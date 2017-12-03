"Барыс" победил "Трактор" и прервал серию из семи поражений в КХЛ

Игра прошла в Астане.
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Барыс - Трактор 4:3 ОТ
Голы: Райт, 3 (1:0); Якуценя, 20 (1:1); Шевченко, 31 (2:1); Вишневский, 45 (2:2); Кравцов, 47 (2:3); Доус, 52 (3:3); Вей, 60 (4:3)
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Хоккеисты "Барыса" победили челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 5 декабря, в Астане и завершилась со счетом 4:3 в овертайме, а с ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Первый период остался за "Барысом", у которого на четвертой минуте отличился канадский новичок Джеймс Райт. Куда хуже для хозяев начался второй отрезок игры, в котором они уже на 15-й секунде пропустили от нападающего "Трактора" Максима Якуцени. Но на 32-й минуте Дмитрий Шевченко позволил "Барысу" во второй раз выйти вперед.
Начало третьего периода полностью осталось за гостями. На 46-й минуте Иван Вишневский сравнял счет, а на 48-й - Виталий Кравцов вывел "Трактор" вперед. Перевести игру в овертайм "Барысу" помог капитан Найджел Доус, который на 55-й минуте забросил свою 31-ю шайбу в сезоне.
Дополнительное время "Барыс" начал в большинстве. В итоге астанинцы реализовали преимущество в одного игрока, а автором победной шайбы на 31-й секунде стал Линден Вей.
Отметим, что "Барыс" прервал серию из семи подряд поражений. Астанинский клуб впервые победил после перерыва в КХЛ.
Напомним, что Доус является номинантом на звание "Лучший спортсмен Казахстана 2017 года" по версии Vesti.kz. Посмотреть всех претендентов на это звание и проголосовать можно здесь.