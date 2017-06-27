Аршавин и Ко. Какие футболисты из чемпионатов "большой пятерки" играли за клубы КПЛ

В ТОП-10 вошли игроки, выступавшие за ПСЖ, "Арсенал" и "Баварию".

Полузащитник сборной Венгрии и немецкого "Вердера" Ласло Кляйнхайслер официально стал игроком "Астаны". Очередное громкое приобретение вызвало большой резонанс в отечественной футбольной среде. Vesti.kz предлагают вспомнить десятку самых ярких представителей ТОП-5 чемпионатов в казахстанской премьер-лиге.



Эверсон Родригес Ратиньо ("Кайзерслаутерн", Германия)



Первооткрывателем среди представителей "большой пятерки" стал бразильский полузащитник немецкого клуба "Кайзерслаутерн" Эверсон Ратиньо. В бундеслиге провел большую часть игровой карьеры (1996-2003). В составе "Кайзерслаутерна" стал чемпионом Германии. Также он выступал в бразильском "Атлетико Паранаенсе", китайском "Гуанчжоу", швейцарских "Санкт-Галлен", "Люцерн" и "Арау". В Казахстане в сезоне-2004 играл за "Женис"(Астана). Провел девять матчей, в которых забил один гол. Покинул расположение команды из-за проблем с финансированием.







Богавац Драган ("Майнц", Германия)



Действующий чемпион Казахстана "Астана" в 2011 году усилился черногорским нападающим, имевшим опыт выступления в бундеслиге. Богавац провел два сезона за немецкий "Майнц", где отыграл два сезона и забил один гол. За свою карьеру выступал за черногорские "Брсково", "Рудар", немецкие "Ваккер", "Кобленец", "Падерборн 07" и сербский ОФК. За "Астану" провел один сезон, в котором стал лучшим бомбардиром команды. На его счету 12 мячей в 26 матчах казахстанской премьер-лиги.







Анатолий Тимощук ("Бавария", Германия)



Самый известный из игроков бундеслиги, игравших в Казахстане - это бесспорно украинский защитник Анатолий Тимощук. С 2009 по 2013 год защищал цвета сильнейшего клуба Германии - мюнхенской "Баварии". Провел 86 матчей и забил четыре мяча. Вместе с "Баварией" выигрывал чемпионат и Кубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов. В разные годы выигрывал чемпионаты Украины и России в составе "Шахтера" и "Зенита" соответственно. Вместе с питерским клубом стал обладателем Кубка УЕФА. За "Кайрат" выступал в сезонах-2015/2016. Сыграл в 34 матчах, забил один гол. Вместе с алматинским клубом он стал двукратным вице-чемпионом Казахстана, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Украины пробился в четвертьфинал чемпионата мира-2006. Является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей (141).







Любомир Михалик ("Болтон", Англия)



Словацкий защитник в 2013 году перешел в "Кайрат" из чемпионата Англии. В сезонах-2007/2008 провел 13 матчей за "Болтон" в английской премьер-лиге. Затем в течение шести лет играл за клубы чемпионшипа "Лидс", "Карлайл" и "Портсмут". Также выступал за словацкие "Сенец" и ДАК 1904. В "Кайрате" провел два сезона и сыграл в 43 матчах. Вместе с командой дважды стал бронзовым призером и выиграл кубок Казахстана. Входил в расширенный список сборной Словакии на чемпионат мира-2010.







Бранко Илич ("Бетис", Испания)



Словенский защитник сыграл в девяти матчах за "Астану" в сезоне 2015 года. Вместе с командой стал чемпионом страны. За его плечами был опыт выступления в испанском чемпионате. В сезонах-2007/2009 провел 34 матча за "Бетис". Также в его карьере были словенские "Олимпия" и "Домжале", российские "Москва" и "Локомотив", кипрский "Анортосис", израильский "Хапоэль", сербский "Партизан", а также японский "Урава Ред Даймондс".







