Андрей Аршавин включен в рейтинг лучших легионеров в истории английской премьер-лиги

В АПЛ он забил 23 гола за лондонский "Арсенал".
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Андрей Аршавин. Фото The Guardian
Российский полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин включен в рейтинг 100 лучших легионеров в истории английской премьер-лиги по версии журнала FourFourTwo.
Он занял 91-е место. Пока журнал опубликовал только первую часть рейтинга. Из россиян в него также вошел экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и "Манчестер Сити" Андрей Канчельскис - он занял 98-е место.
В АПЛ Аршавин выступал за "Арсенал", за который играл с января 2009 года до мая 2013 года. В 105 проведенных матчах он забил 23 гола и отдал 16 голевых передач. Особенно Аршавин запомнился по покеру в ворота "Ливерпуля" (4:4) в апреле 2009 года.
В марте 2016 года Аршавин стал игроком "Кайрата". В дебютном сезоне в КПЛ экс-капитан сборной России провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач. В четырех играх Лиги Европы Аршавин отличился дважды и записал на свой счет один ассистентский балл. После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с игроком на еще один сезон.
Он занял 91-е место. Пока журнал опубликовал только первую часть рейтинга. Из россиян в него также вошел экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и "Манчестер Сити" Андрей Канчельскис - он занял 98-е место.
В АПЛ Аршавин выступал за "Арсенал", за который играл с января 2009 года до мая 2013 года. В 105 проведенных матчах он забил 23 гола и отдал 16 голевых передач. Особенно Аршавин запомнился по покеру в ворота "Ливерпуля" (4:4) в апреле 2009 года.
Andrey Arshavin— FourFourTwo (@FourFourTwo) 6 февраля 2017 г.
“He immediately injected panache into a team that was labouring outside the top four”
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В марте 2016 года Аршавин стал игроком "Кайрата". В дебютном сезоне в КПЛ экс-капитан сборной России провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач. В четырех играх Лиги Европы Аршавин отличился дважды и записал на свой счет один ассистентский балл. После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с игроком на еще один сезон.