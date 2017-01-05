Сборная Казахстана стартовала с ничьей со Словакией на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге

Команды набрали первые очки в турнире.

Юношеская сборная Казахстана (до 18 лет) стартовала с ничьей со сверстниками из Словакии на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы С проходил сегодня, 9 января, и завершился со счетом 0:0, что позволило командам набрать первые очки на турнире. С подробной статистикой игры вы можете ознакомиться здесь.

В другом матче группы С Литва обыграла Азербайджан - 2:1. Во втором туре 12 января сборная Казахстана встретится с Азербайджаном. Этот матч начнется в 15:00 по времени Астаны, а сразу после этого на поле выйдут Словакия и Литва.

Мемориал Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА Валентине Гранаткине. В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы.

Полное видео матча