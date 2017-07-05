"Астана" привезла в Латвию 21 футболиста на матч Лиги чемпионов со "Спартаком"

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 2:3
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кербер Мугуруса-Бланко 1:2
Маррей Пэр 20:00
Азаренко Халеп 20:00
Маннарино Джокович 22:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Пэр 20:00
Азаренко Халеп 20:00
Маннарино Джокович 22:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Астана" привезла в Латвию 21 футболиста на матч Лиги чемпионов со "Спартаком"

Для чемпиона Казахстана эта ЛЧ станет третьей в истории.

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10 Комментариев
Фото с официального сайта "Астаны"
Фото с официального сайта "Астаны"
Делегация "Астаны" прибыла в Латвию на первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против юрмальского "Спартака". 

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, общее время в дороге составило больше пяти часов. Из них четыре часа и 25 минут - перелет от Астаны до Риги, а до Юрмалы команда добиралась на автобусе. 

В Латвию "Астана" прибыла в составе 21 футболиста. 

Вратари: Александр Мокин, Ненад Эрич и Абылайхан Дуйсен.

Защитники: Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Игорь Шитов (Беларусь), Юрий Логвиненко, Марин Аничич (Босния и Герцеговина) и Абзал Бейсебеков.

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Иван Маевский (Беларусь), Ласло Кляйнхайслер (Венгрия), Марин Томасов (Хорватия), Серикжан Мужиков, Мади Жакипбаев и Срджан Граховац (Босния и Герцеговина).

Нападающие: Джуниор Кабананга (ДР Конго), Патрик Твумаси (Гана), Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко и Джордже Деспотович (Сербия).

Сегодня, 10 июля, "Астана" проведет закрытую для прессы тренировку. Завтра пройдут предматчевая пресс-конференция главного тренера Станимира Стойлова и открытое занятие. 

Матч "Спартак" - "Астана" состоится 12 июля и начнется в 22:00 по времени столицы Казахстана. Ответная игра пройдет через неделю.

Стоит отметить, что "Астана" в третий раз подряд представит Казахстан в Лиге чемпионов, а "Спартак" является дебютантом турнира. В сезоне-2015/16 столичный клуб играл в групповом раунде, а в прошлом году в третьем раунде уступил по сумме двух встреч шотландскому "Селтику". 
  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Димьян Демидов Сегодня 18:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
Астане победы над Спартаком
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Алтай Калимов Сегодня 18:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1555
10 туристов на народные деньги, из которых 7 не выйдут на поле
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Руслан Сегодня 18:28
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
Алтай Калимов, серовно чартер можно было еще взять.... летят не поместам, а снят весь самолет
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Руслан Сегодня 18:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
Алтай Калимов, там еще тренира врачи менеджеры журналисты, жены
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Алтай Калимов Сегодня 18:32
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1555
Руслан, если честно мне все равно, это была шутка!
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Стратег Сегодня 18:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 542
Что-то мало взяли Спартак как сами говорили очень сильный соперник чемпион самой Латвии
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Антон Антонов Сегодня 18:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 39
Как всегда Одна надежда только Астану на европейскую осень
Ответить 0
 
Zhum Сегодня 18:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1169
Хоть бабулю захватили,фанатку?...Сделали бы приятное ей,она же как бренд клуба.
Ответить 2
 
Руслан Сегодня 19:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
Zhum, талисман :-) 64 года ходит
Ответить 1
 
Дамир Есханов Сегодня 19:12
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
-1 на Астану зайдет?
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