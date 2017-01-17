Кто представляет сборную Казахстана, сотворившую историю на Мемориале Гранаткина

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 0:1
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Тобол Шамкир 1:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Динамо М ЦСКА 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 91:105
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:3
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Голубев Аревальо 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Малайзия Ирландия 1:2
Ирландия Гонконг 10:0
Казахстан Малайзия 1:13
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Акжайык Маяк 8:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Александрия 19:00
Шахтер Нефтехимик 19:00
Ордабасы Габала 20:00
Кайрат Оренбург 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 0:1
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 20:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 8:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 16:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 0:1
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Йокерит Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Аят Кайрат 19:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кыран Сабаил
Алтай Александрия 19:00
Шахтер Нефтехимик 19:00
Ордабасы Габала 20:00
Кайрат Оренбург 20:00
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Окжетпес Монтана
Иртыш Славия Сф 18:30
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Кайсар Истиклол
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 16:15
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 20:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Жетысу Караганда
Астана Алтай
Алматы Иртыш-Казхром
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11 Комментариев
Фото с сайта granatkin.com
Фото с сайта granatkin.com
Подопечные Александра Кузнецова своей успешной игрой на Мемориале Гранаткина наглядно продемонстрировали, что Казахстан не обделен талантливой футбольной молодежью. Лестных слов заслужила вся наша команда, но корреспондент Vesti.kz решил представить некоторых ее игроков, которые со временем могут вырасти в настоящих мастеров. 

Данил Устименко
Нынешний успех команды связан с уверенной и надежной игрой вратаря "Кайрата". Как результат, три игры отстоял на ноль, пропустив в общей сложности три мяча. Когда такое было? Правда, отдадим должное обороне. Защитники проявили запредельную самоотдачу и очень помогли голкиперу. Один из сложных матчей он провел против Словении, когда неоднократно выручал команду. Стоило дать слабинку, и встреча могла пойти по иному сценарию. Но Устименко не позволил сопернику вернуться в игру. Это касается и полуфинала с греками. Отрадно, что у алматинцев растет такой одаренный вратарь. 



Айдос Орал
Полузащитник "Шахтера" является лучшим бомбардиром сборной Казахстана на Мемориале Гранаткина. Его дубль в полуфинале с Грецией вывел команду в финал, куда она еще никогда не добиралась. Ранее в четвертьфинальном поединке Орал огорчил словенцев. Айдос является воспитанником футбольного центра ФК "Шахтер". Регулярно участвует в юношеских соревнованиях. В 2015 году помог карагандинцам выиграть турнир "Жастар". Игры проводились среди воспитанников футбольных центров и академий 1999 годов рождения.
В финале турнира "Шахтер" встречался с "Ордабасы". Первыми в счете повели "горняки", отличился Айдос Орал. Южане ответили точным ударом Сагадата Турсунбая. В итоге основное время матча завершилось ничьей - 1:1, а в серии пенальти удача сопутствовала карагандинцам - 6:5. Кроме того, Айдоса Орала признали лучшим игроком "Жастара".



Динмухамед Кашкен 
Кашкен является воспитанником Республиканского колледжа спорта (РКС) Алматы, также тренировался в "Цесне", а потом в СДЮШОР № 2. При этом занимался в академии мадридского "Атлетико". Однако не имел возможности выступать за молодежный состав, только тренировался и участвовал в товарищеских матчах. Чтобы выступать за свой возраст в мадридском клубе, требуется иметь вид на жительство, чего у него не было. А так как в его возрасте необходимо получать игровую практику, было решено заключить соглашение с "Астаной". Хотя в договоре есть пункт, дающий право футболисту в любой момент вернуться в мадридский клуб. Впрочем, Кашкен вряд ли сожалеет о возвращении на родину, ведь он стал одним из лидеров и капитаном юношеской сборной своего возраста. Оправдал надежды тренерского штаба, что неудивительно. Ведь постоянно работал над собой индивидуально. К тому же обладает хорошими данными, позволяющими со временем менее болезненно осуществить переход во взрослый футбол.  



Еркебулан Сейдахмет
Парень лишний раз убеждает в том, что в Таразе всегда растили и растят интересных футболистов. А сам защищает цвета частного футбольного клуба "Монтажник" (Тараз), участвующего в чемпионате области. Обладает голевым чутьем и отличной техникой, позволяющей обыграть один в один любого соперника и этим самым создать численный перевес на определенном участке поля. Не случайно в прошлом году стал лучшим нападающим турнира "Кубок Президента Казахстана". На Мемориале Гранаткина отметился двумя голами. Определенно, располагает всеми необходимыми качествами, позволяющими в будущем заиграть в серьезном клубе премьер-лиги. Впрочем, талантов у нас во все времена хватало. А вот находить и вести до уровня сборной не всегда хватало времени и терпения. Стоит лишь захотеть, и они заиграют. 



Состав юношеской сборной Казахстана (U-19) выглядит следующим образом:
вратари: Данил Устименко ("Кайрат"), Владислав Сазонов ("Иртыш");
защитники: Динмухамед Кашкен ("Астана"), Талгат Кусяпов ("Астана"), Санжар Айтым ("Астана"), Ерасыл Аманжолов ("Атырау"), Айбар Нурдалиев ("Кайрат"), Данил Кузнецов ("Иртыш"), Сагадат Турсынбай ("Ордабасы"), Санжар Батырханов ("Жетысу");
полузащитники: Жасулан Кайркенов ("Астана"), Андрей Ульшин ("Кайрат"), Дарын Суюнов ("Кайрат"), Батыр Құдайбердинов ("Иртыш"), Айдос Орал ("Шахтер"), Жанали Пайруз ("Шахтер"), Гаврил Кан ("Тараз"), Мухит Жаксылык ("Ордабасы"), Александр Усачев ("Ақтобе"), Алиби Тузакбаев ("ЦСКА");
нападающие: Султан Астанов ("Кайрат"), Лев Скворцов ("Астана"), Марлен Айманов ("Кайрат"), Еркебулан Сейдахмет ("Монтажник"), Павел Баркунов ("Иртыш").  

Также отметим, что в группе С Казахстан сыграл вничью со Словакией 0:0 и Азербайджаном 2:2, а также победил Литву 2:0. В четвертьфинале оказался сильнее Словении 2:0, а в полуфинале - Греции 2:1. В финале турнира подопечные Александра Кузнецова встретятся с россиянами. Игра пройдет 21 января. 
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