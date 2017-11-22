Доус, Ковальчук и Мозякин. Кто может приехать в Астану на Матч звезд КХЛ

Событие с участием ведущих игроков Лиги пройдет в середине января.
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В середине января 2018 года в Астане пройдет Неделя звезд хоккея Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На официальном сайте события стартовал отбор игроков. Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.
Первыми свой выбор сделают болельщики, которым предоставлено право определить 16 игроков (по четыре в каждом дивизионе). Мини-состязание среди хоккейных фанатов началось 21 ноября, а завершится 1 декабря. После болельщиков свои голоса отдадут спортивные журналисты - они выберут защитника, нападающего и вратаря в каждом из дивизионов. Доукомплектует команды сама Лига.
Окончательный список хоккеистов, которые будут приглашены в Астану, объявят 12 декабря. Последние четыре участника события будут названы по итогам матчей Кубка Вызова МХЛ.
Выбор редакции Vesti.kz:
Кандидаты в команды Восточной конференции
Дивизион Харламова
Защитники
- Никита Трямкин (23 года, "Автомобилист") - четыре гола, 12 передач, полезность "+11"
- Александр Брынцев (22 года, "Нефтехимик") - три гола, девять передач, полезность "+3"
Нападающие
- Владимир Ткачев (24 года, "Ак Барс") - 19 голов, девять передач, полезность "+9"
- Сергей Мозякин (36 лет, "Металлург Мг") - 15 голов, 16 передач, полезность "-1"
Дивизион Чернышева
Защитники
- Филип Ларсен (27 лет, "Салават Юлаев") - девять голов, 13 передач, полезность "+5"
- Евгений Медведев (35 лет, "Авангард") - шесть голов, восемь передач, полезность "+7"
Нападающие
- Линден Вей (26 лет, "Барыс") - 12 голов, 32 передачи, полезность "+11"
- Найджел Доус (32 года, "Барыс") - 29 голов, 13 передач, "+8"
Команды в команды Западной конференции
Дивизион Боброва
Защитники
- Патрик Херсли (31 год, СКА) - 10 голов, 16 передач, полезность "+14"
- Марк-Андре Граньяни (30 лет, "Динамо Минск") - один гол, 18 передач, полезность "-6"
Нападающие
- Илья Ковальчук (34 года, СКА) - 24 гола, 16 передач, полезность "+6"
- Эли Толванен (18 лет, "Йокерит") - 16 голов, 13 передач, полезность "+13"
Дивизион Тарасова
Защитники
- Стаффан Кронвалль (35 лет, "Локомотив") - шесть голов, 17 передач, полезность "+8"
- Войтех Мозик (24 года, "Витязь") - пять голов, 14 передач, полезность "+4"
Нападающие
- Дмитрий Кагарлицкий (28 лет, "Северсталь") - 11 голов, 20 передач, полезность "+4"
- Кирилл Капризов (20 лет, ЦСКА) - 13 голов, 16 передач, полезность "+12"
Добавим, Неделя звезд хоккея Континентальной хоккейной лиги в Астане начнется 10 января. В этот день состоится "Матч звезд Женской хоккейной лиги". На следующий день, 11 января, Кубка Вызова МХЛ разыграют команды "Запада" и "Востока" молодежной лиги.
Матч всех звезд (13-14 января) будет состоять из четырех игр сборных команд дивизионов КХЛ. В первый день хоккеисты определят финалистов и участников матча за третье место, а 14 числа будут выявлены чемпионы и призеры звездного уик-энда. Также ведущие игроки Лиги примут участие в мастер-шоу.