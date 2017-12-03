"Барыс" победил "Трактор" и прервал серию из семи поражений в КХЛ

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 1:0
Лас-Пальмас Бетис 1:0
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 5:0
Сампдория Лацио 1:2
Кротоне Удинезе 0:3
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 4:2
Салават Юлаев Динамо М 3:2 ОТ
Ак Барс Динамо Мн 3:1
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Сибирь Металлург Мг 1:2
Барыс Трактор 4:3 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 3:5
Астана Иртыш 1:8
Астана Иртыш 4:7
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 84:24
Синегорье Иртыш 57:64
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 3:3
Азербайджан Россия 3:4
Иран Казахстан 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 9:2
СКА-Свердловск Акжайык 7:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Солапур (Индия) - 2017"
Гринчишина, Хабибулина Палха, Ву 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Жирона Алавес 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Дженоа 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Бенфика Базель 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 2:1
Сибирь Металлург Мг 1:2
Барыс Трактор 4:3 ОТ
Спартак Витязь 0:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 4:7
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 84:24
Синегорье Иртыш 57:64
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 7:3
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Витязь 0:4
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Салават Юлаев Локомотив 17:30
ЦСКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
СКА-Нева Сарыарка 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алтай-Торпедо Номад 18:30
Кулагер Темиртау 19:00
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Алтай-Торпедо Иртыш
Алтай-Торпедо Иртыш
Арлан Горняк
Алматы Кулагер
Астана Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Южный Урал - Металлург (мол) 18:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Австрия (U-20) Франция (U-20) 23:00
Венгрия (U-20) Латвия (U-20) 23:00
Казахстан (U-20) Латвия (U-20) 18:00
Франция (U-20) Венгрия (U-20) 23:55
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Латвия (U-20) Казахстан (U-20) 00:30
Украина Казахстан 23:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М ЦСКА М 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Челси 18:30
Тоттенхэм Сток Сити 21:00
Ньюкасл Лестер Сити 23:30
Саутгемптон Арсенал 18:00
Ливерпуль Эвертон 20:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 22:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Алавес Лас-Пальмас 02:00
Хетафе Эйбар 18:00
Реал М Севилья 21:15
Валенсия Сельта 01:45
Бетис Атлетико М 21:15
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Ювентус Интер 01:45
Кьево Рома 17:30
Наполи Фиорентина 20:00
Милан Болонья 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Байер 01:30
Айнтрахт Фр Бавария 20:30
Боруссия М Шальке-04 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Истанбул ББ Брага 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Ян Регенсбург Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Витоша 19:00
Футзал. RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
Шахтер Актобе
Окжетпес Аят
Жетысу Шахтер
Кайрат Окжетпес
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Самсун Джаник Астана Тайгерс 14:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Капшагай Кп Каспий 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Сваев Эргашев
Калицкий Алырзаев
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:10
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 18:45
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
Айша-Биби Диана 21:00
Штурм 2002 Айша-Биби 22:30
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Павлодар Буревестник
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Атырау Мангыстау
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Барыс" победил "Трактор" и прервал серию из семи поражений в КХЛ

Игра прошла в Астане.

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127 Комментариев
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Трактор 4:3 ОТ

Голы: Райт, 3 (1:0); Якуценя, 20 (1:1); Шевченко, 31 (2:1); Вишневский, 45 (2:2); Кравцов, 47 (2:3); Доус, 52 (3:3); Вей, 60 (4:3)

Турнирная таблица

Хоккеисты "Барыса" победили челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 5 декабря, в Астане и завершилась со счетом 4:3 в овертайме, а с ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

Первый период остался за "Барысом", у которого на четвертой минуте отличился канадский новичок Джеймс Райт. Куда хуже для хозяев начался второй отрезок игры, в котором они уже на 15-й секунде пропустили от нападающего "Трактора" Максима Якуцени. Но на 32-й минуте Дмитрий Шевченко позволил "Барысу" во второй раз выйти вперед. 

