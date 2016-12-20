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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

СМИ раскрыли план Альвареса на 2017 год, в который не входит бой с Головкиным

Названы имена соперников и даты поединков "Канело" на следующий год.

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26 Комментариев
Сауль Альварес. Фото с сайта InstantBoxing.com
Сауль Альварес. Фото с сайта InstantBoxing.com
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз сомневается, что самый ожидаемый бой 2017 года между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) все-таки состоится.

Главной проблемой в переговорах является финансовая сторона. Ранее стало известно, что промоутеры Альвареса согласились увеличить фиксированный гонорар для казахстанского боксера с 10 до 15 миллионов долларов, однако команда Головкина рассчитывает получить 40 процентов от общего доходя с боя.

"Мне не нравится об этом говорить, но я думаю, что бой Головкина и Альвареса не состоится в следующем году. Если Golden Boy планирует "закопаться в песок" и не давать GGG 40 процентов за поединок с "Канело", то вряд ли он пройдет в 2017.

Боксеры могли бы возобновить переговоры в 2018 году, возможно, с более свежим взглядом на то, что является разумным, а что нет. Не знаю, отдает ли "Канело" лично приказы своим промоутерам не давать Головкину те 40 процентов, или же это исходит от Golden Boy. Думаю, мы скорее увидим, как Альварес в сентябре будет биться с Мигелем Котто, чем с Головкиным.

"Канело" не будет драться с Головкиным в сентябре 2017. Вместо этого он выйдет на ринг против Котто в его прощальном бою на НВО PPV. А до того он, вероятно, встретится с Давидом Лемье или Кертисом Стивенсом в феврале, а затем в мае с Хулио Сесаром Чавесом-младшим. А завершит 2017 год "Канело" поединком Котто. Это так очевидно, что даже не смешно", - говорится в заметке.

При этом промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя гарантирует, что бой "Канело" с Головкиным состоится в 2017 году и пройдет он в лимите среднего веса. По его словам, он даже готов поставить на кон свою промоутерскую лицензию. 
Просмотров: 8745  Комментариев: 26
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Комментарии

 
 
Ильяс Асилов Вчера 10:53
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 600
Типун тебе на язык Дэн!!! Оскарик ставит на кон свою промоутерскую лицензию. Правда только на словах))) Если и в этот раз боя не будет ему припомнят его слова про лицензию.
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Ержан Нурашев Вчера 10:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 138
я думаю ГБ раздувает свою рекламу только для того чтоб пото ГГГ было легче облить грязью, мол вы видели,знаете как я хотел этот бой, даже свою лицензию на кон ставил, а этот ваш монстр не хочет драться
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Аягоз Вчера 10:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
ни у Альвареса, ни у Де Ла Хойи нет того места, что можно было бы поставить на кон.
Ничего серьезного в них не осталось.
Говоря на языке американцев уже давно сказали, что у Альвареса нет яиц,А мы можем задаться вопросом "для чего эти "яйца" нужны?":
-для танцев?
-чтобы мокать в соль?
-для игры в бильярд?
- и вообще причем тут бокс?
Ответить 6
 
Steppenwolf !!! Вчера 15:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6015
Аягоз,
Ответить 1
 
