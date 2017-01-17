Специалист рассказал о формуле успеха Казахстана на Мемориале Гранаткина

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 0:1
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Тобол Шамкир 1:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Динамо М ЦСКА 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 91:105
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:3
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Голубев Аревальо 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Малайзия Ирландия 1:2
Ирландия Гонконг 10:0
Казахстан Малайзия 1:13
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Акжайык Маяк 8:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Александрия 19:00
Шахтер Нефтехимик 19:00
Ордабасы Габала 20:00
Кайрат Оренбург 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 0:1
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 20:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 8:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 16:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 0:1
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Йокерит Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Аят Кайрат 19:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кыран Сабаил
Алтай Александрия 19:00
Шахтер Нефтехимик 19:00
Ордабасы Габала 20:00
Кайрат Оренбург 20:00
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Окжетпес Монтана
Иртыш Славия Сф 18:30
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Кайсар Истиклол
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 16:15
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 20:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
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Алматы Иртыш-Казхром
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Специалист рассказал о формуле успеха Казахстана на Мемориале Гранаткина

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Фото с сайта granatkin.com
Фото с сайта granatkin.com

Казахстанский специалист и директор ФШМ (футбольной школы молодежи) в Алматы Агадилда Хасенов поделился своим мнением с корреспондентом Vesti.kz о выступлении юношеской сборной Казахстана на Мемориале Гранаткина

- Мы играли товарищеский матч с командой Кузнецова, наши ребята еще выглядели сыроватыми, крупно проиграли. Но Кузнецову сказал, что у него хорошие игроки, очень приятное впечатление произвели. Индивидуально сильные футболисты, прекрасно обучены. Легко обыгрывают один в один. И уже тогда было видно, что далеко пойдут. Кузнецов молодец, грамотный состав подобрал. Если добился успеха, значит, верную тактическую схему выбирал. При этом все знают, что ребята 2000 года самые талантливые в республике. 1999 нет, 2001, 2002 нет, - рассказал Хасенов.

- С чем это связано?

- Можно сказать, что звезды так сошлись. Это с одной стороны. А с другой я бы не забывал такого тренера, как Василий Маруняк. Он сейчас работает главным тренером дублирующего состава "Астаны". Многих этих пацанов 2000 года собирал по республике, находил спонсоров, возил на международные турниры. И помню, как делал заявление, что они будут достойно соперничать в Европе. Тогда все как-то скептически отнеслись к его словам. Какое-то время Маруняк работал в "Кайрате", потом часть игроков забрал в РКС (Республиканский колледж спорта). Впоследствии получил приглашение от "Астаны". Кстати, Кашкен его воспитанник. Он вместе с "Астаной" уехал на сборы. Правда, у этой команды настолько хороший потенциал и запас прочности, что может обойтись и без него. Это лишний раз свидетельствует о том, что в свое время было принято правильное решение о переходе Казахстана в УЕФА. Это первые плоды перехода. И ребята показывают очень интересный футбол, потому что уровень игры позволяет об этом говорить. Прошли хорошую школу, уверенно работают с мячом. Словом, все удачно сложилось. И Маруняк хорошо отработал, и РКС со своей базой помог, и Кузнецов сумел правильно мотивировать футболистов. Можем только гордиться юношеской сборной. 

- Важно не останавливаться на достигнутом.

- Понятно, что это локальный успех. Но здесь нужно помочь ребятам с переходом во взрослый футбол. Ведь и ранее у нас была талантливая молодежь, не пробивавшаяся в команды мастеров. Причины разные. А перспективные игроки должны продолжать прогрессировать. Да, необходимо им больше доверять. Но нужно подумать, каким образом? Поскольку не следует исключать спортивную составляющую. Они обязаны пробиваться в состав сами, а не с помощью лимита. Плюс некоторые из них могут элементарно "зазвездиться". "Звездность" - серьезная проблема, ее нужно уметь преодолевать. Не случайно у Месси агентом является отец, как и у того же Неймара. То есть умеют вовремя подсказать и уберечь от принятия ошибочных решений. Этот успех хорош тем, что мотивирует молодых футболистов больше тренироваться и через труд добиваться определенного результата. 

Возможно, ФФК стоит задуматься над созданием отдельной структуры, которая учитывала бы все нюансы и позволяла бы концентрировать административные и финансовые усилия на переходе юношей во взрослый футбол. Одно время в СССР существовали турниры "Юность", "Надежда", а также "Переправа", служившая трамплином для перехода в команды мастеров. Это к тому, что футболисты раскрываются в 18, 20 лет, 24 года. Плюс молодым тренерам необходимо постоянно повышать квалификацию, выезжая на стажировки в зарубежные клубы.

- Кого из игроков в нынешнем составе юношеской сборной можете выделить?

- Айдос Орал - индивидуально сильный игрок, быстренький. Устименко - хороший вратарь, надежный, уверенный. Дарын Суюнов - неплохо смотрится в средней зоне, неуступчивый, прекрасно видит поле, умеет обеспечить выход из обороны в атаку. Вообще, все линии грамотные. Но группа атаки меня приятно удивила. Ее игроки все быстрые и техничные. Один в один уверенно обыгрывают соперника, чего не удается нашим нападающим во взрослом футболе. А тут они на скорости обыгрывают и меняют направление атаки. Эти качества нужно развивать.  

- Удастся выиграть у России в финале?

- В одном матче все возможно. Если не перегорят, победят. Нужно правильно настроить ребят. Думается, Кузнецов найдет нужные слова.

Отметим, что юношеская сборная Казахстана до 19 лет впервые в своей истории добралась до финала Мемориала Гранаткина. Групповой этап прошла без поражений, сыграв вничью со Словакией 0:0 и Азербайджаном 2:2, а также победив Литву 2:0. В четвертьфинале оказалась сильнее Словении 2:0, а в полуфинале - Греции 2:1. В финале турнира ей будет противостоять команда России. Игра пройдет 21 января.

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