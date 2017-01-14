Сборная Казахстана победила Словению и впервые в истории вышла в полуфинал Мемориала Гранаткина

Счет в матче был открыт уже на второй минуте.
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1/4 финала
Казахстан (U-18) - Словения (U-18) 2:0
Голы: Пайруз, 2 (1:0); Орал, 62 (2:0)
Юношеская сборная Казахстана (до 18 лет) победила сверстников из Словении в четвертьфинале Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 16 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Александра Кузнецова. С подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.
Вперед казахстанцы вышли уже на второй минуте, когда отличился полузащитник Жанали Пайруз. Развить успех получилось во втором тайме. На 61-й минуте пенальти реализовал хавбек Айдоз Орал, чей гол установил окончательный счет в матче - 2:0.
В полуфинале 18 января сборная Казахстана встретится с Грецией, которая по пенальти обыграла Латвию (0:0, 8:7). Матч начнется в 19:30 по времени Астаны.
Отметим, что сборная Казахстана уже установила лучшее достижение на Мемориале Гранаткина. Ранее на турнире команда никогда не выходила в полуфинал. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
Напомним, Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд.
Полное видео матча со Словенией: