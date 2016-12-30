Думаю, Роузи уйдет на пенсию, с нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое - Нуньес

Чемпионка UFC назвала главную ошибку, которую допустила американка.
Сегодня 20:40
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Ронда Роузи обратилась к фанатам после поражения нокаутом на 48-й секунде боя
- Аманда Нуньес после убедительной победы над Рондой Роузи потроллила соперницу
- Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов за бой с Амандой Нуньес
- Ронда Роузи за 48 секунд проиграла Аманде Нуньес после возвращения в UFC
Ронда Роузи и Аманда Нуньес. Фото с сайта Newsday
Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес считает, что главный тренер американки Ронды Роузи виноват в ее поражении.
По ее словам, Роузи допустила ошибку, когда решила боксировать с ней. В этом Нуьес обвиняет тренера американской спортсменки Эдварда Тарвердяна.
"Я знаю, что он советовал ей зарубиться со мной. Он считал, что она крутой боксер. Он вложил ей эту мысль в голову и заставил девочку поверить в то, что она реально умеет боксировать. Она крутой дзюдоист и могла бы держать дивизион на этих навыков, но как только ее тренер внушил ей мысль о боксе, ее карьера скатилась вниз. В нашем бою я была ударным бойцом, и эту мысль я хочу донести до Тарвердяна. Это следовало знать тренеру.
С Роузи покончено. Я уверена, что она уйдет на пенсию. С нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое. Она просто не может держать мои удары", - сказала Нуньес, слова которой приводит "Бокс ТВ".
Напомним, бой между Нуньес и Роузи стал главным событием на турнире UFC 207, состоявшемся 31 декабря в Лас-Вегасе. Бразильянка одержала победу техническим нокаутом на 48-й секунде боя и успешно защитила свой титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.
Для Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.
Ранее сама Роузи обратилась к фанатам. В обращении она заявила, что пока еще не приняла решение относительного своего будущего.
По ее словам, Роузи допустила ошибку, когда решила боксировать с ней. В этом Нуьес обвиняет тренера американской спортсменки Эдварда Тарвердяна.
"Я знаю, что он советовал ей зарубиться со мной. Он считал, что она крутой боксер. Он вложил ей эту мысль в голову и заставил девочку поверить в то, что она реально умеет боксировать. Она крутой дзюдоист и могла бы держать дивизион на этих навыков, но как только ее тренер внушил ей мысль о боксе, ее карьера скатилась вниз. В нашем бою я была ударным бойцом, и эту мысль я хочу донести до Тарвердяна. Это следовало знать тренеру.
С Роузи покончено. Я уверена, что она уйдет на пенсию. С нее хватит. Если она захочет реванша, то я сделаю с ней то же самое. Она просто не может держать мои удары", - сказала Нуньес, слова которой приводит "Бокс ТВ".
Напомним, бой между Нуньес и Роузи стал главным событием на турнире UFC 207, состоявшемся 31 декабря в Лас-Вегасе. Бразильянка одержала победу техническим нокаутом на 48-й секунде боя и успешно защитила свой титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.
Для Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.
Ранее сама Роузи обратилась к фанатам. В обращении она заявила, что пока еще не приняла решение относительного своего будущего.