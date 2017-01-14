Андрей Аршавин включен в рейтинг 10 звезд футбола, никогда не игравших на чемпионате мира

Среди них такие легендарные игроки, как Ди Стефано, Кубала, Гиггз, Кантона, Веа и другие.
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Испанское издание Marca составило рейтинг лучших игроков в истории футбола, которые никогда в своей карьере не выступали на чемпионатах мира.
В него вошли десять футболистов. Среди них и российский полузащитник Андрей Аршавин, на клубном уровне играющий за "Кайрат".
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джордж Веа (Либерия)
2. Райан Гиггз (Уэльс)
3. Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания)
4. Джордж Бест (Северная Ирландия)
5. Ладислав Кубала (Чехословакия/Венгрия/Испания)
6. Эрик Кантона (Франция)
7. Бернд Шустер (Германия)
8. Андрей Аршавин (Россия)
9. Яри Литманен (Финляндия)
10. Валетино Маццола (Италия)
Отметим, что 35-летний Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды он забил 17 голов в 74 матчах. В 2002 году Аршавин был в числе кандидатов на поездку на чемпионат мира, но не попал в итоговую заявку.
Добавим, что в своем первом сезоне в чемпионате Казахстана Аршавин забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 28 матчах. После окончания сезона "Кайрат" продлил контракт с россиянином до окончания 2017 года.