Казахстанец Жумагулов одержал десятую победу в карьере на Fight Nights Global 80 в Алматы

Его соперником был английский боец.
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Казахстанец Жалгас Жумагулов победил англичанина Шаджа Хэка на турнире Fight Nights Global 80 в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Бой легчайшего веса (56,7 килограмма) продлился все три раунда, по итогам которых победу решением большинства судей одержал Жумагулов - 29:28, 28:28, 29:28.
Для 29-летнего Жумагулова эта победа стала десятой в карьере при трех поражениях, а 27-летний Хэк проиграл в четвертый раз - также на его счету девять побед.
Отметим, что Жумагулов был претендентом на чемпионский пояс Fight Nights Global, но в майском турнире в Астане решением проиграл россиянину Вартану Асатряну.
В главном событии Fight Nights Global 80 встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора. Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина, которому предстоит защищать чемпионский пояс против россиянина Магомеда Нурова.
Прямая трансляция Fight Nights Global
Бой легчайшего веса (56,7 килограмма) продлился все три раунда, по итогам которых победу решением большинства судей одержал Жумагулов - 29:28, 28:28, 29:28.
Для 29-летнего Жумагулова эта победа стала десятой в карьере при трех поражениях, а 27-летний Хэк проиграл в четвертый раз - также на его счету девять побед.
Отметим, что Жумагулов был претендентом на чемпионский пояс Fight Nights Global, но в майском турнире в Астане решением проиграл россиянину Вартану Асатряну.
В главном событии Fight Nights Global 80 встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора. Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина, которому предстоит защищать чемпионский пояс против россиянина Магомеда Нурова.
Прямая трансляция Fight Nights Global