Начало третьего периода полностью осталось за гостями. На 46-й минуте Иван Вишневский сравнял счет, а на 48-й - Виталий Кравцов вывел "Трактор" вперед. Перевести игру в овертайм "Барысу" помог капитан Найджел Доус, который на 55-й минуте забросил свою 31-ю шайбу в сезоне. 

Дополнительное время "Барыс" начал в большинстве. В итоге астанинцы реализовали преимущество в одного игрока, а автором победной шайбы на 31-й секунде стал Линден Вей

Отметим, что "Барыс" прервал серию из семи подряд поражений. Астанинский клуб впервые победил после перерыва в КХЛ. 

Напомним, что Доус является номинантом на звание "Лучший спортсмен Казахстана 2017 года" по версии Vesti.kz. Посмотреть всех претендентов на это звание и проголосовать можно здесь.

Подробнее: http://vesti.kz/khl/243798/

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  Комментариев: 127
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Комментарии

 
 
Ерж Сегодня 21:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2278
Наконец то уфф!!!
Ответить 10
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 21:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 812
Ерж, ! Всех с победой!!!
Ответить 5
 
Naiman Сегодня 21:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1134
Нашли чем гордиться. Барыс это днище
Ответить -17
 
Каппас Жакупов Сегодня 22:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3053
Naiman,а ты ишак бухарский!
Ответить 9
 
Steppenwolf !!! Сегодня 22:04
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9040
Каппас Жакупов, !!!! Нет это мамбет , шанкерно-угристым фейсом от желчегонства !!!!!
Ответить 4
 
Каппас Жакупов Сегодня 23:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3053
Steppenwolf !!!,у меня одно место красивее, чем его рожа.
Ответить 0
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:01
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Naiman, если не болеешь за Барыс зачем смотришь?
Ответить 10
 
Naiman Сегодня 22:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1134
Канлы 72 Байтерек, 15 второсортных канадцев набрали пока свои прозябают в нищите и захолустье. Дно тим.
Ответить -10
 
Prudente Сегодня 22:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Канлы 72 Байтерек,Он кайратовский глорик и мазохист. Кайфует, когда его "минусуют". Он не может жить без "садомазо", перепутал хоккей с футболом. Кыш отсюда мазохист.
Ответить -3
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:15
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Prudente, ааа, садомазо это диагноз, сочувствую ему...
Ответить 3
 
Kairat A. Сегодня 22:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Prudente! Он к "Кайрату" никого отношения не имеет! Он просто ДАУН и школота!!! То он Карл Маркс и пишет, что живет в Мюнхене, то еще всякую хрень! "Кайрат Алма-Ата" здесь вообще не причем!
Ответить 3
 
Prudente Сегодня 22:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Kairat A.,Иногда захожу на футбол, так там такого от него начитаешься, что "мама не горюй". А у него все в порядке с психикой, спрашиваю вполне серьезно, как врач? Может он болеет, а мы что попало пишем про него.
Ответить 5
 
Kairat A. Сегодня 22:45
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Prudente
Ответить 5
 
Prudente Сегодня 22:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Kairat A.,Я то "бывший "алматинец", и мне было "обидно", что говорит что попало, ну если он человек неадекватный, то вопросов нет. Даже минусовать его жалко. )))
Ответить 4
 
Kairat A. Сегодня 23:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Prudente! Бывших не бывает! Жизнь дается человеку один раз и прожит ёё надо в Алма-Ате!!!
Ответить 3
 
Prudente Сегодня 23:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Kairat A.,Ты прав, "бывших" не бывает. Согласен!
Ответить 2
 
Kairat A. Сегодня 22:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Канлы 72 Байтерек! Он не смотрит, этот ублюдок, просто ждет, когда наши проиграют и потом тащится от своего яда и желчи!!!
Ответить 4
 
Steppenwolf !!! Сегодня 22:23
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9040
Kairat A.,РЕСПЕКТ , ТЕБЕ КАЙРАТ ! ОБЫЧНО СПОРТ , ПОБЕДЫ В СПОРТЕ ОБЕДЕНЯЮТ ЛЮДЕЙ , НАРОД СТРАНЫ , А этот злЫдень просто желчегон !
Ответить 4
 
