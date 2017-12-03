Мы попали в яму, из которой скоро выберемся. Победа была нужна как воздух - защитник "Барыса" Савченко

Астанинский клуб прервал серию из семи поражений.
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- Команда создает хорошие моменты. Надеюсь, буду забивать и дальше - канадский новичок "Барыса"
Защитник "Барыса" Роман Савченко, комментируя корреспонденту Vesti.kz победу над "Трактором", отметил, что набранные очки были нужны его команде, как воздух.
- Наконец-то победили. Положительные эмоции испытали, - отметил Савченко после матча.
- Но все-таки и восьмое поражение подряд было недалеко, спасли матчи уже в концовке.
- Команда была в яме. В каждой команде бывают спады, из которых непросто выходить. Понятно, что сразу игра не пойдет, сразу все кардинально не поменяется. Через работу, через терпение мы выберемся из этой ямы.
- Что сегодня не получалось, почему не оформили победу в основное время?
- Мало бросали. Мало шли на ворота, мало заставляли соперника ошибаться. Если бы немного в этих компонентах добавили, могли бы раньше закончить.
- Но в конце третьего периода не такая уж и большая разница по броскам была - 25-29. Ненамного то они вас и перебросали.
- Ну, я говорю, мало бросков. Без бросков шайба не залетит в ворота.
- Что-то и игра первого звена не впечатляет...
- Это все яма. У команды идет спад. Рано или поздно он настает, и надо из него выходить за счет работы. Не идет игра у первого, надо остальным звеньям засучить рукава и работать, брать на себя игру, ответственность. Думаю, теперь положительных эмоций набрали, поедем на выезд уже с хорошим настроением. Эти очки нужны нам были, как воздух, конечно.
Напомним, "Барыс" на своей арене победил "Трактор" со счетом 4:3 в овертайме и прервал серию поражений, состоявшую из семи матчей.