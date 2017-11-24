Прямая трансляция боя Куат Хамитов - Питер Куилли и других поединков турнира Fight Nights Global 80

Начало - в 19:00 по времени Астаны.
Сегодня 17:01
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Хамитов и Куилли. Фото Fight Nights Global
Сегодня, 26 ноября, в Алматы пройдет турнир по смешанным единоборствам, организованный новым казахстанским промоушеном AFC и российской компанией Fight Nights Global, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Трансляция турнира стартует в 19:00 по времени Астаны. Ориентировочное время главного боя Хамитов - Куилли - в 21:45. Предлагаем вашему вниманию ссылки на просмотр.
Ссылка №1 >>>
Ccылка №2 >>>
Ссылка №3 >>>
Ссылка №4>>>
Ссылка №5 >>>
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ FIGHT GLOBAL NIGHTS 80:
Главное событие, бой в полусреднем весе (70,3 килограмма):
Куат Хамитов (Казахстан) - Питер Куилли (Ирландия).
Титульный бой в среднем весе (77,1 килограмма):
Георгий Кичигин (Казахстан) - Магомед Нуров (Россия).
Легчайший вес (56,7 килограмма):
Жалгас Жумагулов (Казахстан) - Шадж Хэк (Англия).
Полулегкий вес (61,2 килограмма):
Жуман Жумабеков (Казахстан) - Иван Андрущенко (Молдова);
Герман Барсегян (Армения) - Бауыржан Орзай (Казахстан);
Халимзода Джалолидин (Таджикистан) - Айдын Кодеков (Казахстан).
Полусредний вес (70,3 килограмма) - все бои с участием казахстанцев в рамках турнира QAZAQ 70:
Артем Резников - Мырза Еркенбеков;
Нуржан Жолдыбай - Муратбек Касымбай;
Нуржан Тутка (желтая карточка - будет отнят один балл в случае ничьи) - Еркын Талгатулы;
Даулет Изтелеу - Арман Алимов;
Нуржан Акишев - Бахторазов Мурат;
Медет Базарбеков - Олжас Ескараев.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Трансляция турнира стартует в 19:00 по времени Астаны. Ориентировочное время главного боя Хамитов - Куилли - в 21:45. Предлагаем вашему вниманию ссылки на просмотр.
Ссылка №1 >>>
Ccылка №2 >>>
Ссылка №3 >>>
Ссылка №4>>>
Ссылка №5 >>>
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ FIGHT GLOBAL NIGHTS 80:
Главное событие, бой в полусреднем весе (70,3 килограмма):
Куат Хамитов (Казахстан) - Питер Куилли (Ирландия).
Титульный бой в среднем весе (77,1 килограмма):
Георгий Кичигин (Казахстан) - Магомед Нуров (Россия).
Легчайший вес (56,7 килограмма):
Жалгас Жумагулов (Казахстан) - Шадж Хэк (Англия).
Полулегкий вес (61,2 килограмма):
Жуман Жумабеков (Казахстан) - Иван Андрущенко (Молдова);
Герман Барсегян (Армения) - Бауыржан Орзай (Казахстан);
Халимзода Джалолидин (Таджикистан) - Айдын Кодеков (Казахстан).
Полусредний вес (70,3 килограмма) - все бои с участием казахстанцев в рамках турнира QAZAQ 70:
Артем Резников - Мырза Еркенбеков;
Нуржан Жолдыбай - Муратбек Касымбай;
Нуржан Тутка (желтая карточка - будет отнят один балл в случае ничьи) - Еркын Талгатулы;
Даулет Изтелеу - Арман Алимов;
Нуржан Акишев - Бахторазов Мурат;
Медет Базарбеков - Олжас Ескараев.