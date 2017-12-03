"Трактор" - не самый подходящий соперник на пути "Барыса", для того чтобы оборвать серию неудач - СМИ

Встреча пройдет сегодня, 5 декабря, в Астане.
Сегодня 10:35
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Российский сайт "Чемпионат" сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ между астанинским "Барысом" и челябинским "Трактором".
"Барыс" уже в семи матчах не может победить. Соперник на пути не самый подходящий, для того чтобы оборвать серию неудач. "Трактор" выиграл в пяти из последних шести встреч. Дружина Анвара Гатиятулина мало пропускает, хорошо играет по счету, поэтому с ней просто никому не приходится. Казахстанцы, некогда претендовавшие на лидерство в конференции, уже идут на седьмом месте. Очков столько же, сколько у "трактористов". Команда уже в глубоком пике, а затем еще и серия из четырех гостевых противостояний, которая начнется в Челябинске, продолжится в ЛДС ЦСКА. А набирать баллы для борьбы за плей-офф нужно. Где это еще делать, если не на домашнем льду? "Барыс" куда лучше выглядит на своей площадке, нежели на выезде. И не настолько плохи "барсы", чтобы бить антирекорды "Куньлуня". В последнем матче с "Металлургом" очки могли иначе распределиться, но команду несколько сломили две шайбы за 38 секунд на экваторе битвы. Должна уже фортуна улыбнуться дружине Евгения Корешкова.
Прогноз: победа "Барыса" в основное время", - говорится в заметке.
Добавим, что матч "Барыс" - "Трактор" пройдет сегодня, 5 декабря, в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.
"Барыс" уже в семи матчах не может победить. Соперник на пути не самый подходящий, для того чтобы оборвать серию неудач. "Трактор" выиграл в пяти из последних шести встреч. Дружина Анвара Гатиятулина мало пропускает, хорошо играет по счету, поэтому с ней просто никому не приходится. Казахстанцы, некогда претендовавшие на лидерство в конференции, уже идут на седьмом месте. Очков столько же, сколько у "трактористов". Команда уже в глубоком пике, а затем еще и серия из четырех гостевых противостояний, которая начнется в Челябинске, продолжится в ЛДС ЦСКА. А набирать баллы для борьбы за плей-офф нужно. Где это еще делать, если не на домашнем льду? "Барыс" куда лучше выглядит на своей площадке, нежели на выезде. И не настолько плохи "барсы", чтобы бить антирекорды "Куньлуня". В последнем матче с "Металлургом" очки могли иначе распределиться, но команду несколько сломили две шайбы за 38 секунд на экваторе битвы. Должна уже фортуна улыбнуться дружине Евгения Корешкова.
Прогноз: победа "Барыса" в основное время", - говорится в заметке.
Добавим, что матч "Барыс" - "Трактор" пройдет сегодня, 5 декабря, в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.