Сборная Казахстана победила Грецию и впервые в истории вышла в финал Мемориала Гранаткина

Решающий гол команда забила в меньшинстве.
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1/2 финала
Греция (U-18) - Казахстан (U-18) 1:2
Голы: Орал, 18 (0:1); Орал, 49 (0:2); Цорвас, 58 (1:2)
Юношеская сборная Казахстана (до 18 лет) вышла в финал Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале команда Александра Кузнецова сегодня, 18 января, обыграла Грецию - 2:1. С подробной статистикой матча вы можете ознакомиться здесь.
Дубль в составе сборной Казахстана оформил полузащитник Айдос Орал. На 18-й минуте капитан команды точно реализовал пенальти, а на 49-й отличился уже с игры. У греков автором единственного гола на 58-й минуте стал нападающий Гиоргос Цоврас.
При этом второй гол сборная Казахстана забивала в меньшинстве. На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален один из лидеров команды - хавбек Жанали Пайруз, на чьем счету два гола на турнире.
Таким образом, сборная Казахстана вышла в финал Мемориала Гранаткина, который пройдет 21 января и начнется в 22:00 по времени Астаны. Греки, в свою очередь, сыграют в матче за третье место.
Соперник сборной Казахстана по финалу определится сегодня во встрече сборных России и Санкт-Петербурга. Эта встреча начнется в 22:00 по времени Астаны.
Выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.
Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд.
Полный матч Казахстан - Греция: