Сборная Казахстана сыграла вничью с Азербайджаном на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге

В копилке команды два очка после двух матчей.
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Групповой этап
Казахстан (U-18) - Азербайджан (U-18) 2:2
Голы: Кашкен, 17 (1:0); Магеррамлы, 45 (1:1); Сейдахмет, 53 (2:1); Набиев, 82 (2:2)
Турнирная таблица
Юношеская сборная Казахстана по футболу (до 18 лет) сыграла вничью со сверстниками из Азербайджана на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч группы С проходил сегодня, 11 января, и завершился ничьей 2:2. В составе нашей сборной отличились Динмухамед Кашкен и Еркебулан Сейдахмет, забившие на 17-й и 53-й минутах соответственно. Подробнее со статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.
Напомним, в первом матче на турнире Казахстан сыграл в нулевую ничью со Словакией. В заключительном матче группы наши футболисты встретятся с командой Литвы, эта встреча состоится 13 января в 15:00 по времени Астаны.
Напомним, Мемориал Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА Валентине Гранаткине. В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы.
Полное видео матча