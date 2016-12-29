Аманда Нуньес после убедительной победы над Рондой Роузи потроллила соперницу

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Халл Сити Эвертон 2:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Сток Сити 21:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 10:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Аманда Нуньес после убедительной победы над Рондой Роузи потроллила соперницу

Бразильянка всего за 48 секунд завершила поединок с экс-чемпионкой UFC.

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4 Комментария
Аманда Нуньес и Ронда Роузи. Фото USA Today
Аманда Нуньес и Ронда Роузи. Фото USA Today
Чемпионка UFC бразильянка Аманда Нуньес после победы над американкой Рондой Роузи потроллила соперницу, передает корреспондент Vesti.kz

Их бой проходил в рамках турнира UFC 207 в Лас-Вегасе и продолжался всего 48 секунд. Сразу после старта Нуньес нанесла серию сокрушительных ударов, после чего судья остановил избиение Роузи. Видео боя можно посмотреть здесь

Сразу после поединка Нуньес в октагоне призвала Роузи уходить в кино и не возвращаться, а позже в твиттере опубликовала издевательский для соперницы мем. 

Для 28-летней Нуньес эта победа стала 14-й в 18-м бою в карьере. В свою очередь Роузи, в чьем активе 15 поединков, потерпела второе подряд поражение - предыдущее в декабре 2015 года ей нанесла Холли Холм. Также на счету Роузи 12 побед. 

За бой на UFC 207 Нуньес получила всего 200 тысяч долларов, а Роузи заработала в 15 раз больше - ее гарантированный гонорар составляет три миллиона долларов. 
Просмотров: 3057  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Arlan Beybarys Сегодня 15:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1314
Злая же ты баба в образе мужика.
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РжУнИмАгу Сегодня 16:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Arlan Beybarys, В теле мужика
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KAIRAT Сегодня 16:21
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4550
некрасиво ,низкий поступок для чемпионки,чемпион должен отличаться величием как наш геннадий головкин
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Арман Сегодня 16:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 623
Желаю Ронде вернуться и наказать эту гориллу!
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