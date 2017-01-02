Не знаю, как Ронда Роузи смогла зайти так далеко в нашем дивизионе - Аманда Нуньес

Бразильянка нокаутировала экс-чемпионку UFC за 48 секунд.
Сегодня 16:21
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- Думаю, Роузи уйдет на пенсию, с нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое - Нуньес
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Фото: usatoday.com
Чемпионка UFC в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес выразила недоумение по поводу карьеры в промоушене ее бывшей соперницы американки Ронды Роузи. Об этом сообщает Allboxing.ru.
"Я знала, что могу побить Ронду с тех пор, как увидела ее первый бой, - сказала Аманда в интервью TMZ. - Если честно, то я не знаю, как Ронда Роузи смогла зайти так далеко в нашем дивизионе. Я не понимаю, почему те девочки проиграли Ронде. Я знала, начиная со своего первого боя в UFC, что могу побить Ронду. Но конечно, мне не стоило торопиться и позволить жизни все поставить на места".
Напомним, их бой стал главным событием на турнире UFC 207, прошедшем 31 декабря в Лас-Вегасе. Нуньес нокаутировала соперницу за 48 секунд. Для Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.
Сама Роузи вскоре после поражения заявила, что ей нужно время, чтобы обдумать свое будущее. Однако Нуньес считает, что американка уйдет на пенсию, но если она останется, то готова дать ей реванш. Известный тренер по боксу Фредди Роуч советует Ронде завершать карьеру.
"Я знала, что могу побить Ронду с тех пор, как увидела ее первый бой, - сказала Аманда в интервью TMZ. - Если честно, то я не знаю, как Ронда Роузи смогла зайти так далеко в нашем дивизионе. Я не понимаю, почему те девочки проиграли Ронде. Я знала, начиная со своего первого боя в UFC, что могу побить Ронду. Но конечно, мне не стоило торопиться и позволить жизни все поставить на места".
Напомним, их бой стал главным событием на турнире UFC 207, прошедшем 31 декабря в Лас-Вегасе. Нуньес нокаутировала соперницу за 48 секунд. Для Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.
Сама Роузи вскоре после поражения заявила, что ей нужно время, чтобы обдумать свое будущее. Однако Нуньес считает, что американка уйдет на пенсию, но если она останется, то готова дать ей реванш. Известный тренер по боксу Фредди Роуч советует Ронде завершать карьеру.