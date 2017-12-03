Команда создает хорошие моменты. Надеюсь, буду забивать и дальше - канадский новичок "Барыса"

Он открыл счет в победном матче с "Трактором".
Ссылки по теме:
Новичок "Барыса", канадский форвард Джеймс Райт в победном матче с "Трактором" открыл счет, забросив свою первую шайбу за казахстанскую команду. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что очень хотел произвести хорошее впечатление в новом для себя клубе.
- Я пришел в команду в непростое время, и сегодня, наконец, мы прервали неудачную серию, - начал Райт. - Это не далось нам легко, и мы позитивно смотрим в будущее. Мне, будучи новичком, хотелось произвести хорошее впечатление. И я рад, что мы победили.
- В "Адмирале" тебе понадобилось 26 игр, чтобы отличиться дважды. В "Барысе" же ты забил две шайбы за четыре матча, пусть одну и не засчитали. Можешь сказать, что здесь тебе играется лучше, что эта команда больше тебе подходит?
- Очень на это надеюсь! Здесь очень хорошие игроки, которые создают хорошие моменты, и я здесь чувствую себя хорошо. Надеюсь, продолжу забивать и дальше.
- После первого периода тебя беспокоило колено, нет травмы?
- Это просто небольшой удар, небольшой ушиб. Думаю, все в порядке.
Напомним, "Барыс" на своей арене победил "Трактор" со счетом 4:3 в овертайме и прервал серию поражений, состоявшую из семи матчей.