Специалист рассказал о формуле успеха Казахстана на Мемориале Гранаткина

В финале турнира подопечные Александра Кузнецова сыграют с Россией.

Казахстанский специалист и директор ФШМ (футбольной школы молодежи) в Алматы Агадилда Хасенов поделился своим мнением с корреспондентом Vesti.kz о выступлении юношеской сборной Казахстана на Мемориале Гранаткина.



- Мы играли товарищеский матч с командой Кузнецова, наши ребята еще выглядели сыроватыми, крупно проиграли. Но Кузнецову сказал, что у него хорошие игроки, очень приятное впечатление произвели. Индивидуально сильные футболисты, прекрасно обучены. Легко обыгрывают один в один. И уже тогда было видно, что далеко пойдут. Кузнецов молодец, грамотный состав подобрал. Если добился успеха, значит, верную тактическую схему выбирал. При этом все знают, что ребята 2000 года самые талантливые в республике. 1999 нет, 2001, 2002 нет, - рассказал Хасенов.



- С чем это связано?



- Можно сказать, что звезды так сошлись. Это с одной стороны. А с другой я бы не забывал такого тренера, как Василий Маруняк. Он сейчас работает главным тренером дублирующего состава "Астаны". Многих этих пацанов 2000 года собирал по республике, находил спонсоров, возил на международные турниры. И помню, как делал заявление, что они будут достойно соперничать в Европе. Тогда все как-то скептически отнеслись к его словам. Какое-то время Маруняк работал в "Кайрате", потом часть игроков забрал в РКС (Республиканский колледж спорта). Впоследствии получил приглашение от "Астаны". Кстати, Кашкен его воспитанник. Он вместе с "Астаной" уехал на сборы. Правда, у этой команды настолько хороший потенциал и запас прочности, что может обойтись и без него. Это лишний раз свидетельствует о том, что в свое время было принято правильное решение о переходе Казахстана в УЕФА. Это первые плоды перехода. И ребята показывают очень интересный футбол, потому что уровень игры позволяет об этом говорить. Прошли хорошую школу, уверенно работают с мячом. Словом, все удачно сложилось. И Маруняк хорошо отработал, и РКС со своей базой помог, и Кузнецов сумел правильно мотивировать футболистов. Можем только гордиться юношеской сборной.



- Важно не останавливаться на достигнутом.



- Понятно, что это локальный успех. Но здесь нужно помочь ребятам с переходом во взрослый футбол. Ведь и ранее у нас была талантливая молодежь, не пробивавшаяся в команды мастеров. Причины разные. А перспективные игроки должны продолжать прогрессировать. Да, необходимо им больше доверять. Но нужно подумать, каким образом? Поскольку не следует исключать спортивную составляющую. Они обязаны пробиваться в состав сами, а не с помощью лимита. Плюс некоторые из них могут элементарно "зазвездиться". "Звездность" - серьезная проблема, ее нужно уметь преодолевать. Не случайно у Месси агентом является отец, как и у того же Неймара. То есть умеют вовремя подсказать и уберечь от принятия ошибочных решений. Этот успех хорош тем, что мотивирует молодых футболистов больше тренироваться и через труд добиваться определенного результата.



Возможно, ФФК стоит задуматься над созданием отдельной структуры, которая учитывала бы все нюансы и позволяла бы концентрировать административные и финансовые усилия на переходе юношей во взрослый футбол. Одно время в СССР существовали турниры "Юность", "Надежда", а также "Переправа", служившая трамплином для перехода в команды мастеров. Это к тому, что футболисты раскрываются в 18, 20 лет, 24 года. Плюс молодым тренерам необходимо постоянно повышать квалификацию, выезжая на стажировки в зарубежные клубы.



- Кого из игроков в нынешнем составе юношеской сборной можете выделить?



- Айдос Орал - индивидуально сильный игрок, быстренький. Устименко - хороший вратарь, надежный, уверенный. Дарын Суюнов - неплохо смотрится в средней зоне, неуступчивый, прекрасно видит поле, умеет обеспечить выход из обороны в атаку. Вообще, все линии грамотные. Но группа атаки меня приятно удивила. Ее игроки все быстрые и техничные. Один в один уверенно обыгрывают соперника, чего не удается нашим нападающим во взрослом футболе. А тут они на скорости обыгрывают и меняют направление атаки. Эти качества нужно развивать.



- Удастся выиграть у России в финале?



- В одном матче все возможно. Если не перегорят, победят. Нужно правильно настроить ребят. Думается, Кузнецов найдет нужные слова.



Отметим, что юношеская сборная Казахстана до 19 лет впервые в своей истории добралась до финала Мемориала Гранаткина. Групповой этап прошла без поражений, сыграв вничью со Словакией 0:0 и Азербайджаном 2:2, а также победив Литву 2:0. В четвертьфинале оказалась сильнее Словении 2:0, а в полуфинале - Греции 2:1. В финале турнира ей будет противостоять команда России. Игра пройдет 21 января.