Kairat A. Сегодня 22:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Steppenwolf !!!! Привет Костя!!!
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Сегодня 22:48
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9040
Kairat A., ! С победой ! С ТЯЖЕЛОЙ ПОБЕДОЙ ! Чет точно ...климат в команде ....того на слив Жени !
Ответить 4
 
Kairat A. Сегодня 22:51
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Steppenwolf !!! Айтпа... может после этой победы сплотятся, как раньше!!!
Ответить 4
 
Фанат Сегодня 22:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2591
Канлы 72 Байтерек, логично
Ответить 4
 
Ерж Сегодня 22:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2278
Naiman, Проснулся шоколадный глазик...
Ответить 6
 
Heatley Сегодня 22:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Динмухамед Сарсембаев,
Ответить 5
 
Heatley Сегодня 22:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Ерж,
Ответить 5
 
Veteran Сегодня 22:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3347
Ерж, Уфф-Уфф-Уфф хотя бы так
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Сегодня 21:53
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9040
Ответить 8
 
Heatley Сегодня 22:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Steppenwolf !!!,
Ответить 5
 
Steppenwolf !!! Сегодня 22:15
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 9040
Heatley, !!!!!!!!!
Ответить 3
 
Davor Shuker Сегодня 21:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 525
Уфф наконец то хоть так прервали серию из проигрышей, теперь в Челябинске надо выиграть
Ответить 8
 
Арсен Башеев Сегодня 21:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Ну наконец-то!!!
Ответить 7
 
есенгали уринов Сегодня 21:54
Статус: Профи
Рейтинг: 345
Долгожданная победа ураааааааааааап
Ответить 9
 
Tamasai Сегодня 21:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1624
С победой,выцарапали!!!
Ответить 8
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 21:55
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Как долго мы ждали этот день, победа!!!
Ответить 8
 
Сергей Варчук Сегодня 22:02
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1506
Канлы 72 Байтерек, День победы!
Ответить 3
 
Рамиль Сегодня 21:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Блин с большим трудом выцарапали...А могли и в основное время выграть.
Ответить 8
 
есенгали уринов Сегодня 21:56
Статус: Профи
Рейтинг: 345
А эти полосатый бейдаразы сколько пытались чтобы не выграл Барыс! СПРАВЕДЛИВОСТЬ восторжествовало
Ответить 6
 
Ерж Сегодня 21:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2278
Надеюсь теперь попрет!!!
Ответить 6
 
Каппас Жакупов Сегодня 22:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3053
Ерж,аузына май!
Ответить 2
 
Mox Сегодня 21:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1645
С долгожданной победой друзья! Райт с почином! Ох уж эти качели, жалко, могли в основное все решить! Вей красавчик!
Ответить 5
 
Ерж Сегодня 21:58
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2278
Как всегда полосатики не свистять удоды когда на наших фолят!!!
Ответить 6
 
есенгали уринов Сегодня 21:58
Статус: Профи
Рейтинг: 345
Всех с победой! Друзья наконец-то есть победа
Ответить 4
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 21:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 812
С победой!!!
Ответить 4
 
андрей никифоров Сегодня 21:59
Статус: Профи
Рейтинг: 393
Всех с победой!опять гора валидола,не буду ничего говорить об ошибках,честно сегодня рад и двум очкам,настроение улучшилось,пожелаю не останавливаться и продолжать победную серию.
Ответить 5
 
