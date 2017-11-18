КХЛ официально назвала цену билетов на "Матч звезд" в Астане

Также в столице Казахстана пройдут мероприятия МХЛ и ЖХЛ.
18 ноября 00:17
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Логотип с сайта КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила о старте предварительных продаж билетов на "Неделю звезд хоккея-2018" в Астане.
В рамках нее в столице Казахстана пройдут "Матчи звезд" КХЛ и Женской хоккейной лиги, Кубка Вызова Молодежной лиги и мастер-шоу.
С 24 ноября стартует онлайн-продажа билетов, а с 1 декабря их можно будет купить на "Барыс-Арене" и в кассах Астаны.
Стоимость билетов на "Матч звезд КХЛ" составляет от 1500 до десяти тысяч тенге, на "Матч звезд ЖХЛ" и Кубок Вызова - от 500 до 1000, а на мастер-шоу - от 1500 до десяти тысяч.
"Неделя звезд хоккея" пройдет с 10 по 14 января на столичной "Барыс-Арене", которая вмещает почти 12 тысяч зрителей. Казахстан впервые получил такое мероприятие.
В рамках нее в столице Казахстана пройдут "Матчи звезд" КХЛ и Женской хоккейной лиги, Кубка Вызова Молодежной лиги и мастер-шоу.
С 24 ноября стартует онлайн-продажа билетов, а с 1 декабря их можно будет купить на "Барыс-Арене" и в кассах Астаны.
Стоимость билетов на "Матч звезд КХЛ" составляет от 1500 до десяти тысяч тенге, на "Матч звезд ЖХЛ" и Кубок Вызова - от 500 до 1000, а на мастер-шоу - от 1500 до десяти тысяч.
"Неделя звезд хоккея" пройдет с 10 по 14 января на столичной "Барыс-Арене", которая вмещает почти 12 тысяч зрителей. Казахстан впервые получил такое мероприятие.