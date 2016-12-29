Аманда Нуньес после убедительной победы над Рондой Роузи потроллила соперницу

Бразильянка всего за 48 секунд завершила поединок с экс-чемпионкой UFC.
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Аманда Нуньес и Ронда Роузи. Фото USA Today
Чемпионка UFC бразильянка Аманда Нуньес после победы над американкой Рондой Роузи потроллила соперницу, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой проходил в рамках турнира UFC 207 в Лас-Вегасе и продолжался всего 48 секунд. Сразу после старта Нуньес нанесла серию сокрушительных ударов, после чего судья остановил избиение Роузи. Видео боя можно посмотреть здесь.
Сразу после поединка Нуньес в октагоне призвала Роузи уходить в кино и не возвращаться, а позже в твиттере опубликовала издевательский для соперницы мем.
За бой на UFC 207 Нуньес получила всего 200 тысяч долларов, а Роузи заработала в 15 раз больше - ее гарантированный гонорар составляет три миллиона долларов.
Их бой проходил в рамках турнира UFC 207 в Лас-Вегасе и продолжался всего 48 секунд. Сразу после старта Нуньес нанесла серию сокрушительных ударов, после чего судья остановил избиение Роузи. Видео боя можно посмотреть здесь.
Сразу после поединка Нуньес в октагоне призвала Роузи уходить в кино и не возвращаться, а позже в твиттере опубликовала издевательский для соперницы мем.
— AmandaNunes (@Amanda_Leoa) 31 декабря 2016 г.Для 28-летней Нуньес эта победа стала 14-й в 18-м бою в карьере. В свою очередь Роузи, в чьем активе 15 поединков, потерпела второе подряд поражение - предыдущее в декабре 2015 года ей нанесла Холли Холм. Также на счету Роузи 12 побед.
За бой на UFC 207 Нуньес получила всего 200 тысяч долларов, а Роузи заработала в 15 раз больше - ее гарантированный гонорар составляет три миллиона долларов.