Ерж Сегодня 22:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2278
Я ваще непонимаю зачем ЕГК ставит снова КарлиjQuery18107774318701560166_1512489451648? Он что робот?? Ставить надо Серегу!! Писец...
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Динмухамед Сарсембаев Сегодня 22:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 812
Ерж, верно сказано. Я также думал, что на раме будет Кудря...
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есенгали уринов Сегодня 22:00
Статус: Профи
Рейтинг: 345
Райт первую шайбу забросил чисто, это его вторая
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Sake Qazaq Сегодня 22:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
жақсы болды. енді сындырамыз бәрін )) бірақ 60-шы минутта Трактор ойыншысын не үшін айып боксына жіберді? арбитрлар қарызын өтеген түрі ме әлде )))
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:03
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Sake Qazaq,менде тусiнбедiм, кто нибудь обяснит почему наши играли в большинстве?
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андрей никифоров Сегодня 22:08
Статус: Профи
Рейтинг: 393
Канлы 72 Байтерек,перед концовкой третьего было нарушение,судья поднял руку и сирена прозвучала
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:18
Статус: Профи
Рейтинг: 472
андрей никифоров,я почему то не заметил, на нервах сидел, спасибо...
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Sake Qazaq Сегодня 22:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Канлы 72 Байтерек,арбитрдің қолын көрдім "задержка клюшкой" деген, бірақ задержканың өзін түк көре алмадым...
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Kairat A. Сегодня 22:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Канлы 72 Байтерек! Пол Щехура в на самой последней секунде за задержку клюшкой на Фрэтинне получил две минуты! Это судья в центре четко показал! Просто "казакпай" комментатор вообще за игрой не следит и мелет всякую чушь и путает постоянно Михайлиса с Райтом! Он когда ведет репортаж, мне кажется он сейчас вот-вот заснет! Самат Ахмет если я не ошибаюсь, они там вообще два демагога, что он, что Санек!!!
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:59
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Kairat A., верно говорите, этот казах комментатор какой то вялый, наши гол забивают, а он ноль эмоций, как будто матч по шахматам комментирует...
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Kairat A. Сегодня 23:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Канлы 72 Байтерек!
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Жомарт Габдуллин Сегодня 22:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1023
Как рад этим двум очкам. С победой!!
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Сергей Варчук Сегодня 22:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1506
Эта победа для Барыса как глоток воздуха! Нужная!
Ответить 5
 
Heatley Сегодня 22:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Всех с победой !!! Пусть в овере но победа !!! Первый период вообще здорово отыграли ,потом ненужные удаления посыпались и опять две шайбы, а так видно было что желание есть у команды, надоело уже проигрывать !!! Моментов было много как всегда !!! Оборона конечно это слабое наше звено !!! Мне одному показалось ,то что первая пятерка заиграла и забегала ,когда 2-3 уже было и сразу 3-3 и сразу задавили и могли и до овера забить !!! такое чувство что первая наша пятерка все таки сама по себе,может все таки не все в порядке у них с клубом ,радует что остальные три пятерки все четко играли !!! Как бы там ни было с победой ,психологически важной победой всех !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 8
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 22:09
Статус: МСМК
Рейтинг: 812
Heatley, согласен! Игру обсуждать не буду, вопросов оооочень много... Но пятерка Вея была не заметна сегодня, включила обороты после 50-й минуты...
Ответить 7
 
Heatley Сегодня 22:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Динмухамед Сарсембаев,
Ответить 3
 
Heatley Сегодня 22:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Динмухамед Сарсембаев,
Ответить 5
 
Серик Жаксыбаев Сегодня 23:07
Статус: МСМК
Рейтинг: 848
Динмухамед Сарсембаев,хочется думать что устали. И это временно
Ответить 0
 
Prudente Сегодня 22:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Heatley,Согласен.
Ответить 4
 
Heatley Сегодня 22:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Prudente,
Ответить 3
 
