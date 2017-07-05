"Астана" привезла в Латвию 21 футболиста на матч Лиги чемпионов со "Спартаком"

Для чемпиона Казахстана эта ЛЧ станет третьей в истории.
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Фото с официального сайта "Астаны"
Делегация "Астаны" прибыла в Латвию на первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против юрмальского "Спартака".
Как сообщает официальный сайт столичного клуба, общее время в дороге составило больше пяти часов. Из них четыре часа и 25 минут - перелет от Астаны до Риги, а до Юрмалы команда добиралась на автобусе.
В Латвию "Астана" прибыла в составе 21 футболиста.
Вратари: Александр Мокин, Ненад Эрич и Абылайхан Дуйсен.
Защитники: Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Игорь Шитов (Беларусь), Юрий Логвиненко, Марин Аничич (Босния и Герцеговина) и Абзал Бейсебеков.
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Иван Маевский (Беларусь), Ласло Кляйнхайслер (Венгрия), Марин Томасов (Хорватия), Серикжан Мужиков, Мади Жакипбаев и Срджан Граховац (Босния и Герцеговина).
Нападающие: Джуниор Кабананга (ДР Конго), Патрик Твумаси (Гана), Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко и Джордже Деспотович (Сербия).
Сегодня, 10 июля, "Астана" проведет закрытую для прессы тренировку. Завтра пройдут предматчевая пресс-конференция главного тренера Станимира Стойлова и открытое занятие.
Матч "Спартак" - "Астана" состоится 12 июля и начнется в 22:00 по времени столицы Казахстана. Ответная игра пройдет через неделю.
Стоит отметить, что "Астана" в третий раз подряд представит Казахстан в Лиге чемпионов, а "Спартак" является дебютантом турнира. В сезоне-2015/16 столичный клуб играл в групповом раунде, а в прошлом году в третьем раунде уступил по сумме двух встреч шотландскому "Селтику".
Как сообщает официальный сайт столичного клуба, общее время в дороге составило больше пяти часов. Из них четыре часа и 25 минут - перелет от Астаны до Риги, а до Юрмалы команда добиралась на автобусе.
В Латвию "Астана" прибыла в составе 21 футболиста.
Вратари: Александр Мокин, Ненад Эрич и Абылайхан Дуйсен.
Защитники: Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Игорь Шитов (Беларусь), Юрий Логвиненко, Марин Аничич (Босния и Герцеговина) и Абзал Бейсебеков.
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Иван Маевский (Беларусь), Ласло Кляйнхайслер (Венгрия), Марин Томасов (Хорватия), Серикжан Мужиков, Мади Жакипбаев и Срджан Граховац (Босния и Герцеговина).
Нападающие: Джуниор Кабананга (ДР Конго), Патрик Твумаси (Гана), Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко и Джордже Деспотович (Сербия).
Сегодня, 10 июля, "Астана" проведет закрытую для прессы тренировку. Завтра пройдут предматчевая пресс-конференция главного тренера Станимира Стойлова и открытое занятие.
Матч "Спартак" - "Астана" состоится 12 июля и начнется в 22:00 по времени столицы Казахстана. Ответная игра пройдет через неделю.
Стоит отметить, что "Астана" в третий раз подряд представит Казахстан в Лиге чемпионов, а "Спартак" является дебютантом турнира. В сезоне-2015/16 столичный клуб играл в групповом раунде, а в прошлом году в третьем раунде уступил по сумме двух встреч шотландскому "Селтику".