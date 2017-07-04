Бывший полузащитник сборной Германии может перейти из "Гамбурга" в "Астану"

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Зверев Кукушкин 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 0:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Дияс Родионова 0:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Обсуждаемые

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Бывший полузащитник сборной Германии может перейти из "Гамбурга" в "Астану"

Этим летом казахстанский клуб уже подписал игрока из бундеслиги.

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7 Комментариев
Аарон Хант. Фото с сайта sport.de
Аарон Хант. Фото с сайта sport.de
Полузащитник "Гамбурга" Аарон Хант может продолжить карьеру в "Астане". Об этом сообщает Bild

По данным издания, в услугах Ханта также заинтересован турецкий "Антальяспор". До этого возможность его приобретения рассматривал "Краснодар", но российский клуб в итоге переключил свое внимание на других футболистов. 

Контракт Ханта с "Гамбургом" истекает в июне 2018 года. Клуб планирует расстаться с игроком этим летом. Сам футболист не хочет оставаться в "Гамбурге" и предпринимал попытку сменить команду еще зимой, но трансфер в турецкий "Трабзонспор" сорвался в последний момент. Сейчас Хант рассматривает варианты только из зарубежных чемпионатов. 

30-летний Хант всю профессиональную карьеру провел в немецкой бундеслиге, где играл за "Вердер", "Вольфсбург" и "Гамбург". В 275 матчах главной лиги Германии он забил 53 гола и отдал 44 голевые передачи. В прошедшем сезоне бундеслиги в 22 матчах хавбек отличился четыре раза и отметился двумя результативными пасами. Его годовая зарплата в "Гамбурге" составляет 2,6 миллиона евро. 

С 2009 по 2013 год Хант постоянно вызывался в сборную Германии, проведя в ее составе три товарищеских матча. До этого он имел опыт игры в юношеских и молодежных командах родной страны. В своей карьере хавбек дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, становился обладателем Кубка немецкой лиги и играл в финале Кубка УЕФА сезона 2008/09. 

В марте 2014 года Хант прославился на весь мир поступком в духе честной игры. В матче с "Нюрнбергом" был назначен пенальти после его падения, но сам Хант попросил судью отменить это решение. За этот поступок он получил награду Fair Play от Олимпийского комитета Германии. 







Этим летом "Астана" уже подписала одного игрока из бундеслиги - в годичную аренду с правом выкупа из "Вердера" в столицу Казахстана отправился венгерский полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Тогда о трансфере первым сообщил все тот же Bild. 

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  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 17:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 790
Это более интересно,но посмотрим!
Ответить 1
 
Буран Буран Сегодня 17:51
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
У нас если бы он так сделал то одноклубники набили бы ему морду...
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 18:25
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5108
ты так решил...за всех... ну-ну
Ответить 0
 
Blackwolf ! Сегодня 18:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 867
Интересно ! К мадьяру напарник !
Ответить 0
 
Ержан79 Сегодня 18:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1160
Шлак
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БолеLshiK Сегодня 18:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Постоянно вызывался в сборную в течении 5 лет и участвовал в 3 товарняках. Почти легенда
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123 Сегодня 19:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1829
Твумасси в аренду вместе с мешком Муртазаевым. Лучше Жалмукана вместо Муртазы.
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