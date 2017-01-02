Ронде Роузи пора завершать карьеру, теперь все знают ее слабое место - Фредди Роуч

31 декабря экс-чемпионка UFC проиграла нокаутом за 48 секунд.
Сегодня 08:21
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Ронда Роузи. Фото ©Getty Images
Известный тренер по боксу Фредди Роуч считает, что экс-чемпионка UFC в легчайшей весовой категории американка Ронда Роузи должна завершить карьеру.
31 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе Роузи проиграла нокаутом на 48-й секунде боя действующей чемпионке UFC бразильянке Аманде Нуньес. Для 29-летней американки это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.
Роуч выразил уверенность, что Роузи лучше переключиться на съемки в фильмах, согласившись с матерью американки, которая считает, что дочери пора уходить.
"Да, она (мать Роузи) права! Ронда неважно выглядит в стойке. Теперь все знают ее слабое место. Дело в том, что когда тебя бьют так, как побили ее, иногда ты можешь вернуться, но иногда нет... Это зависит от личности. Как только первый удар Нуньес достиг цели, исход был предрешен. 48 секунд избиения. Ее мать права (насчет окончания карьеры)", - сказал Роуч, которого цитирует Boxingscene.com со ссылкой на TMZ.
Сама Роузи вскоре после поражения заявила, что ей нужно время, чтобы обдумать свое будущее. Между тем Нуньес считает, что американка уйдет на пенсию, но если она останется, то готова дать ей реванш.
31 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе Роузи проиграла нокаутом на 48-й секунде боя действующей чемпионке UFC бразильянке Аманде Нуньес. Для 29-летней американки это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.
Роуч выразил уверенность, что Роузи лучше переключиться на съемки в фильмах, согласившись с матерью американки, которая считает, что дочери пора уходить.
"Да, она (мать Роузи) права! Ронда неважно выглядит в стойке. Теперь все знают ее слабое место. Дело в том, что когда тебя бьют так, как побили ее, иногда ты можешь вернуться, но иногда нет... Это зависит от личности. Как только первый удар Нуньес достиг цели, исход был предрешен. 48 секунд избиения. Ее мать права (насчет окончания карьеры)", - сказал Роуч, которого цитирует Boxingscene.com со ссылкой на TMZ.
Сама Роузи вскоре после поражения заявила, что ей нужно время, чтобы обдумать свое будущее. Между тем Нуньес считает, что американка уйдет на пенсию, но если она останется, то готова дать ей реванш.