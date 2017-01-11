Сборная Казахстана одержала первую победу на Мемориале Гранаткина и вышла в плей-офф

Оба гола в последнем матче группового этапа команда забила во втором тайме.

Юношеская сборная Казахстана (до 18 лет) одержала победу над сверстниками из Литвы в заключительном матче Мемориала Гранаткина в Санкт-Петебурге, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 13 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Александра Кузнецова. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 50-й минуте первый мяч казахстанцев забил Пайруз Жанали, а на 71-й окончательный счет установил Еркебулан Сейдахмет.

Ранее сборная Казахстана сыграла вничью со Словакией (0:0) и Азербайджаном (2:2). Таким образом, в активе команды теперь пять очков.

В 17:15 по времени Астаны состоится заключительный матч группы С, в котором Азербайджан сыграет со Словакией. Вне зависимости от результата этой игры Казахстан выйдет в плей-офф с первого или второго места. Четвертьфинальный матч команда проведет 16 января.

На данный момент в группе С с пятью очками лидирует Казахстан, за которым идут Литва (четыре очка), Словакия (два очка) и Азербайджан.

Напомним, Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы.