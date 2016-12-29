Забудьте про Ронду Роузи! - Аманда Нуньес

Бразильянка за 48 секунд нанесла американке второе подряд поражение.
Сегодня 12:21
3 Комментария
Ссылки по теме:
- Ронда Роузи за 48 секунд проиграла Аманде Нуньес после возвращения в UFC
- Видео боя Ронда Роузи - Аманда Нуньес на турнире UFC 207
Аманда Нуньес. Фото с сайта Fox Sport
Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес призвала всех забыть об американке Ронде Роузи, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой прошел на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе и был остановлен на 48-й секунде первого раунда. С самого начала Нуньес нанесла серию ударов, на что Роузи не смогла ответить, поэтому судья остановил поединок. Видео можно посмотреть здесь.
"Забудьте про Ронду Роузи. Она может уходить в кино и не возвращаться", - заявила Нуньес сразу после победы в октагоне.
"Я останавливала всех таким образом. Когда я просила этот бой, я знала все наперед. Я готовила мои ум, дух и тело. Я знаю, что Ронда Роузи - величина. Они знают и любят Роузи, но никто не сможет отобрать у меня этот пояс", - добавила Нуньес.
Отметим, что Нуньес защитила титул чемпионки UFC легчайшей весовой категории. Теперь на счету 28-летней бразильянки 14 побед в 18 боях.
Для 29-летней Роузи это был первый бой после поражения от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд. На ее счету также 12 побед.
Их бой прошел на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе и был остановлен на 48-й секунде первого раунда. С самого начала Нуньес нанесла серию ударов, на что Роузи не смогла ответить, поэтому судья остановил поединок. Видео можно посмотреть здесь.
"Забудьте про Ронду Роузи. Она может уходить в кино и не возвращаться", - заявила Нуньес сразу после победы в октагоне.
"Я останавливала всех таким образом. Когда я просила этот бой, я знала все наперед. Я готовила мои ум, дух и тело. Я знаю, что Ронда Роузи - величина. Они знают и любят Роузи, но никто не сможет отобрать у меня этот пояс", - добавила Нуньес.
Отметим, что Нуньес защитила титул чемпионки UFC легчайшей весовой категории. Теперь на счету 28-летней бразильянки 14 побед в 18 боях.
Для 29-летней Роузи это был первый бой после поражения от Холли Холм в декабре 2015 года. Таким образом, она проиграла второй поединок подряд. На ее счету также 12 побед.