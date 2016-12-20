СМИ раскрыли план Альвареса на 2017 год, в который не входит бой с Головкиным

Названы имена соперников и даты поединков "Канело" на следующий год.
Вчера 10:30
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Сауль Альварес. Фото с сайта InstantBoxing.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз сомневается, что самый ожидаемый бой 2017 года между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) все-таки состоится.
Главной проблемой в переговорах является финансовая сторона. Ранее стало известно, что промоутеры Альвареса согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
"Мне не нравится об этом говорить, но я думаю, что бой Головкина и Альвареса не состоится в следующем году. Если Golden Boy планирует "закопаться в песок" и не давать GGG 40 процентов за поединок с "Канело", то вряд ли он пройдет в 2017.
Боксеры могли бы возобновить переговоры в 2018 году, возможно, с более свежим взглядом на то, что является разумным, а что нет. Не знаю, отдает ли "Канело" лично приказы своим промоутерам не давать Головкину те 40 процентов, или же это исходит от Golden Boy. Думаю, мы скорее увидим, как Альварес в сентябре будет биться с Мигелем Котто, чем с Головкиным.
"Канело" не будет драться с Головкиным в сентябре 2017. Вместо этого он выйдет на ринг против Котто в его прощальном бою на НВО PPV. А до того он, вероятно, встретится с Давидом Лемье или Кертисом Стивенсом в феврале, а затем в мае с Хулио Сесаром Чавесом-младшим. А завершит 2017 год "Канело" поединком Котто. Это так очевидно, что даже не смешно", - говорится в заметке.
При этом промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя гарантирует, что бой "Канело" с Головкиным состоится в 2017 году и пройдет он в лимите среднего веса. По его словам, он даже готов поставить на кон свою промоутерскую лицензию.
Главной проблемой в переговорах является финансовая сторона. Ранее стало известно, что промоутеры Альвареса согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.
"Мне не нравится об этом говорить, но я думаю, что бой Головкина и Альвареса не состоится в следующем году. Если Golden Boy планирует "закопаться в песок" и не давать GGG 40 процентов за поединок с "Канело", то вряд ли он пройдет в 2017.
Боксеры могли бы возобновить переговоры в 2018 году, возможно, с более свежим взглядом на то, что является разумным, а что нет. Не знаю, отдает ли "Канело" лично приказы своим промоутерам не давать Головкину те 40 процентов, или же это исходит от Golden Boy. Думаю, мы скорее увидим, как Альварес в сентябре будет биться с Мигелем Котто, чем с Головкиным.
"Канело" не будет драться с Головкиным в сентябре 2017. Вместо этого он выйдет на ринг против Котто в его прощальном бою на НВО PPV. А до того он, вероятно, встретится с Давидом Лемье или Кертисом Стивенсом в феврале, а затем в мае с Хулио Сесаром Чавесом-младшим. А завершит 2017 год "Канело" поединком Котто. Это так очевидно, что даже не смешно", - говорится в заметке.
При этом промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя гарантирует, что бой "Канело" с Головкиным состоится в 2017 году и пройдет он в лимите среднего веса. По его словам, он даже готов поставить на кон свою промоутерскую лицензию.