, что они не собираются драться за "крохи".

"Мы ждем от них адекватного предложения. То, что они предлагают сейчас, нас не устраивает. Если они будут продолжать гнуть свою линию, то никакого боя не будет. Они должны предложить реальную сумму гонорара. Переговоры пока идут
хорошо. Мы понимаем, что это время "Канело", однако, он и Хулио нуждаются
друг в друге. Это очень сложный бой. Трудно сказать, кто из них лучший.

Мы хотим 30-35 процентов от общего дохода с боя. Ту денежную сумму, которую они нам предлагают - мы успели заработать на других боях. То, что они предлагают - это то же самое, что сказать: "Мы отказываемся от боя", - приводит слова Чавеса-старшего BoxingScene.com.

Ранее сообщалось, что команды Альвареса и Чавеса-младшего ведут переговоры о поединке на май 2017 года. При этом отмечалось, что он может пройти в промежуточном весе 165 фунтов.

Между тем Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой Альвареса с чемпионом организации в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Представители боксеров провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.
Просмотров: 4419  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Айтуганов Асет Сегодня 17:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Голден Бой так же обходится с Чавесом младшим, как и с нашим Геной, как говорится скупой платит дважды.
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GGGabit Сегодня 19:39
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Айтуганов Асет, Даже Чавес просит 30 от общего дохрода !!! А это не 10-15 млн которые предлагают ОДЛХ.
Вообще обнаглели ведь ГГГ чемпион а рыжий только претендент а год назад ситуация была другой где уже ГГГ был ОП а рыжий чемпионом (где Саулешка обоссалась)и то Гена был согласен на любой расклад ради ремня. По правилам 75-25 в пользу чемпиона!!
Согласен что у рыжего фанатская база больше но она заметно уменьшилась когда он отдал пояс теперь же чтобы подтвердить что он мужик а не саулешка он просто обязан выйти на бой при любом раскладе!! Повторяю если он мужик !!!
Но и у ГГГ фанатов не меньше, везде где он проводил бой всегда был аншлаг!! Так что ОДЛХ должен с достоинством относится к ГГГ и согдасится на 50/50 хотя бы мы же не просим 75-25. Во крайняк 60/40 и точка.
Хотя в последнее время сомневаюсь я уже что рыжий выйдет. Судя по последним новостям (ОП по ВБО)и по тому что происходит в мировом боксе коррупция, политика и деньги решают.
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бакыт абимолдин Сегодня 17:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
саулешаны урып жыгып одлхнын аузын жапса екен ато кутырып кетти
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Baglan Badenbaev Сегодня 18:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 207
Хулио этого Альвареса так оценивают. Пора бы команде Геннадия спросить у команды Голден бой и тем самым намекнуть Леффлёру: - "кого побил Альварес, кого бы ГГГ не смог бы побить?" Кто эти мега профи бокса, которые скружили ему голову и позволяют его команде делать такие предложения по гонорарам. Я считаю было бы правильным, ещё с нашего детства, победитель забирает всё. Ладно, ну хотя бы 80%, а остальное проигравший. Вот после таких предложений боксёр мнящий себя лучшим и признаным, может себя называть таковым.
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KRG-style Сегодня 18:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Оскар де лахоя Чавесу страшему:
- Хулио ты от меня хочешь!!
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