Видео победного боя Куата "Наймана" Хамитова со спарринг-партнером Конора МакГрегора

Соперники провели в октагоне все пять раундов.
Сегодня 01:18
Ссылки по теме:
- Куат Хамитов победил спарринг-партнера Конора МакГрегора в главном бою Fight Nights Global 80
- Я не совсем согласен с решением судей. Склоняюсь к ничьей, а не к проигрышу - соперник Хамитова
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов победил ирландца Питера Куилли в главном бою турнира Fight Nights 80 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам пяти раундов поединка легкого веса один судья поставил ничью, а еще двое - отдали преимущество Хамитову, который выиграл решения большинства.
29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решением.
Отметим, что Куилли является одним из спарринг-партнером и близким другом чемпиона UFC Конора МакГрегора. В бою с Хамитовым его секундантом был российско-ирландский боец Артем Лобов, который также выступает в UFC и которого называют "русским братом" МаГрегора.
Предлагаем вашему вниманию видео боя (запись в более высоком качестве появится в ближайшее время):
По итогам пяти раундов поединка легкого веса один судья поставил ничью, а еще двое - отдали преимущество Хамитову, который выиграл решения большинства.
29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решением.
Отметим, что Куилли является одним из спарринг-партнером и близким другом чемпиона UFC Конора МакГрегора. В бою с Хамитовым его секундантом был российско-ирландский боец Артем Лобов, который также выступает в UFC и которого называют "русским братом" МаГрегора.
Предлагаем вашему вниманию видео боя (запись в более высоком качестве появится в ближайшее время):