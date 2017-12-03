Мы не начнем теперь всех крушить, но из кризиса выберемся - Корешков о победе над "Трактором"

Он отметил, что прерванная серия поражений полезна в плане психологии.
Сегодня 23:47
Ссылки по теме:
- "Барыс" победил "Трактор" и прервал серию из семи поражений в КХЛ
- Мы попали в яму, из которой скоро выберемся. Победа была нужна как воздух - защитник "Барыса" Савченко
- Команда создает хорошие моменты. Надеюсь, буду забивать и дальше - канадский новичок "Барыса"
Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков прокомментировал победу над "Трактором" в домашнем матче КХЛ.
Астанинский клуб выиграл со счетом 4:3 в овертайме и прервал серию из семи поражений.
- Важная и нужная победа, преодолели самый главный барьер. Матч тяжелый в плане психологии. Победы ходили постоянно рядом. Могли победить на выезде, в прошедшем матча с "Металлургом" могли взять один-два очка. Сегодня поверили, что сможем победить, а самое главное довели игру до победы. Теперь также готовимся и настраиваемся на победу в следующем матче, - цитирует Корешкова официальный сайт "Барыса".
- Можете сказать, что команда выбирается из кризиса?
- Думаю, эта победа поднимет и психологическое состояние. Но чтобы команда взяла и резко выбралась из такого положения, начала всех крушить…Так не бывает. Все будет поэтапно, и, я думаю, все у нас получится.
- После того, как во Владислава Никулина попала шайба, мы больше его не увидели на льду. У него серьезное повреждение?
- Нет, но на его место выпустили свежего Никиту Михайлиса и не ошиблись.
- Владимир Маркелов не сыграл в двух матчах подряд. У него травма или не проходит в состав?
- На данный момент решили поставить других хоккеистов, он ни чем не хуже остальных игроков. Скорее всего, в следующем матче будет вновь в составе.
Исход прошедшего матча прокомментировал и главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин, который назвал ненужное удаление главным фактором поражения овертайме.
- Тяжелый матч. В первом периоде соперник начал активно, уверенности нам немного не хватало, но потом выровняли игру. Допустили ненужные ошибки, пропустили голы и получили ненужное удаление в средней зоне, чем и воспользовался соперник, - сказал Гатиятулин.
- Согласны ли вы с тем, что сегодняшней матч был битвой за шесть очков?
- Все игры важны, в каждом матче хочется набирать очки. Сегодня тем более, мы соседи по турнирной таблице, на этом тоже сделали акцент перед игрой. Сезон продолжается, готовимся к следующему матчу.
- Если в этом году жребий вновь вас сведет с "Барысом" в плей-офф, вы не против?
- Не против (смеется).
Отметим, что теперь "Барыс" ждет серия из четырех гостевых матчей. В первом из них казахстанский клуб 9 декабря в Челябинске вновь встретится с "Трактором".
Астанинский клуб выиграл со счетом 4:3 в овертайме и прервал серию из семи поражений.
- Важная и нужная победа, преодолели самый главный барьер. Матч тяжелый в плане психологии. Победы ходили постоянно рядом. Могли победить на выезде, в прошедшем матча с "Металлургом" могли взять один-два очка. Сегодня поверили, что сможем победить, а самое главное довели игру до победы. Теперь также готовимся и настраиваемся на победу в следующем матче, - цитирует Корешкова официальный сайт "Барыса".
- Можете сказать, что команда выбирается из кризиса?
- Думаю, эта победа поднимет и психологическое состояние. Но чтобы команда взяла и резко выбралась из такого положения, начала всех крушить…Так не бывает. Все будет поэтапно, и, я думаю, все у нас получится.
- После того, как во Владислава Никулина попала шайба, мы больше его не увидели на льду. У него серьезное повреждение?
- Нет, но на его место выпустили свежего Никиту Михайлиса и не ошиблись.
- Владимир Маркелов не сыграл в двух матчах подряд. У него травма или не проходит в состав?
- На данный момент решили поставить других хоккеистов, он ни чем не хуже остальных игроков. Скорее всего, в следующем матче будет вновь в составе.
Исход прошедшего матча прокомментировал и главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин, который назвал ненужное удаление главным фактором поражения овертайме.
- Тяжелый матч. В первом периоде соперник начал активно, уверенности нам немного не хватало, но потом выровняли игру. Допустили ненужные ошибки, пропустили голы и получили ненужное удаление в средней зоне, чем и воспользовался соперник, - сказал Гатиятулин.
- Согласны ли вы с тем, что сегодняшней матч был битвой за шесть очков?
- Все игры важны, в каждом матче хочется набирать очки. Сегодня тем более, мы соседи по турнирной таблице, на этом тоже сделали акцент перед игрой. Сезон продолжается, готовимся к следующему матчу.
- Если в этом году жребий вновь вас сведет с "Барысом" в плей-офф, вы не против?
- Не против (смеется).
Отметим, что теперь "Барыс" ждет серия из четырех гостевых матчей. В первом из них казахстанский клуб 9 декабря в Челябинске вновь встретится с "Трактором".