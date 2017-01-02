Не знаю, как Ронда Роузи смогла зайти так далеко в нашем дивизионе - Аманда Нуньес

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 3:4
Авангард Динамо М 2:3
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 2:1
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Бублик Коппейанс 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 0:0
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 0:0
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Не знаю, как Ронда Роузи смогла зайти так далеко в нашем дивизионе - Аманда Нуньес

Бразильянка нокаутировала экс-чемпионку UFC за 48 секунд.

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2 Комментария
Фото: usatoday.com
Фото: usatoday.com
Чемпионка UFC в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес выразила недоумение по поводу карьеры в промоушене ее бывшей соперницы американки Ронды Роузи. Об этом сообщает Allboxing.ru.

"Я знала, что могу побить Ронду с тех пор, как увидела ее первый бой, - сказала Аманда в интервью TMZ. - Если честно, то я не знаю, как Ронда Роузи смогла зайти так далеко в нашем дивизионе. Я не понимаю, почему те девочки проиграли Ронде. Я знала, начиная со своего первого боя в UFC, что могу побить Ронду. Но конечно, мне не стоило торопиться и позволить жизни все поставить на места".

Напомним, их бой стал главным событием на турнире UFC 207, прошедшем 31 декабря в Лас-Вегасе. Нуньес нокаутировала соперницу за 48 секунд. Для Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.

Сама Роузи вскоре после поражения заявила, что ей нужно время, чтобы обдумать свое будущее. Однако Нуньес считает, что американка уйдет на пенсию, но если она останется, то готова дать ей реванш. Известный тренер по боксу Фредди Роуч советует Ронде завершать карьеру.
Просмотров: 276  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Жан А. Сегодня 16:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 915
Жаль, но она наступила на те же грабли. Тренер - в стойке по ходу ноль. У тренера только "партер" сильный.
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Pake Сегодня 16:40
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Эта Нуньес переделанный мужик 100 за 200
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