Куат Хамитов победил спарринг-партнера Конора МакГрегора в главном бою Fight Nights Global 80

Турнир проходил в Алматы.
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Куат Хамитов. Фото Fight Nights Global
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов победил ирландца Питера Куилли в главном бою турнира Fight Nights 80 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок легкого веса (70,3 килограмма) продлился всю дистанцию в пять раундов и прошел в невысоком темпе. Зрители на "Алматы Арене" пару раз свистели, призывая бойцов к активности. В итоге решением большинства судей победа досталась Хамитову, который впервые за три года дрался в Казахстане.
29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решением.
Отметим, что Куилли является одним из спарринг-партнером и близким другом чемпиона UFC Конора МакГрегора. В бою с Хамитовым его секундантом был российско-ирландский боец Артем Лобов, который также выступает в UFC и которого называют "русским братом" МаГрегора.
В со-главном бою Fight Nights Global 80 казахстанец Георгий Кичигин досрочно победил Магомеда Нурова и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. В других поединках Жалгас Жумагулов решением выиграл у англичанина Шаджа Хэка, Жуман Жумабеков также решением победил молдованина Ивана Андрущенко, армянин Герман Барсегян "усыпил" Бауыржана Орзая, а Айдын Кодеков в первом раунде проиграл Халимзоде Джалолидину из Таджикистана. Также в рамках Fight Nights Global 80 прошли шесть боев многоступенчатого турнира QAZAQ 70, в которых дрались казахстанские бойцы полусреднего веса.
Поединок легкого веса (70,3 килограмма) продлился всю дистанцию в пять раундов и прошел в невысоком темпе. Зрители на "Алматы Арене" пару раз свистели, призывая бойцов к активности. В итоге решением большинства судей победа досталась Хамитову, который впервые за три года дрался в Казахстане.
29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решением.
Отметим, что Куилли является одним из спарринг-партнером и близким другом чемпиона UFC Конора МакГрегора. В бою с Хамитовым его секундантом был российско-ирландский боец Артем Лобов, который также выступает в UFC и которого называют "русским братом" МаГрегора.
В со-главном бою Fight Nights Global 80 казахстанец Георгий Кичигин досрочно победил Магомеда Нурова и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. В других поединках Жалгас Жумагулов решением выиграл у англичанина Шаджа Хэка, Жуман Жумабеков также решением победил молдованина Ивана Андрущенко, армянин Герман Барсегян "усыпил" Бауыржана Орзая, а Айдын Кодеков в первом раунде проиграл Халимзоде Джалолидину из Таджикистана. Также в рамках Fight Nights Global 80 прошли шесть боев многоступенчатого турнира QAZAQ 70, в которых дрались казахстанские бойцы полусреднего веса.