Davor Shuker Сегодня 22:02
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 525
Надо Кудрявцева ставить с первых минут, Карли устал по ходу ему надо показать что есть конкуренция
Ответить 5
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 22:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1023
Да, у шведа, пока, не идет игра. Может быть на выезде в Челябе Сергея??
Ответить 2
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:07
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Важнейшая победа, в плане психологии, можно и вискарь глотнуть, дождался наконец)))
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Сергей Варчук Сегодня 22:07
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1506
Заметили, ребята, что Вею вторую игру подряд шайбу засчитывают.))
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Prudente Сегодня 22:07
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Всех с победой, пусть даже с "неполноценной"! Если, говорить честно, то могли бы взять полноценных 3 очка. Трактор играл, если говорить мягко, то не очень, так себе, и нашим было под силу выиграть в основное время. Ну ладно, что есть то есть, без деталей.. Не хочется вдаваться в подробности. Еще раз всех с победой!!!
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Kairat A. Сегодня 22:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Не знаю я в растерянности!!! Наших конечно с вымученной ПОБЕДОЙ и спасибо надо сказать Полу Щехуре, который заработал и подарил нам большинство на ровном месте! У меня во время всей игры терзали смутные сомнения, а не сливают-ли наши "бобры" с членом шведской семьи "Карли" нашего "коуча"! Наши "кануки" 52 минуты упорно катали вату и занимались ерундой, и особенно "Доззи", который с 5-ти метров умудрился не попасть в пустой угол! Не знаю,я может ошибаюсь и зря веду тень на плетень(!), а также занимаюсь "конспиралогией", но куда пропала та игра, которая была до конфликта с "МСП", это, что месть или они таким образом показывают, не примите наши требования, мы и дальше будем так играть! А конце показывают какой-то всплеск и за семь минут легко принесли ПОБЕДУ! Не знаю, может я уже гоняю!!! Но..., как-то так!!!
Ответить 6
 
Каппас Жакупов Сегодня 22:17
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3053
Kairat A.Кайреке с победой! Давайте сегодня будем только о хорошем говорить. У меня как и у Вас есть вопросы, но в данный момент я хочу только радоваться. Ещё раз с победой Кайреке!
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Kairat A. Сегодня 22:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Каппас Жакупов! С Победой !!!
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Нурлан Габдулин Сегодня 23:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 278
Kairat A.,с долгожданной победой! Что первое звено не играет в полную силу, видно невооруженным глазом. Но вот причина этого за завесой тайны. Наверняка вопрос в лавэ упирается.
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Heatley Сегодня 22:17
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Kairat A.,Согласен Кайрат ,я тоже самое написал,я подумал мне одному кажется ,и с магнитами так было ) Играют все кроме первой пятерки -или по другому надо сказать -первая пятерка сдерживает себя, так скажем,при 2-3 сразу за какие то минуты перевернули матч и выиграли !!! Я тоже думаю этим самым они показывают,что могут в одиночку сделать игру ,мнение конечно мое ,но мне так кажется !!!
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Kairat A. Сегодня 22:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Heatley! Адрюха согласен! Как-то все это очень уж странно!!!
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Heatley Сегодня 22:17
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Kairat A.,
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Динмухамед Сарсембаев Сегодня 22:21
Статус: МСМК
Рейтинг: 812
Kairat A., . Правильно подметил. Резкий спад команды не поддается логике, тем более именно явно выражена на первой пятерке. Меня терзают смутные сомнения, что наши леги что-то мутить стали против ТШ.... Возможно связано все с финансами... А так, чтобы просто Барыс стал спустя рукава играть из-за физической усталости - не поверю!!!
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Kairat A. Сегодня 22:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Динмухамед Сарсембаев! Даке и я об этом!!! Сегодня они просто наглядно и демонстративно не играли почти всю игру! И всем видом, что-то доказывали! Хорошо если я ошибаюсь!!!
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Prudente Сегодня 22:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Kairat A.,Если честно, я тоже думал и думаю, что наши "сливают" игру. Заметили, что первое звено играло не в полную силу. Вот чуть "напряглись" в конце игры и легко забили. Это касается, только первого звена, как мне кажется. Такое ощущение, что есть какая то недомолвка между ТШ и командой. Что то не так. Все мы знаем когда первое звено играет "на кураже", то могут забить "кучу" шайб, а сейчас как будто" из под палки играют". У меня тоже такое "непонятное чувство".
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Каппас Жакупов Сегодня 22:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3053
Вот и на нашей улице праздник. Никого не хочу хаять, всётаки долго ждали этот день. Буду просить Аллаха, чтобы выезд был очень хороший. Ребята, давайте закрутите все гайки трактористам и заправьте им полный бак!!!Ждём с командировки с полным багажом побед!!!!!!
Ответить 5
 
