Аршавин и Ко. Какие футболисты из чемпионатов "большой пятерки" играли за клубы КПЛ

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Обсуждаемые

Лучший гол 17 тура КПЛ

Аршавин и Ко. Какие футболисты из чемпионатов "большой пятерки" играли за клубы КПЛ

В ТОП-10 вошли игроки, выступавшие за ПСЖ, "Арсенал" и "Баварию".

Ссылки по теме:

19 Комментариев
Андрей Аршавин. Фото с сайта standard.co.uk
Андрей Аршавин. Фото с сайта standard.co.uk

Полузащитник сборной Венгрии и немецкого "Вердера" Ласло Кляйнхайслер официально стал игроком "Астаны". Очередное громкое приобретение вызвало большой резонанс в отечественной футбольной среде. Vesti.kz предлагают вспомнить десятку самых ярких представителей ТОП-5 чемпионатов в казахстанской премьер-лиге.

Эверсон Родригес Ратиньо ("Кайзерслаутерн", Германия)

Первооткрывателем среди представителей "большой пятерки" стал бразильский полузащитник немецкого клуба "Кайзерслаутерн" Эверсон Ратиньо. В бундеслиге провел большую часть игровой карьеры (1996-2003). В составе "Кайзерслаутерна" стал чемпионом Германии. Также он выступал в бразильском "Атлетико Паранаенсе", китайском "Гуанчжоу", швейцарских "Санкт-Галлен", "Люцерн" и "Арау". В Казахстане в сезоне-2004 играл за "Женис"(Астана). Провел девять матчей, в которых забил один гол. Покинул расположение команды из-за проблем с финансированием.



Богавац Драган ("Майнц", Германия)

Действующий чемпион Казахстана "Астана" в 2011 году усилился черногорским нападающим, имевшим опыт выступления в бундеслиге. Богавац провел два сезона за немецкий "Майнц", где отыграл два сезона и забил один гол. За свою карьеру выступал за черногорские "Брсково", "Рудар", немецкие "Ваккер", "Кобленец", "Падерборн 07" и сербский ОФК. За "Астану" провел один сезон, в котором стал лучшим бомбардиром команды. На его счету 12 мячей в 26 матчах казахстанской премьер-лиги.



Анатолий Тимощук ("Бавария", Германия)

Самый известный из игроков бундеслиги, игравших в Казахстане - это бесспорно украинский защитник Анатолий Тимощук. С 2009 по 2013 год защищал цвета сильнейшего клуба Германии - мюнхенской "Баварии". Провел 86 матчей и забил четыре мяча. Вместе с "Баварией" выигрывал чемпионат и Кубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов. В разные годы выигрывал чемпионаты Украины и России в составе "Шахтера" и "Зенита" соответственно. Вместе с питерским клубом стал обладателем Кубка УЕФА. За "Кайрат" выступал в сезонах-2015/2016. Сыграл в 34 матчах, забил один гол. Вместе с алматинским клубом он стал двукратным вице-чемпионом Казахстана, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Украины пробился в четвертьфинал чемпионата мира-2006. Является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей (141).



Любомир Михалик ("Болтон", Англия)

Словацкий защитник в 2013 году перешел в "Кайрат" из чемпионата Англии. В сезонах-2007/2008 провел 13 матчей за "Болтон" в английской премьер-лиге. Затем в течение шести лет играл за клубы чемпионшипа "Лидс", "Карлайл" и "Портсмут". Также выступал за словацкие "Сенец" и ДАК 1904. В "Кайрате" провел два сезона и сыграл в 43 матчах. Вместе с командой дважды стал бронзовым призером и выиграл кубок Казахстана. Входил в расширенный список сборной Словакии на чемпионат мира-2010. 



Бранко Илич ("Бетис", Испания)

Словенский защитник сыграл в девяти матчах за "Астану" в сезоне 2015 года. Вместе с командой стал чемпионом страны. За его плечами был опыт выступления в испанском чемпионате. В сезонах-2007/2009 провел 34 матча за "Бетис". Также в его карьере были словенские "Олимпия" и "Домжале", российские "Москва" и "Локомотив", кипрский "Анортосис", израильский "Хапоэль", сербский "Партизан", а также японский "Урава Ред Даймондс".



Дмитрий Сычев ("Олимпик", Франция)

Известный российский нападающий выступал за "Окжетпес" в сезоне 2015 года. В десяти играх за кокшетаусцев он забил один гол. Сычев имел опыт выступления в чемпионате Франции. В сезонах-2003/2004 он провел за "Марсель" 33 матча, в которых забил пять мячей. Большую часть карьеры он провел в российском чемпионате, играя за "Спартак", "Локомотив", "Волгу". Некоторое время играл в аренде за белорусское "Динамо". В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Принимал участие в финальных турнирах чемпионата мира-2002 и чемпионата Европы-2004. За сборную сыграл в 47 матчах, в которых провел 15 мячей.



Франк Джа Джедже (ПСЖ, Франция)

Иваурийский нападающий, являющийся воспитанником футбольной школы французского ПСЖ, в этом сезоне выступает за павлодарский "Иртыш". За его плечами опыт выступлений в чемпионате Франции за ПСЖ, "Брест", "Гренобль", "Страсбур", "Ванн", "Арль-Авиньон", "Ниццу", а также украинский "Черноморец", норвежский "Сарпсборг", белорусское "Динамо", шотландский "Хиберниан" и катарский "Аль-Шахния". Играл за юношескую и молодежные сборные Франции. В составе сборной до 19 лет выигрывал чемпионат Европы (2005). На Олимпийских играх 2008 года выступал за сборную Кот-д’Ивуара.