AZA AZA Вчера 11:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 158
Не будет этого боя. То ли голден бой боятся, что они в минусе будут, то ли боятся, что рыжий проиграет? Причину знают только они. Говорить можно все что угодно.
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ТТ 44 Вчера 11:05
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Интересно Деффки пляшут. А откуда информация?????
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KAIRAT Вчера 11:09
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
Может. Геннадию стоит. принять. 15 миллионов . И отлупить его основательно. а так канело будет бегать бесконечно. у него времени уйма. в отличие от гены. А в возможном реванше . Уже Головкин будет стороной А. и уже он будет права качать.кто сколько получит.
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Mara Вчера 11:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 910
KAIRAT ,Даже таксист не едет в аэропорт за штуку хотя знает что на обратном пути заработает 25 тыщи.
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Мухамбет Имангазиев Вчера 11:41
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Mara, хорошая аналогия. Значит Гена не хочет 15 лимонов чтобы в следующих боях срывать куш?
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Булат Балагур Вчера 12:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
Мухамбет Имангазиев, Гена справедливо требует не фиксированную сумму , а именно проценты от этого боя ! Вот просто для сравнения - Мейвезер предлагал Пакьяо 30 миллионов фиксированно , но Пакьяо послал его и в итоге добился процентного разделения и заработал 150 миллионов , а сам Мей 275 ! Разница колоссальная 30 и 150 )))
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Nurlan Вчера 12:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Булат Балагур,хорошое сравнение. Конечно за фиксированный гонорар не нужно соглашаться, но можно ведь подвинуться в процентах. Я думаю можно было бы согласиться на 35%. Я думаю оба боксера на этом бое заработают в районе 100 миллионов. А значит Гена заработает 35. Все же лучше чем 15, хоть и не так хорошо как 40. И тем более лучше, чем если Саулешка спрыгнет от боя.
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Булат Балагур Вчера 13:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
Nurlan,Да даже 30% ! Просто идут торги .
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ТТ 44 Вчера 14:21
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1682
Nurlan, Я прошу прошения. Но Кто Такой в данной ситуации Канело??? Чемпион без боя отдавший свой пояс. Как после этого он может кого то привлекать. Показатели боя с Бруком говорят о том что Геннадии популярен везде. А бой с Джейкобсом если даже будет 250 тыщ. Это будет отличный показатель. Думаю там может дойти и до 400 тыщ. так это Мега файт. Все ждут. И при этом Геннадии даже на миллиметр сдвинется, то это будет клеймо на всю жизнь. Леффлер хитрый Лис. Он может так сделать что ни грамма не уступят и сделают по своему. Контракт с Джейкобсом показывает какой он переговорщик. Все думали что пришел финиш. Ан нет. Сделал как нужно. И еще круче. ППВ на НВО....
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KAIRAT Вчера 12:40
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
Mara,но это единственный путь склонить канело провести бой с ГГГ,,время не в пользу головкина, к сожалению,годы могут пройти пока они придут к соглашению на 60-40,
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serikjan atau Вчера 12:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Думаю, что бой будет стоит примерно 40-50 млн-ов, а 40 проц. это - 17-20 млн-ов.
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Мухамбет Имангазиев Вчера 11:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
А сколько Гена получит если они согласятся на 40 процентов. Ну допустим полный зал MSG и PPV 600.000?
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Nurlan Вчера 12:55
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Мухамбет Имангазиев, ну давай прикидывать: MSG полный зал - 20 тыс., средняя цена за такой бой не менее 500 баксов. Итого: 20 тыс. * 1000 = 20 млн.
Теперь PPV: 55*600тыс. = 33 млн. Из 33 млн. половина уйдет оператору (HBO) остается 16,5.
Прибыль от зарубежных платных трансляций: миллионов 6
Прибыль от рекламы: миллионов 4
6 боя = 3,6 млн.), доля ТВ оператора. Итого остается: 35 млн. Вот дели между бойцами. Там еще они часть отдают промоутерам. Процентов 25%. Но я думаю PPV будет не меньше 1 миллиона.
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Nurlan Вчера 14:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Nurlan, * средняя цена 1000 баксов за билет
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Nurlan Вчера 14:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Nurlan, если цена PPV будет 70, и количество просмотров 1 млн., то доход бойцов составит около 60 млн. Если Гена согласиться на 35%, его доля будет 21 млн. Думаю очень даже не плохо!
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Дастан Курманбаев Вчера 12:00
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Похоже на то,что Рыжий мексиканский тушкан соскочит в 2017 году от боя с GGG. По моим расчетам, в 2017 году у GGG с вероятностью 70-80% состоится объединительный бой с Билли Джо Сондерсом. Объясню, на чем основывается моя уверенность. После обнародования результата ППВ с Бруком -500 000 продаж, жадный Билли на калькуляторе быстренько подсчитал доходы Брука и GGG. С учетом гарантированных 4 млн.долл. плюс продажи ППВ- сумма выходит немалая, по моим неточным подсчетам около 10 млн. долл. на брата. Замануха для жадного медвежонка Билли очень даже заманчивая. И это единственный шанс для жадного Билли заработать на всю оставшуюся жизнь. Так что он обязан рвать и метать , что бы бой состоялся на стадионе Уэмбли в 2017 году!
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Дархан Тусупов Вчера 12:09
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Канело и Билли должны понимать, что биться с GGG нужно как можно быстрее, потому что не факт, что они пройдут любого другого...
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Timur Sultanov Вчера 13:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Нурлан, цена 55 это с Джейкобсом, с Канело цена будет не ниже 75.
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Nurlan Вчера 14:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Timur Sultanov, да согласен PPV для боя GGG-Канело будет дороже. Возможно 70-75
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Nurlan Вчера 14:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 161
Nurlan, Мейвейзер-Пакьао цена была 90 за простой и 100 за HD
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ARYSTAN Вчера 13:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1844
думаю бой состоится в 2020 так как этот легкоатлет будет бегать от нашего чемпиона
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Viprin Viprin Вчера 21:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Не факт что Альварес одолеет Кертиса Стивенса.
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