Kairat A. Сегодня 23:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Каппас Жакупов! ИншAllah...!!!
Ответить 1
 
Абдинагим Кошер Сегодня 22:12
Статус: Профи
Рейтинг: 354
Желтоқсандағы алғашқы жеңіс құтты болсын!!!!!!
Ответить 4
 
Фанат Сегодня 22:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2591
ВСЕХ с ПОБЕДОЙ !!!!
Ответить 4
 
Фанат Сегодня 22:14
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2591
НО очень много ВОПРОСОВ !!!!
Ответить 3
 
Marat* Сегодня 22:14
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1964
болельщики, как маленькие детки, обижались обижались, дали конфетку, что бы успокоиться на время, и забыли даже 7 поражений, и с Трактором сыграли тяжело от ножа. Дома , на своей арене. Совсем недавно были на первом месте, и соревновались с самим Ак Барсом за лидерство. За маленький отрезок времени провалили, и просрали всё то, что было завоёвано с начала сезона с большим трудом. А теперь соревнуемся в конце восьмёрки, за 6 и 7 место. Чему радоваться? Даже не обрадовался этим двум очкам, осознавая то, что следующая игра выездная, с этим же Трактором, ЦСКА, Слован, Динамо М. По игре, Даллмэн, Диц, тушите свет!!! Именно эти двое в последних играх подводят больше всего команду. Ну и Карлссон, свои дежурные 3 обязательно пропустит. Кто помнит, когда в последний раз Барыс забивал в большинстве, без Мартена Сен Пьера? Если не идёт игра в неравных составах, особенно в меньшинстве. Не ужели нельзя подтянуть в команде дисциплину? Готовимся к выезду, запасемся терпением, успокоим нервишки, и пожелаем удачных выездных игр.
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Heatley Сегодня 22:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Marat*,Все правильно ) Первая пятерка заиграла только при 2-3 и это видно,что они показывают ,что могут сделать результат в одиночку , и конечно же уход Сен-Пьера повлиял на это их отношение !!! Да победа ,да прервали серию-НО большое НО кардинально ничего не поменялось !!!
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 22:25
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Marat*, согласен с вами, Далман вообще не играл как мне кажется, а одно очко на совести Карли, повезло Корешкову сегодня, но надо разбираться с защитниками первого звена...
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андрей никифоров Сегодня 22:25
Статус: Профи
Рейтинг: 393
Marat*,да всё правильно говоришь,но все уже просто до того морально устали,что никто даже не хочет ошибки обсуждать,просто хочется немного порадоваться,может сегодня не будем опять песочить?все всё сами видели.
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Marat* Сегодня 22:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1964
андрей никифоров, не будем дружище, устали все.
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андрей никифоров Сегодня 22:39
Статус: Профи
Рейтинг: 393
Marat*,
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Prudente Сегодня 22:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Marat*,Согласен, особой радости нет. Еле еле "выцарапали "2 очка и ДОМА! Боюсь, даже думать про выездную серию.
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Фанат Сегодня 22:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2591
Барыс ВПЕРЕД !!! Лично я и многие из ВАС будут поддерживать БАРЫС,т.к больше ничего не остается !!!АЛГА !!!!
Ответить 4
 
