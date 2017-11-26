"Да вы даете, ребята!". Все пересмотренные судьями голы в матчах "Барыса" в этом сезоне КХЛ

У некоторых игроков "Барыса" отменили уже несколько голов.

В матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге судейская бригада отменила два гола казахстанского клуба "Барыс" в ворота местного СКА. Корреспондент Vesti.kz собрал все эпизоды, когда рефери в текущем сезоне прибегали к помощи видеопросмотра в играх подопечных Евгения Корешкова.



В 36 проведенных матчах столичного клуба было зафиксировано 20 эпизодов, когда на помощь призывали "дополнительного помощника": 11 пересмотров были в атаке "Барыса", после чего отменили восемь шайб.



Трех голов "лишился" Линден Вей, еще двух - Талгат Жайлауов. Без одной шайбы в статистике остались Даррен Диц, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин. Из девяти пересмотренных моментов со взятием ворот "Барыса" лишь в трех было зафиксировано нарушение правил, а в шести моментах голы были засчитаны.



Первый пограничный эпизод с участием "Барыса" произошел в третьем матче команды в регулярном чемпионате, когда астанинцы принимали "Северсталь" из Череповца. Видеопросмотра потребовал момент с голом Жайлауова. Взятие ворот было засчитано - судьи не нашли в эпизоде игры коньком.



Счет стал 3:1 в пользу "Барыса".







В этом же матче были еще два видеопросмотра, но в атаке соперников. Сначала засчитали гол Максима Рыбина - "вне игры" не зафиксирован. Через несколько минут гости снова забивают, но на этот раз игрок группы атаки сыграл с высоко поднятой клюшкой.



Счет в матче стал 3:3.







Первая дуэль с "Сибирью" в сезоне. На 42-й минуте встречи "Барыс" открывает счет - момент был пересмотрен, и шайба Фрэттина была засчитана. Помехи вратарю не было. Правда, победный результат удержать не удалось - "Барыс" пропустил подряд три гола.



Счет в матче стал 1:0.







Не был засчитан гол в домашнем матче "Барыса" с минским "Динамо". Шайба была заброшена ногой - вердикт судейской бригады. "Отличился" Диц. Команда Корешкова все равно обыграла соперника со счетом 4:1.



Счет на момент незасчитанного гола - 0:0.







Не засчитали гол "Барыса" и в матче с "Трактором" в Челябинске, когда Фрэттин "затолкал" шайбу в ворота. Судейская бригада усмотрела нарушение правил после видеопросмотра.



Счет в матче на момент гола - 1:1.







На этот раз гол был не засчитан в ворота "Барыса". Игроки минского "Динамо" открыли счет, но гол признали забитым из положения "вне игры". Хотя, изначально взятие ворот было зафиксировано как правильное.



Счет на момент гола - 0:0.







В матче с "Сочи", который "Барыс" играл в гостях, было два эпизода со спорными голами. И оба спорных эпизода были связаны со взятием ворот столичного клуба. Если в первом гол был отменен, то в другом судьи решили, что все было сделано по правилам.



Гол был забит при счете 0:0.















Тренерский штаб "Барыса" попытался оспорить второй гол в матче с омским "Авангардом". Судьи после пересмотра гол засчитали.



Счет на момент просмотра 3:1 в пользу "Барыса".







Засчитанный гол в матче со "Спартаком" спас "Барыс" от поражения в основное время. Вей и Фрэттин разыграли быструю комбинацию на входе в зону, и заставили сомневаться в ее легальности тренерский штаб москвичей.



Счет на момент гол 2:3 в пользу "Спартака".







Гол Талгата Жайлауова мог вывести "Барыс" вперед в матче со "Слованом", но судейская бригада после видеопросмотра решила, что шайба линию ворот не пересекла. Несмотря на это, казахстанский клуб победил - 5:2.



Счет на момент броска - 2:2.







И снова "виновник" - Жайлауов. "Восьмерка" "Барыса" отправил шайбу в ворота ЦСКА... Судьи решили, что гол был забит ногой. Казахстанцы матч все равно выиграли - 5:3.



Счет на момент гол 4:3 в пользу "Барыса".







В конце первого периода очередной дуэли с "Сибирью" тренерский штаб Корешкова решил оспорить легальность третьего гола соперника. После видеопросмотра гол был засчитан, и "Сибирь" выиграла очередную дуэль (6:4)



Счет на момент гола - 2:2.







Мог "Барыс" выйти вперед в том же матче с "Сибирью", но при счете 3:3 был отменен результативный бросок Вея.







Не засчитали гол Вея и в матче с "Ак Барсом". Нападающий казахстанского клуба добил шайбу после комбинационной атаки одноклубников, но гол отменили из-за блокировки вратаря. Игру "Барыс" проиграл - 0:2.



Счет на момент взятия ворот - 0:0.







И матч со СКА. Первый пересмотр момент потребовался уже на шестой минуте, когда питерцы забили второй гол в ворота "Барыса". Гол засчитан.



Счет на момент гола - 0:2.







В третьем матче подряд не засчитан гол Вея. На этот раз "причиной" стал напарник по звену Фрэттин, который пересек синюю линию раньше Вея с шайбой. Вердикт - "вне игры".



Счет на момент гола - 0:2.







"Эта шайба должна быть засчитана... Да вы даете, ребята!" - комментатор матча на телеканале КХЛ недоумевает, почему гол новичка "Барыса" Джеймса Райта отменили. Судьи зафиксировали "вне игры".



Гол при счете 0:4 в пользу СКА.







За четыре минуты до финальной сирены СКА отправил восьмую шайбу в ворота "Барыса", но рефери встречи решили просмотреть момент на возможность вылета шайбы за пределы "коробки" - гол был засчитан.



Счет на момент взятия ворот - 1:7.







Добавим, что следующий матч "Барыс" снова сыграет на выезде - завтра, 29 ноября, соперником будет "Локомотив" из Ярославля.