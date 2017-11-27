Доус лидирует среди форвардов за сутки до окончания голосования болельщиков на Матч звезд КХЛ

Шансы у еще двух хоккеистов "Барыса".
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Капитан и нападающий "Барыса" Найджел Доус лидирует среди форвардов за сутки до окончания голосования среди болельщиков по выбору стартовых составов команд Матча звезд КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Голосование среди болельщиков проходит на официальном сайте шоу по этой ссылке.
Доус занимает первое место среди форвардов дивизиона Чернышева, в котором выступает астанинский клуб. За восемь дней нападающий набрал 3 511 голосов. Также в тройку входит еще один форвард "Барыса" Линден Вей, за которого отдали голоса 1 131 человек. Среди защитников же на втором месте идет другой представитель казахстанской команды - Кевин Даллмэн, в которого 1 936 голосов.
Отметим, что голосование по выбору стартовых пятерок команд среди болельщиков завершится первого декабря. По его итогам будут выбраны первые 16 участников звездного шоу, после чего свое слово скажут спортивные журналисты, а затем сама Лига. 12-го декабря КХЛ официально объявит составы сборных дивизионов.
Доус, Ковальчук и Мозякин. Кто может приехать в Астану на Матч звезд КХЛ
"Неделя звезд хоккея", в рамках которой и состоится Матч звезд, пройдет с 10 по 14 января на столичной "Барыс-Арене", которая вмещает почти 12 тысяч зрителей. Казахстан впервые получил такое мероприятие. Уже началась продажа билетов.
Напомним, что Доус является номинантом на звание "Лучший спортсмен Казахстана 2017 года" по версии Vesti.kz. Посмотреть всех претендентов на это звание и проголосовать можно здесь.