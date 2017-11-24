Армянский боец "усыпил" казахстанца на турнире Fight Nights 80 в Алматы

Это второе поражение хозяев октагона.
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Герман Барсегян. Фото со страницы vk.com
Завершился еще один бой на турнире Fight Nights Global 80 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках полулегкого веса (до 61,2 килограмма) армянин Герман Барсегян победил казахстанца Бауыржана Орзая. В начале пятой минуты второго раунда Барсегян взял соперника на удушающий прием. Рефери остановил поединок, когда Орзай уже на мгновение потерял сознание и "уснул".
Теперь на счету Барсегяна три победы при одном поражении, а у Орзая - две победы и два поражения.
Ранее в рамках полулегкого веса другой казахстанец Айдын Кодеков в первом раунде проиграл Халимзоде Джалолидину из Таджикистана.
В главном событии Fight Nights Global 80 встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global
В рамках полулегкого веса (до 61,2 килограмма) армянин Герман Барсегян победил казахстанца Бауыржана Орзая. В начале пятой минуты второго раунда Барсегян взял соперника на удушающий прием. Рефери остановил поединок, когда Орзай уже на мгновение потерял сознание и "уснул".
Теперь на счету Барсегяна три победы при одном поражении, а у Орзая - две победы и два поражения.
Ранее в рамках полулегкого веса другой казахстанец Айдын Кодеков в первом раунде проиграл Халимзоде Джалолидину из Таджикистана.
В главном событии Fight Nights Global 80 встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global