Букмекеры оценили шансы "Астаны" в противостоянии со "Спартаком" в Лиге чемпионов

Первый матч состоится в Латвии, а ответный - в Казахстане.
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Фото с сайта ФК "Астана"
В среду, 12 июля, чемпион Казахстана по футболу "Астана" стартует в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником лидера чемпионата Казахстана по футболу во втором квалификационном раунде турнира будет "Спартак" из Юрмалы. Первую встречу команды проведут в Латвии, а ответную через неделю в Астане.
По мнению букмекерской компании Tennisi.kz, явным фаворитом этого противостояния является "Астана". Так, коэффициент на проход казахстанской команды в следующий круг равен 1.12, в то время как на выход "Спартака" - 5.60.
Напомним, что первый матч состоится в Юрмале на стадионе "Слока" и начнется в 22:00 по времени Астаны.