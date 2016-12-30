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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
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Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Динамо Мн СКА 22:30
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Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
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Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
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Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
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Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
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Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
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Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
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Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
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Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Думаю, Роузи уйдет на пенсию, с нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое - Нуньес

Чемпионка UFC назвала главную ошибку, которую допустила американка.

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1 Комментариев
Ронда Роузи и Аманда Нуньес. Фото с сайта Newsday
Ронда Роузи и Аманда Нуньес. Фото с сайта Newsday
Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес считает, что главный тренер американки Ронды Роузи виноват в ее поражении.

По ее словам, Роузи допустила ошибку, когда решила боксировать с ней. В этом Нуьес обвиняет тренера американской спортсменки Эдварда Тарвердяна.

"Я знаю, что он советовал ей зарубиться со мной. Он считал, что она крутой боксер. Он вложил ей эту мысль в голову и заставил девочку поверить в то, что она реально умеет боксировать. Она крутой дзюдоист и могла бы держать дивизион на этих навыков, но как только ее тренер внушил ей мысль о боксе, ее карьера скатилась вниз. В нашем бою я была ударным бойцом, и эту мысль я хочу донести до Тарвердяна. Это следовало знать тренеру.

С Роузи покончено. Я уверена, что она уйдет на пенсию. С нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое. Она просто не может держать мои удары", - сказала Нуньес, слова которой приводит "Бокс ТВ".

Напомним, бой между Нуньес и Роузи стал главным событием на турнире UFC 207, состоявшемся 31 декабря в Лас-Вегасе. Бразильянка одержала победу техническим нокаутом на 48-й секунде боя и успешно защитила свой титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.

Для Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.

Ранее сама Роузи обратилась к фанатам. В обращении она заявила, что пока еще не приняла решение относительного своего будущего.
Просмотров: 1779  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 21:28
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4554
Желаю этому зазнавшемуся нуньес поражения с глубоким нокаутом она недостойна быть чемпионом мира
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