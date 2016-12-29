Ронда Роузи получит 3 миллиона долларов за бой с Амандой Нуньес

Бразильянка заработает в 15 раз меньше.
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- Видео боя Ронда Роузи - Аманда Нуньес на турнире UFC 207
Ронда Роузи (в синем) и Аманда Нуньес. Фото USA Today
Стали известны гонорары американки Ронды Роузи и бразильянки Аманды Нуньес за главный бой на турнире UFC 207.
Их поединок продлился всего 48 секунд и закончился победой Нуньес, которая защитила титул чемпионки UFC в легчайшей весовой категории. Видео можно посмотреть здесь.
Атлетическая комиссия штата Невада сообщила ESPN, что Роузи получит три миллиона долларов, в 15 раз больше, чем Нуньес. Бразильянка получит 200 тысяч: 100 тысяч - гарантированный гонорар, еще столько же - за победу.
Немного заработал и новый чемпион UFC в легчайшем весе - Коди Гарбрандт, который на UFC 207 нанес Доминику Крузу первое поражение за девять лет. Его гарантированный гонорар составляет 200 тысяч долларов, а Круз получит 350 тысяч.
Их поединок продлился всего 48 секунд и закончился победой Нуньес, которая защитила титул чемпионки UFC в легчайшей весовой категории. Видео можно посмотреть здесь.
Атлетическая комиссия штата Невада сообщила ESPN, что Роузи получит три миллиона долларов, в 15 раз больше, чем Нуньес. Бразильянка получит 200 тысяч: 100 тысяч - гарантированный гонорар, еще столько же - за победу.
Немного заработал и новый чемпион UFC в легчайшем весе - Коди Гарбрандт, который на UFC 207 нанес Доминику Крузу первое поражение за девять лет. Его гарантированный гонорар составляет 200 тысяч долларов, а Круз получит 350 тысяч.