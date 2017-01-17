Кто представляет сборную Казахстана, сотворившую историю на Мемориале Гранаткина

Казахстанские футболисты впервые в своей истории добрались до финала турнира.
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Фото с сайта granatkin.com
Подопечные Александра Кузнецова своей успешной игрой на Мемориале Гранаткина наглядно продемонстрировали, что Казахстан не обделен талантливой футбольной молодежью. Лестных слов заслужила вся наша команда, но корреспондент Vesti.kz решил представить некоторых ее игроков, которые со временем могут вырасти в настоящих мастеров.
Данил Устименко
Нынешний успех команды связан с уверенной и надежной игрой вратаря "Кайрата". Как результат, три игры отстоял на ноль, пропустив в общей сложности три мяча. Когда такое было? Правда, отдадим должное обороне. Защитники проявили запредельную самоотдачу и очень помогли голкиперу. Один из сложных матчей он провел против Словении, когда неоднократно выручал команду. Стоило дать слабинку, и встреча могла пойти по иному сценарию. Но Устименко не позволил сопернику вернуться в игру. Это касается и полуфинала с греками. Отрадно, что у алматинцев растет такой одаренный вратарь.
Айдос Орал
Полузащитник "Шахтера" является лучшим бомбардиром сборной Казахстана на Мемориале Гранаткина. Его дубль в полуфинале с Грецией вывел команду в финал, куда она еще никогда не добиралась. Ранее в четвертьфинальном поединке Орал огорчил словенцев. Айдос является воспитанником футбольного центра ФК "Шахтер". Регулярно участвует в юношеских соревнованиях. В 2015 году помог карагандинцам выиграть турнир "Жастар". Игры проводились среди воспитанников футбольных центров и академий 1999 годов рождения.
В финале турнира "Шахтер" встречался с "Ордабасы". Первыми в счете повели "горняки", отличился Айдос Орал. Южане ответили точным ударом Сагадата Турсунбая. В итоге основное время матча завершилось ничьей - 1:1, а в серии пенальти удача сопутствовала карагандинцам - 6:5. Кроме того, Айдоса Орала признали лучшим игроком "Жастара".
Динмухамед Кашкен
Кашкен является воспитанником Республиканского колледжа спорта (РКС) Алматы, также тренировался в "Цесне", а потом в СДЮШОР № 2. При этом занимался в академии мадридского "Атлетико". Однако не имел возможности выступать за молодежный состав, только тренировался и участвовал в товарищеских матчах. Чтобы выступать за свой возраст в мадридском клубе, требуется иметь вид на жительство, чего у него не было. А так как в его возрасте необходимо получать игровую практику, было решено заключить соглашение с "Астаной". Хотя в договоре есть пункт, дающий право футболисту в любой момент вернуться в мадридский клуб. Впрочем, Кашкен вряд ли сожалеет о возвращении на родину, ведь он стал одним из лидеров и капитаном юношеской сборной своего возраста. Оправдал надежды тренерского штаба, что неудивительно. Ведь постоянно работал над собой индивидуально. К тому же обладает хорошими данными, позволяющими со временем менее болезненно осуществить переход во взрослый футбол.
Еркебулан Сейдахмет
Парень лишний раз убеждает в том, что в Таразе всегда растили и растят интересных футболистов. А сам защищает цвета частного футбольного клуба "Монтажник" (Тараз), участвующего в чемпионате области. Обладает голевым чутьем и отличной техникой, позволяющей обыграть один в один любого соперника и этим самым создать численный перевес на определенном участке поля. Не случайно в прошлом году стал лучшим нападающим турнира "Кубок Президента Казахстана". На Мемориале Гранаткина отметился двумя голами. Определенно, располагает всеми необходимыми качествами, позволяющими в будущем заиграть в серьезном клубе премьер-лиги. Впрочем, талантов у нас во все времена хватало. А вот находить и вести до уровня сборной не всегда хватало времени и терпения. Стоит лишь захотеть, и они заиграют.
Состав юношеской сборной Казахстана (U-19) выглядит следующим образом:
вратари: Данил Устименко ("Кайрат"), Владислав Сазонов ("Иртыш");
защитники: Динмухамед Кашкен ("Астана"), Талгат Кусяпов ("Астана"), Санжар Айтым ("Астана"), Ерасыл Аманжолов ("Атырау"), Айбар Нурдалиев ("Кайрат"), Данил Кузнецов ("Иртыш"), Сагадат Турсынбай ("Ордабасы"), Санжар Батырханов ("Жетысу");
полузащитники: Жасулан Кайркенов ("Астана"), Андрей Ульшин ("Кайрат"), Дарын Суюнов ("Кайрат"), Батыр Құдайбердинов ("Иртыш"), Айдос Орал ("Шахтер"), Жанали Пайруз ("Шахтер"), Гаврил Кан ("Тараз"), Мухит Жаксылык ("Ордабасы"), Александр Усачев ("Ақтобе"), Алиби Тузакбаев ("ЦСКА");
нападающие: Султан Астанов ("Кайрат"), Лев Скворцов ("Астана"), Марлен Айманов ("Кайрат"), Еркебулан Сейдахмет ("Монтажник"), Павел Баркунов ("Иртыш").