Дмитрий Сычев ("Олимпик", Франция)



Известный российский нападающий выступал за "Окжетпес" в сезоне 2015 года. В десяти играх за кокшетаусцев он забил один гол. Сычев имел опыт выступления в чемпионате Франции. В сезонах-2003/2004 он провел за "Марсель" 33 матча, в которых забил пять мячей. Большую часть карьеры он провел в российском чемпионате, играя за "Спартак", "Локомотив", "Волгу". Некоторое время играл в аренде за белорусское "Динамо". В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Принимал участие в финальных турнирах чемпионата мира-2002 и чемпионата Европы-2004. За сборную сыграл в 47 матчах, в которых провел 15 мячей.







Франк Джа Джедже (ПСЖ, Франция)



Иваурийский нападающий, являющийся воспитанником футбольной школы французского ПСЖ, в этом сезоне выступает за павлодарский "Иртыш". За его плечами опыт выступлений в чемпионате Франции за ПСЖ, "Брест", "Гренобль", "Страсбур", "Ванн", "Арль-Авиньон", "Ниццу", а также украинский "Черноморец", норвежский "Сарпсборг", белорусское "Динамо", шотландский "Хиберниан" и катарский "Аль-Шахния". Играл за юношескую и молодежные сборные Франции. В составе сборной до 19 лет выигрывал чемпионат Европы (2005). На Олимпийских играх 2008 года выступал за сборную Кот-д’Ивуара.







Сесар Арзо ("Вильярреал", Испания)



Испанский защитник является игроком "Кайрата" с 2016 года. Профессиональную карьеру он начал в 2003 году в "Вильярреале". В высшем дивизионе чемпионата Испании провел в общей сложности 77 матчей, в которых забил четыре мяча. За плечами Арзо выступления в испанских "Рекреативо", "Реал Мурсия", "Вальядолид", бельгийском "Генте", израильском "Бейтаре" и греческом АЕК. Обладатель Кубка Интертото (2003, 2004) в составе "Вильярреала". Обладатель Кубка Греции (2015/2016) в составе АЕК. В составе "Кайрата" стал вице-чемпионом и выиграл Суперкубок Казахстана.







Иво Иличевич ("Гамбург", Германия)



Хорватский полузащитник выступает за "Кайрат" с этого сезона. Он имеет за своими плечами солидный опыт выступления за клубы немецкой бундеслиги. Основная часть его карьеры связана с "Гамбургом". За этот коллектив он провел 84 матча и забил десять голов. Ранее он выступал за "Бохум", "Кайзерслаутерн" и "Дармштадт 98". Перед подписанием контракта с "Кайратом" провел один сезон за российский "Анжи". За сборную Хорватии провел девять матчей, в которых забил один гол.







Андрей Аршавин ("Арсенал", Англия)



Российский полузащитник - главная звезда чемпионата Казахстана по футболу. С прошлого года является лидером "Кайрата". В сезонах-2009/2013 являлся игроком лондонского "Арсенала". В составе английской команды провел 144 матча и забил 25 голов. Стал первым футболистом, сделавшим покер в гостевом матче с "Ливерпулем" на стадионе "Энфилд". Большую часть карьеры провел в "Зените", несколько матчей сыграл за "Кубань". Вместе с "Зенитом" выигрывал Кубок УЕФА. В составе сборной России становился бронзовым призером Евро-2008. В том же сезоне попал в символическую сборную по версии УЕФА и занял шестое место по итогам голосования за "Золотой мяч". Неоднократно признавался лучшим футболистом России в различных опросах. C 5 декабря 2009 года входит в "Клуб 100 российских бомбардиров".







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В материале использованы фотографии bundesliga.de (1) GettyImages (2) Voxpopuli.kz (3), sportsmole.co.uk (4), si24.news (5), dsychev.com (6), fcpsg.ru (7), marca (8), varzesh11.com (9), REUTERS (10).