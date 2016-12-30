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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Ронда Роузи обратилась к фанатам после поражения нокаутом на 48-й секунде боя

Американка проиграла действующей чемпионке UFC, потерпев второе поражение кряду.

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9 Комментариев
Ронда Роузи. Фото: Mark J. Rebilas, USA TODAY Sports
Ронда Роузи. Фото: Mark J. Rebilas, USA TODAY Sports
Ронда Роузи. Фото ©Getty Images
Ронда Роузи. Фото ©Getty Images
Экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории американка Ронда Роузи обратилась к фанатам после поражения в бою с чемпионкой организации бразильянкой Амандой Нуньес.

"Я хочу поблагодарить всех фанатов, кто пришел меня поддержать не только в моменты моего триумфа, но и в моменты тяжелых поражений. Словами не выразить, как много значат для меня ваша поддержка и любовь, - цитирует заявление Ронды Роузи espn.com. - Возвращение не только ради боев, а ради побед было моей целью весь год. К сожалению, иногда даже после тяжелой работы и вопреки непреклонному желанию наши планы не становятся реальностью. Я горжусь, когда вижу, как значительно шагнул вперед женский дивизион UFC, когда вижу всех женщин, способствовавших этому прогрессу, включая Аманду Нуньес. Мне нужно время, чтобы подумать о будущем. Спасибо вам за веру в меня и понимание".

Напомним, их бой стал главным событием турнира UFC 207 в Лас-Вегасе, состоявшегося 31 декабря. Поединок завершился победой Нуньес техническим нокаутом на 48-й секунде первого раунда, которая успешно защитила чемпионский титул, одержав 14-ю победу в 18 боях.

Для 29-летней Роузи это был первый бой после первого поражения в карьере от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд при 12 победах.
Просмотров: 5957  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Нургиса Игибаев Сегодня 12:26
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Меняй тренера.
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Tref Krokus Сегодня 12:44
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Уважай соперников.
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Lampa Bumaga Сегодня 13:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
Очень много брала на себя ,но унести не смогла .
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Kaizer Сегодня 13:12
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4941
Надо походить к хорошим психотерапевтам. Душевная травма от поражения Холм, вот что сидит в голове у Роузи...
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Адилет Куанышулы Сегодня 15:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Kaizer,в боях без правилах 60 процентов выигрывают обычно те кто хорошо работает в партере. Аманда это знала и не дала шансов до этого случая. Меня удивляет то что Ронда даже не намерилась защищаться хотя бы уклонив голову от ударов. Хотя бы попросил недельный урок у друга Гены
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Viprin Viprin Сегодня 13:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1075
Ронди не хватает боксерских навыков, плохо защищается от ударов и ее удары практически не доходятдо цели...
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Not Rated Сегодня 13:56
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
Viprin Viprin, их просто нет, этих навыков, не её это.
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not.rated Сегодня 13:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 270
Амандой Нуньес
Viprin Viprin,а вот Аманда Нуньес- это нечто, настоящая львица.
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Данияр Мертаев Сегодня 16:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 979
Взрослеет девчонка
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