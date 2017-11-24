Казахстанский боец проиграл таджику в первом раунде на Fight Nights Global 80 в Алматы

В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли.
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Кодеков (слева) и Джалолидин. Фото Fight Nights Global
Казахстанец Айдын Кодеков проиграл Халимзоде Джалолидину из Таджикистана на турнире FIght Nights Global 80 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок полулегкого веса (до 61,2 килограмма) завершился уже в первом раунде, когда Джолидин применил болевой прием. По статистике Sherdog, и Кодеков, и его соперник были дебютантами смешанных единоборств.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" было запланировано 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global
Поединок полулегкого веса (до 61,2 килограмма) завершился уже в первом раунде, когда Джолидин применил болевой прием. По статистике Sherdog, и Кодеков, и его соперник были дебютантами смешанных единоборств.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" было запланировано 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global