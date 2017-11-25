Казахстанец Кичигин одержал досрочную победу на Fight Nights Global 80 и защитил пояс чемпиона

Он заставил соперника сдаться.
Вчера 23:38
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Георгий Кичигин. Фото Fight Nights Global
Казахстанец Георгий Кичигин провел успешную защиту титула чемпиона российского промоушена Fight Nights Global в полусреднем весе (77,1 килограмма), передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках турнира Fight Nights Global 80 в Алматы Кичигин победил претендента Магомеда Нурова из России. Бой завершился в четвертом раунде, когда казахстанец со второй попытки заставил соперника сдаться после болевого приема.
Для 27-летнего Кичигина эта победа стала 16-й при пяти поражениях, а 27-летний Нуров потерпел второе поражение при двух победах. Казахстанец впервые защищал титул, который он завоевал в мае после победы над россиянином Гаджимурадом Хирамагомедовом.
Отметим, что Георгий Кичигин - из бойцовской семьи: его старший и младший братья, Григорий и Виктор, также выступают в смешанных единоборствах, а секундирует их всех мама - Анна Азовская, которая не смогла приехать на турнир в Алматы из-за проблем со здоровьем. В ближайшем будущем в ММА планируют перейти и сестры Кичигины - Ярослава и Улада.
Добавим, что Кичигин родился в Алматы, но в детстве вместе с семьей переехал в Россию. Карьеру он начинал как российский боец. В Казахстан Кичигин вернулся несколько лет назад и в Fight Nights Global выступает под казахстанским флагом. Его же братья продолжают драться как граждане России.
В главном бою Fight Nights Global 80 казахстанец Куат Хамитов встретится с ирландцем Питером Куилли. Посмотреть этот поединок можно здесь.
В рамках турнира Fight Nights Global 80 в Алматы Кичигин победил претендента Магомеда Нурова из России. Бой завершился в четвертом раунде, когда казахстанец со второй попытки заставил соперника сдаться после болевого приема.
Для 27-летнего Кичигина эта победа стала 16-й при пяти поражениях, а 27-летний Нуров потерпел второе поражение при двух победах. Казахстанец впервые защищал титул, который он завоевал в мае после победы над россиянином Гаджимурадом Хирамагомедовом.
Отметим, что Георгий Кичигин - из бойцовской семьи: его старший и младший братья, Григорий и Виктор, также выступают в смешанных единоборствах, а секундирует их всех мама - Анна Азовская, которая не смогла приехать на турнир в Алматы из-за проблем со здоровьем. В ближайшем будущем в ММА планируют перейти и сестры Кичигины - Ярослава и Улада.
Добавим, что Кичигин родился в Алматы, но в детстве вместе с семьей переехал в Россию. Карьеру он начинал как российский боец. В Казахстан Кичигин вернулся несколько лет назад и в Fight Nights Global выступает под казахстанским флагом. Его же братья продолжают драться как граждане России.
В главном бою Fight Nights Global 80 казахстанец Куат Хамитов встретится с ирландцем Питером Куилли. Посмотреть этот поединок можно здесь.