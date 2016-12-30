Ронда Роузи обратилась к фанатам после поражения нокаутом на 48-й секунде боя

Американка проиграла действующей чемпионке UFC, потерпев второе поражение кряду.
Сегодня 11:55
9 Комментариев
Ссылки по теме:
- Аманда Нуньес после убедительной победы над Рондой Роузи потроллила соперницу
- Забудьте про Ронду Роузи! - Аманда Нуньес
- Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов за бой с Амандой Нуньес
- Ронда Роузи за 48 секунд проиграла Аманде Нуньес после возвращения в UFC
Ронда Роузи. Фото: Mark J. Rebilas, USA TODAY Sports
Ронда Роузи. Фото ©Getty Images
Экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории американка Ронда Роузи обратилась к фанатам после поражения в бою с чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес.
"Я хочу поблагодарить всех фанатов, кто пришел меня поддержать не только в моменты моего триумфа, но и в моменты тяжелых поражений. Словами не выразить, как много значат для меня ваша поддержка и любовь, - цитирует заявление Ронды Роузи espn.com. - Возвращение не только ради боев, а ради побед было моей целью весь год. К сожалению, иногда даже после тяжелой работы и вопреки непреклонному желанию наши планы не становятся реальностью. Я горжусь, когда вижу, как значительно шагнул вперед женский дивизион UFC, когда вижу всех женщин, способствовавших этому прогрессу, включая Аманду Нуньес. Мне нужно время, чтобы подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание".
Напомним, их бой стал главным событием турнира UFC 207 в Лас-Вегасе, состоявшегося 31 декабря. Поединок завершился победой Нуньес техническим нокаутом на 48-й секунде первого раунда, которая успешно защитила чемпионский титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.
Для 29-летней Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.
"Я хочу поблагодарить всех фанатов, кто пришел меня поддержать не только в моменты моего триумфа, но и в моменты тяжелых поражений. Словами не выразить, как много значат для меня ваша поддержка и любовь, - цитирует заявление Ронды Роузи espn.com. - Возвращение не только ради боев, а ради побед было моей целью весь год. К сожалению, иногда даже после тяжелой работы и вопреки непреклонному желанию наши планы не становятся реальностью. Я горжусь, когда вижу, как значительно шагнул вперед женский дивизион UFC, когда вижу всех женщин, способствовавших этому прогрессу, включая Аманду Нуньес. Мне нужно время, чтобы подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание".
Напомним, их бой стал главным событием турнира UFC 207 в Лас-Вегасе, состоявшегося 31 декабря. Поединок завершился победой Нуньес техническим нокаутом на 48-й секунде первого раунда, которая успешно защитила чемпионский титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.
Для 29-летней Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.