Marat* Сегодня 22:18
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1964
Конечно, как бы там ни было, до конца!
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Erik Usenov Сегодня 22:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 160
наконец то победа какая никакая но победа теперь полегче будеть в психологическом плане не ругаите наших все равно лучше нет их алга барыс евгении геннадич молодец не сдаваться идти вперед несмотря ни на что
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Timur Sultanov Сегодня 22:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 875
в последних 4-х матчах очень заметно отсутствие МСП, особенно в большинстве. Когда болели Доус и Диц и то не было так заметно. Диц и Далмен вообще начали деградировать. В последних матчах они привезли около 8-ми, 9-ти шайб.
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Фанат Сегодня 22:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2591
Хотелось написать комментарий по последним играм и вообще ,т.к не было возможности, но передумал хотя отслеживал и читал ВАШИ комментарии по поводу последних 8 игр.Очень приятно когда все сплотились после "игры" в Питере !!!!Так давайте поддерживать и дальше НАШ БАРЫС !!!! Я понимаю многим обидно и больно,как и мне за наш Барыс,но ВЫ же понимаете против СИСТЕМЫ нашей,а больше никак это не назовешь,мы ничего не сделаем!!!ВСЕМ спасибо и УДАЧИ нашему барысу !!!!
Ответить 7
 
Heatley Сегодня 22:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Фанат,
Ответить 3
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 22:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Наконец-то,вердикт доверия пожалуй висел на волоске,игры не было не у кого,даже первые две шайбы мы забросили не с розыгрыша-это божий дар! Иногда везти должно и нам,какой-то сумбур в нашей игре,отсюда и неуверенность. Психологов подключать пора,вернуть игру. А так всех с победой!
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Орынбаев Марат Сегодня 22:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
С победой! И всё-таки не всё ладно в Барысовском королевстве. Леги кому-то что-то пытаются показать. То ли ГТ, то ли руководству повыше. Смотрите - можем балду гонять, а можем за пять минут судьбу матча решить. Не нравится это мне. А Кореш - физрук. Остаюсь при своём мнении.
Ответить 6
 
Kairat A. Сегодня 22:35
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Орынбаев Марат
Ответить 2
 
Prudente Сегодня 22:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Орынбаев Марат,
Ответить 2
 
Heatley Сегодня 23:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
Орынбаев Марат,
Ответить 1
 
rustem Babaev Сегодня 22:30
Статус: Профи
Рейтинг: 448
У Байкадамовой прическа не очень! По игре Ничего нового!Просто повезло!!! Диц опять накосячил из за него вторая шайба.с Победой конечно но в восьмерке можем и не оказаться! Когда проигрывали 2-3 я думал проиграют и снимут 100% Корешкова. Короче ГОЛ я не кричу уже во весь голос и на весь дом.Действительно может и сливали ГТ. Вперед Барыс!!!
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Kairat A. Сегодня 22:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
rustem Babaev! Раке Ассалам Аллейкум", а не показалось-ли Вам, что он это сделал умышленно, я на повторе например видел, что еще успевал уйти от этого столкновения! Незнаю я видимо старый дурак уже с ума схожу!
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rustem Babaev Сегодня 22:46
Статус: Профи
Рейтинг: 448
Kairat A.,Приветствую.Диц не может так плохо играть априоре. Не может у него быть резкий спад.
По всему видно что он не доигрывает многие эпизоды специально как и Найджел это 100%. Вам правильно все показалось.Из этого следует вывод-сами знаете какой! Вэй просто играет и все у него получается может он меньше замешан в конфликте. А Мэтью не то чтобы не оправился от травмы а тоже поддерживаеи Доуса с Дитцом! Это мое мнение.
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Heatley Сегодня 23:47
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2170
rustem Babaev,Все правильно ,я об этом и написал ) Просто подумал это мне показалось )При чем с Магнитами тоже самое было ) Поэтому раньше и были такие победы -потому как играла на 100 процентов первая пятерка !!! Сейчас играют и 2,3,4 я пятерки и это хорошо ) Но если плюс к этому заиграет и первая то победы будут над любым соперником !!! Поэтому ГТ или ТШ или руководству надо решать конфликт или проблему или что там происходит между первой пятеркой и остальными и тогда все получится !!! И это все пошло после перерыва и после ухода Сен -Пьера !!! Так что не случайно это все !!! Мнение конечно мое !!!
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Prudente Сегодня 23:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Kairat A.,Может я не прав, но такое ощущение, что первое звено не "воспринимает" ГТ илиТШ, не знаю, но видно же по игре, что играют как "попало".
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Kairat A. Сегодня 23:06
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Prudente! Да черт(тьфу..) их разберет!!! Что там в команде твориться, одни пишут, что знают, что там в команде, а также говорят "бобры" типа мстят "ТШ" за "МСП", другие типа хотят слить Корешкова и т.д., и т.п.! Но конфликт интересов на лицо!!!
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Prudente Сегодня 22:31
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Кто знает, почему не было Маркелова?
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Динмухамед Сарсембаев Сегодня 22:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 812
Prudente, не знаю...Но Маркелова не хватало сегодня....
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Санек Васильев Сегодня 22:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2608
Хоть в овертайме разродились. Идём дальше, как говорил Назаров)
Ответить 2
 
