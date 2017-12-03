"По-человечески мне "Барыс" жалко". Главный арбитр КХЛ разобрал отмененные шайбы клуба

В трех подряд играх не засчитывались голы астанинского клуба.
Вчера 22:55
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Алексей Анисимов. Фото с официального сайта КХЛ
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в эфире программы "Судейская" разобрал все отмененные шайбы "Барыса" за последнее время, передает корреспондент Vesti.kz.
Вместе с ним гостем эфира КХЛ-ТВ стал эксперт Алексей Бадюков, который в качестве нападающего "Ак Барса" три раза выигрывал чемпионат России и дважды побеждал в Кубке Гагарина.
"Вся неделя - под знаком просмотров у "Барыса". Если по-человечески и как неофициальное лицо - даже как-то жалко, потому что там такое количество моментов было ... Конечно, те же болельщики "Барыса" были возмущены", - сказал в эфире Анисимов.
Напомним, у "Барыса" после перерыва в КХЛ были отменены шайбы в трех подряд гостевых матчах - против "Сибири" (4:6), "Ак Барса" (0:2) и СКА (1:9), причем во встрече в Питере судьи не засчитали два гола казахстанского клуба. В этих играх видеопросмотры неизменно отбирали голы у Линдена Вея.
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Вместе с ним гостем эфира КХЛ-ТВ стал эксперт Алексей Бадюков, который в качестве нападающего "Ак Барса" три раза выигрывал чемпионат России и дважды побеждал в Кубке Гагарина.
"Вся неделя - под знаком просмотров у "Барыса". Если по-человечески и как неофициальное лицо - даже как-то жалко, потому что там такое количество моментов было ... Конечно, те же болельщики "Барыса" были возмущены", - сказал в эфире Анисимов.
Напомним, у "Барыса" после перерыва в КХЛ были отменены шайбы в трех подряд гостевых матчах - против "Сибири" (4:6), "Ак Барса" (0:2) и СКА (1:9), причем во встрече в Питере судьи не засчитали два гола казахстанского клуба. В этих играх видеопросмотры неизменно отбирали голы у Линдена Вея.
Все видепросмотры в пользу и против "Барыса" в этом сезоне КХЛ
"Гол не засчитан, так как вы бедные!". Шевченко троллит СКА после матча с "Барысом"
"Может, "Барыс" - первый в истории хоккея, у кого не засчитали столько шайб?". Разбор спорных эпизодов от казахстанского комментатор"