Сесар Арзо ("Вильярреал", Испания)

Испанский защитник является игроком "Кайрата" с 2016 года. Профессиональную карьеру он начал в 2003 году в "Вильярреале". В высшем дивизионе чемпионата Испании провел в общей сложности 77 матчей, в которых забил четыре мяча. За плечами Арзо выступления в испанских "Рекреативо", "Реал Мурсия", "Вальядолид", бельгийском "Генте", израильском "Бейтаре" и греческом АЕК. Обладатель Кубка Интертото (2003, 2004) в составе "Вильярреала". Обладатель Кубка Греции (2015/2016) в составе АЕК. В составе "Кайрата" стал вице-чемпионом и выиграл Суперкубок Казахстана.



Иво Иличевич ("Гамбург", Германия)

Хорватский полузащитник выступает за "Кайрат" с этого сезона. Он имеет за своими плечами солидный опыт выступления за клубы немецкой бундеслиги. Основная часть его карьеры связана с "Гамбургом". За этот коллектив он провел 84 матча и забил десять голов. Ранее он выступал за "Бохум", "Кайзерслаутерн" и "Дармштадт 98". Перед подписанием контракта с "Кайратом" провел один сезон за российский "Анжи". За сборную Хорватии провел девять матчей, в которых забил один гол.



Андрей Аршавин ("Арсенал", Англия)

Российский полузащитник - главная звезда чемпионата Казахстана по футболу. С прошлого года является лидером "Кайрата". В сезонах-2009/2013 являлся игроком лондонского "Арсенала". В составе английской команды провел 144 матча и забил 25 голов. Стал первым футболистом, сделавшим покер в гостевом матче с "Ливерпулем" на стадионе "Энфилд". Большую часть карьеры провел в "Зените", несколько матчей сыграл за "Кубань". Вместе с "Зенитом" выигрывал Кубок УЕФА. В составе сборной России становился бронзовым призером Евро-2008. В том же сезоне попал в символическую сборную по версии УЕФА и занял шестое место по итогам голосования за "Золотой мяч". Неоднократно признавался лучшим футболистом России в различных опросах. C 5 декабря 2009 года входит в "Клуб 100 российских бомбардиров".



Андрей Аршавин включен в рейтинг 10 звезд футбола, никогда не игравших на чемпионате мира

Андрей Аршавин включен в рейтинг лучших легионеров в истории английской премьер-лиги 

Аршавина назвали одним из самых титулованных и ярких российских футболистов за последние 25 лет

В материале использованы фотографии bundesliga.de (1) GettyImages (2) Voxpopuli.kz (3), sportsmole.co.uk (4), si24.news (5), dsychev.com (6), fcpsg.ru (7), marca (8), varzesh11.com (9), REUTERS (10).

  Комментариев: 19
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Ержан79 27 июня 18:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Аршавин №1, Тима №2...
Ответить -1
 
Fankz 27 июня 19:15
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Иво №3, Иса №4, Арзо №5
Ответить -2
 
WBOKING 27 июня 20:33
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Ержан79, кайртау осталось купить жиркова будет тебе номер 3 ))) команда супер-старперов
Ответить -1
 
Fankz 27 июня 23:00
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
WBOKING, ну вот какие твои проблемы? кого купят, кого нет
Ответить 2
 
Ержан79 Вчера 10:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Fankz, В том то и дело что у него проблемы в одном месте сам знаешь в каком
Ответить 0
 
Fankz Вчера 11:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Ержан79,
Ответить 0
 
Светлана Гурская 27 июня 18:11
Статус: Любитель
Рейтинг: 18
Андрей Аршавин провел 144 матча за Арсенал 31+46
Ответить 2
 
Руслан Россонери 27 июня 18:19
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Виталий Шдоров,да заколебал ты со своей пиар - рекламой!!!Арша и Тимо молодцы,слов нет.Но вот остальные мне кажется затерялись у нас...
Ответить 2
 
Fankz 27 июня 19:18
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Руслан Россонери, Иво и Арзо норм
Ответить 0
 
тигр котовский 27 июня 18:22
Статус: Профи
Рейтинг: 395
Уиди надоел этот Аршавин!
Ответить 0
 
Fankz 27 июня 18:30
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Из ТОР-10, пятеро (5) играют/играли в "Кайрате", здорово)
Ответить 0
 
тигр котовский 27 июня 18:40
Статус: Профи
Рейтинг: 395
Аршавин свали в свой Зенит что ты неуходишь!!!
Ответить -4
 
Fankz 27 июня 19:16
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
тигр котовский, узбогойся))) Не отпускают его, понятно?
Ответить 1
 
Balg 27 июня 20:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Ласло этот незвезда совсем,да и все остальные кроме Шавы и Тимощука
Ответить 0
 
тигр котовский 27 июня 22:02
Статус: Профи
Рейтинг: 395
Этот Аршавин два года назад хотел завершить карьеру так нет тут в Каирате пригрелся нашел откуда сосать зелень
Ответить 0
 
Blackwolf ! 27 июня 22:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
тигр котовский,...... ? а ты /дружок/ сосешь или НЮхаешь ,аСь ?
Ответить 1
 
Fankz 27 июня 23:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Blackwolf !, измельчали ныне тигры, так... тигришки)) Все ему неймется
Ответить 1
 
Blackwolf ! 27 июня 23:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Fankz, !!!!
Ответить 0
 
Руслан Россонери Вчера 01:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Fankz,да да,Иво и Арзо норм.Правильно.Что то я их пропустил.А Тигренок Котятский че там пишет?Умора,юморист,ей Богу)))Прикалывают меня такие,дровишки в огонь подбрасывают.И читать их комменты задорно и весело)Без таких бы скучно здесь было)))
Ответить 1
 