Timur Sultanov Сегодня 22:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 875
У Байкадамовой вопросы какие то дебильные.
Ответить 2
 
Prudente Сегодня 23:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Timur Sultanov ,Согласен. Вроде не в первый день работает, а вопросы шаблонные, туповатые, нет "изюминки".
Ответить 0
 
Дамир Гинашев Сегодня 22:42
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Женис кутты болсын агайындар
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Kazakhstan Сегодня 22:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
У Дитца много брака на ровным месте ошибается. Один гол иза него минимум
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 23:19
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Kazakhstan,и по вине Далмана, старый стал, ленивый...
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Тохсанбаев Сабит Сегодня 22:48
Статус: Фанат
Рейтинг: 43
Вымучили пaру очков, могли и 8-й проигрыш сварганить, отскочили.Хоть тaк, 2 очкa лучше чем ничего. Теперь ждем семь игр без порaжении. Жеті сaны қaсиетті сaн. Что удивительно полосaтые не очень то чудили. Глaзaм не верю.
Ответить 3
 
Prudente Сегодня 23:07
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 637
Тохсанбаев Сабит,Сгодня судейки были почти примерные, видимо побоялись, после последней "шумихи", незасчитать шайбы. Подожди, ща все уляжется, успокоится и начнут опять давить на нас, гады.
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 23:16
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Prudente, как же, а второй гол трактористов? по вине полосатика пропустили, шайба попала ему в ногу, игру остановили, проброс в нашей зоне и гол))))
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Самархан Абдикулов Сегодня 22:55
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 202
Я бы не сказал это победой.
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Оспан Заманбеков Сегодня 22:58
Статус: Профи
Рейтинг: 306
пиррова победа.читаю комментарии,и у всех такая радость,словно теперь пойдут победы.во первых не полноценная победа,и судя по моментам,барыс еще в прострации.просто повезло.конечно соскучились по победам.дальнейшие выездные игры покажут,выходит ли команда с кризиса,или все еще в зимней спячке.теперь корешков удержался,завтра в выездных матчах пойдут разгромы и снова гнев и разочарование в комментариях.конечно я этого не желаю и хочу ошибаться в своих прогнозах,но в нашем спорте чудеса происходят очень редко
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 23:11
Статус: Профи
Рейтинг: 472
Думаю Корешу надо разобраться с обстановкой в команде.,
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Kairat A. Сегодня 23:19
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3329
Канлы 72 Байтерек! Верно подмечено, а то с ним разберутся!!!
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есенгали уринов Сегодня 23:21
Статус: Профи
Рейтинг: 345
По живём увидем что будет дальше. Дай бог чтобы все было бы здорово
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Серик Жаксыбаев Сегодня 23:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 848
С победой. Пусть и не полноценной. Директор в последних играх не знаю что делает на льду. В фарм клуб его. Как я говорю на нижний этаж на инструктаж. 4 звено видать что сыгрывается, есть своя химия, возят любую самую сильную пятерку, но вот только реализация подводит. К по разойдется. Второе звено рвёт и мечет. Но тоже не все получается. Пушкареву нужны другие напарники. Его надо со Старченко поменять. Тот сможет с молодёжью справится. Первое звено видимо устает уже играть полный матч
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Серик Жаксыбаев Сегодня 23:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 848
Серик Жаксыбаев, дица я имел ввиду вместо директора. Т9 чудит
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