Также отметим, что в группе С Казахстан сыграл вничью со Словакией 0:0 и Азербайджаном 2:2, а также победил Литву 2:0. В четвертьфинале оказался сильнее Словении 2:0, а в полуфинале - Греции 2:1. В финале турнира подопечные Александра Кузнецова встретятся с россиянами. Игра пройдет 21 января.
Данил Устименко
Нынешний успех команды связан с уверенной и надежной игрой вратаря "Кайрата". Как результат, три игры отстоял на ноль, пропустив в общей сложности три мяча. Когда такое было? Правда, отдадим должное обороне. Защитники проявили запредельную самоотдачу и очень помогли голкиперу. Один из сложных матчей он провел против Словении, когда неоднократно выручал команду. Стоило дать слабинку, и встреча могла пойти по иному сценарию. Но Устименко не позволил сопернику вернуться в игру. Это касается и полуфинала с греками. Отрадно, что у алматинцев растет такой одаренный вратарь.
Айдос Орал
Полузащитник "Шахтера" является лучшим бомбардиром сборной Казахстана на Мемориале Гранаткина. Его дубль в полуфинале с Грецией вывел команду в финал, куда она еще никогда не добиралась. Ранее в четвертьфинальном поединке Орал огорчил словенцев. Айдос является воспитанником футбольного центра ФК "Шахтер". Регулярно участвует в юношеских соревнованиях. В 2015 году помог карагандинцам выиграть турнир "Жастар". Игры проводились среди воспитанников футбольных центров и академий 1999 годов рождения.
В финале турнира "Шахтер" встречался с "Ордабасы". Первыми в счете повели "горняки", отличился Айдос Орал. Южане ответили точным ударом Сагадата Турсунбая. В итоге основное время матча завершилось ничьей - 1:1, а в серии пенальти удача сопутствовала карагандинцам - 6:5. Кроме того, Айдоса Орала признали лучшим игроком "Жастара".
Динмухамед Кашкен
Кашкен является воспитанником Республиканского колледжа спорта (РКС) Алматы, также тренировался в "Цесне", а потом в СДЮШОР № 2. При этом занимался в академии мадридского "Атлетико". Однако не имел возможности выступать за молодежный состав, только тренировался и участвовал в товарищеских матчах. Чтобы выступать за свой возраст в мадридском клубе, требуется иметь вид на жительство, чего у него не было. А так как в его возрасте необходимо получать игровую практику, было решено заключить соглашение с "Астаной". Хотя в договоре есть пункт, дающий право футболисту в любой момент вернуться в мадридский клуб. Впрочем, Кашкен вряд ли сожалеет о возвращении на родину, ведь он стал одним из лидеров и капитаном юношеской сборной своего возраста. Оправдал надежды тренерского штаба, что неудивительно. Ведь постоянно работал над собой индивидуально. К тому же обладает хорошими данными, позволяющими со временем менее болезненно осуществить переход во взрослый футбол.
Еркебулан Сейдахмет
Парень лишний раз убеждает в том, что в Таразе всегда растили и растят интересных футболистов. А сам защищает цвета частного футбольного клуба "Монтажник" (Тараз), участвующего в чемпионате области. Обладает голевым чутьем и отличной техникой, позволяющей обыграть один в один любого соперника и этим самым создать численный перевес на определенном участке поля. Не случайно в прошлом году стал лучшим нападающим турнира "Кубок Президента Казахстана". На Мемориале Гранаткина отметился двумя голами. Определенно, располагает всеми необходимыми качествами, позволяющими в будущем заиграть в серьезном клубе премьер-лиги. Впрочем, талантов у нас во все времена хватало. А вот находить и вести до уровня сборной не всегда хватало времени и терпения. Стоит лишь захотеть, и они заиграют.
Состав юношеской сборной Казахстана (U-19) выглядит следующим образом:
вратари: Данил Устименко ("Кайрат"), Владислав Сазонов ("Иртыш");
защитники: Динмухамед Кашкен ("Астана"), Талгат Кусяпов ("Астана"), Санжар Айтым ("Астана"), Ерасыл Аманжолов ("Атырау"), Айбар Нурдалиев ("Кайрат"), Данил Кузнецов ("Иртыш"), Сагадат Турсынбай ("Ордабасы"), Санжар Батырханов ("Жетысу");
полузащитники: Жасулан Кайркенов ("Астана"), Андрей Ульшин ("Кайрат"), Дарын Суюнов ("Кайрат"), Батыр Құдайбердинов ("Иртыш"), Айдос Орал ("Шахтер"), Жанали Пайруз ("Шахтер"), Гаврил Кан ("Тараз"), Мухит Жаксылык ("Ордабасы"), Александр Усачев ("Ақтобе"), Алиби Тузакбаев ("ЦСКА");
нападающие: Султан Астанов ("Кайрат"), Лев Скворцов ("Астана"), Марлен Айманов ("Кайрат"), Еркебулан Сейдахмет ("Монтажник"), Павел Баркунов ("Иртыш").
Также отметим, что в группе С Казахстан сыграл вничью со Словакией 0:0 и Азербайджаном 2:2, а также победил Литву 2:0. В четвертьфинале оказался сильнее Словении 2:0, а в полуфинале - Греции 2:1. В финале турнира подопечные Александра Кузнецова встретятся с россиянами. Игра пройдет 21 января.