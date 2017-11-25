Куат Хамитов победил спарринг-партнера Конора МакГрегора в главном бою Fight Nights Global 80

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Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
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Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
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Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Скендербеу Динамо К 3:2
Милан Аустрия В 5:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 0:2
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Дева Брага/ААУМ 5:8
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Астана Тайгерс-3 (фарм) 56:38
Казыгурт МарС Каспий 61:73
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Бернли Арсенал 0:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Депортиво Атлетик 2:2
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Милан Торино 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Трактор Северсталь 3:2 Б
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 01:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Атырау 0:3
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 15:00
Спартак М Зенит 22:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 01:45
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Наполи Ювентус 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 16:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 22:30
Динамо М Авангард 22:30
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 19:30
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 01:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Иртыш Каспий
Капшагай Алматинский Легион
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Куат Хамитов победил спарринг-партнера Конора МакГрегора в главном бою Fight Nights Global 80

Турнир проходил в Алматы.

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27 Комментариев
Куат Хамитов. Фото Fight Nights Global
Куат Хамитов. Фото Fight Nights Global
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов победил ирландца Питера Куилли в главном бою турнира Fight Nights 80 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок легкого веса (70,3 килограмма) продлился всю дистанцию в пять раундов и прошел в невысоком темпе. Зрители на "Алматы Арене" пару раз свистели, призывая бойцов к активности. В итоге решением большинства судей победа досталась Хамитову, который впервые за три года дрался в Казахстане.

29-летний Хамитов одержал 19-ю победу (14 досрочных) в карьере при шести поражениях, а 31-летний Куилли потерпел пятое поражение при десяти победах - при этом абсолютно все бои ирландца заканчивались решением.

Отметим, что Куилли является одним из спарринг-партнером и близким другом чемпиона UFC Конора МакГрегора. В бою с Хамитовым его секундантом был российско-ирландский боец Артем Лобов, который также выступает в UFC и которого называют "русским братом" МаГрегора. 

В со-главном бою Fight Nights Global 80 казахстанец Георгий Кичигин досрочно победил Магомеда Нурова и защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. В других поединках Жалгас Жумагулов решением выиграл у англичанина Шаджа Хэка, Жуман Жумабеков также решением победил молдованина Ивана Андрущенко, армянин Герман Барсегян "усыпилБауыржана Орзая, а Айдын Кодеков в первом раунде проиграл Халимзоде Джалолидину из Таджикистана. Также в рамках Fight Nights Global 80 прошли шесть боев многоступенчатого турнира QAZAQ 70, в которых дрались казахстанские бойцы полусреднего веса. 
  Комментариев: 27
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Комментарии

 
 
Уланжан Нургалиев Сегодня 00:35
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 221
Жаксы, бырак арен- арен утты. Утылды десе де болады
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Сак-гунн-кыпсак-орда-кайсак-казах Сегодня 00:53
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Я не фанат Куата и не нравится он мне, но Куат забрал 3 раунда в партере он был лучше . Тут победа заслужено не надо троллить его за прошлое может вы не знаете это вид спорта .
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Санек Васильев Сегодня 01:08
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2515
Сак-гунн-кыпсак-орда-кайсак-казах,Чем это интересно он был лучше в партере?? Тем что лежал уткнувшись головой в пол, обняв при этом ноги ирландца?
Ответить 0
 
Naiman Сегодня 00:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1123
Неужели Найману в равном бою отдали победу. С Тухуговым и Сайгтдовым явно засудили парнишку.
Ответить -2
 
Самат Дарибаев Сегодня 00:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 129
близки бой ! 50-50
Ответить 2
 
Азамат Ибрагимов Сегодня 00:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
Қуат чемпион мұнда тең түсті деп отырған клавиатура чемпиондар алдымен. Қуаттың дәрежесі емес соның жаттығуын қайталап көріңдерші мұнда батыр сымақ болмай
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 00:41
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2086
Был бы бой в Ирландии,отдали бы победу ирландцу. Честно будем ирландец смотрелся лучше.
Ответить 1
 
Сэм... Сегодня 00:45
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Жумабай Санкубаев, не сказал бы...
Ответить 1
 
Санек Васильев Сегодня 00:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2515
Сэм...,А я сказал бы. 3 последних раунда ирландец забрал, близко, но забрал. Куат как мешок медленный, физики ноль, техники ноль, да и навыков борьбы у него абсолютно нету. Зато у него понтов много и болтает чересчур многовато
Ответить 0
 
Сэм... Сегодня 01:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
Санек Васильев,я не про понты про бой в целом
Ответить 1
 
Damir Ka Сегодня 00:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 169
Равный бой. Хамитов нахватался лойкиков
Ответить 3
 
Алмас Журтбаев Сегодня 00:41
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
50/50 дурыс шешим болар еди Куат ойдан шыкпады ((((
Ответить 3
 
Сэм... Сегодня 00:44
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
молодец братишка!!!
Ответить 1
 
Kana Сегодня 00:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
Сомнительное решение. Как и многие решения в файт найт. В Астане по решениям было много скандалов!!! Я не против Куата, НО надо смотреть объективно Ирландец был хорош. и минимум не проиграл... это не ЮФСи
Ответить 1
 
AsanKoke Сегодня 00:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1253
Куат ничего существенного не сделал, все попытки провести на партер провалились. У Куилли длинные ноги и он накидал Лоу Кики. Куат в стойке практически ничего не сделал. Мое мнение, больше была ничья чем победа одного из них.
Ответить 3
 
Санек Васильев Сегодня 01:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2515
AsanKoke,Там больше минимальная победа ирландца, чем ничья
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 00:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2515
После такой "победы", которую одержал Куат, я надеюсь поймут кому как раз таки нужно завязывать со спортом и уходить на пенсию. Слов нет Куат, стыдно должно быть тебе за такую победу.
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 01:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8613
Санек Васильев,
Ответить 0
 
Алмас Журтбаев Сегодня 00:50
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Кичигин и Жумагулов только украсили этот вечер молодцы
Ответить 4
 
Алмас Журтбаев Сегодня 00:53
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Санек Васильев соглашусь свами прям с языка сняли ))) активности не было совсем решительности риска скорости надо было не оправдал он
Ответить -1
 
Turarbek Utengaliev Сегодня 00:58
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Скучный бой. Весь бой нюхал ноги ирландца
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 01:13
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8613
Turarbek Utengaliev,это же не глоРить ! Рубится надо ! ! !
Ответить -1
 
Мереке Искаков Сегодня 00:59
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
победителей не судят, ребята все равно молодцы дрались до конца!!! помогли экспресс затащить, спасибо!!!
Ответить 2
 
Turarbek Utengaliev Сегодня 01:02
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Футболисты достойно смотрелись чем Куат
Ответить -1
 
Сак-гунн-кыпсак-орда-кайсак-казах Сегодня 01:05
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Turarbek Utengaliev,
пфф
Ответить 1
 
Санек Васильев Сегодня 01:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2515
Turarbek Utengaliev,Согласен
Ответить -1
 
Жасулан Токсанбаев Сегодня 01:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 69
Куат выйграл красава
Ответить 1
 