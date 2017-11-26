"Да вы даете, ребята!". Все пересмотренные судьями голы в матчах "Барыса" в этом сезоне КХЛ

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Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
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Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
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Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
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Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
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Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
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Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:30
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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"Да вы даете, ребята!". Все пересмотренные судьями голы в матчах "Барыса" в этом сезоне КХЛ

У некоторых игроков "Барыса" отменили уже несколько голов.

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7 Комментариев
Фото с сайта ХК СКА
Фото с сайта ХК СКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге судейская бригада отменила два гола казахстанского клуба "Барыс" в ворота местного СКА. Корреспондент Vesti.kz собрал все эпизоды, когда рефери в текущем сезоне прибегали к помощи видеопросмотра в играх подопечных Евгения Корешкова.

В 36 проведенных матчах столичного клуба было зафиксировано 20 эпизодов, когда на помощь призывали "дополнительного помощника": 11 пересмотров были в атаке "Барыса", после чего отменили восемь шайб.

Трех голов "лишился" Линден Вей, еще двух - Талгат Жайлауов. Без одной шайбы в статистике остались Даррен Диц, Джеймс Райт и Мэтт Фрэттин. Из девяти пересмотренных моментов со взятием ворот "Барыса" лишь в трех было зафиксировано нарушение правил, а в шести моментах голы были засчитаны.

Первый пограничный эпизод с участием "Барыса" произошел в третьем матче команды в регулярном чемпионате, когда астанинцы принимали "Северсталь" из Череповца. Видеопросмотра потребовал момент с голом Жайлауова. Взятие ворот было засчитано - судьи не нашли в эпизоде игры коньком.

Счет стал 3:1 в пользу "Барыса".



В этом же матче были еще два видеопросмотра, но в атаке соперников. Сначала засчитали гол Максима Рыбина - "вне игры" не зафиксирован. Через несколько минут гости снова забивают, но на этот раз игрок группы атаки сыграл с высоко поднятой клюшкой.

Счет в матче стал 3:3.



Первая дуэль с "Сибирью" в сезоне. На 42-й минуте встречи "Барыс" открывает счет - момент был пересмотрен, и шайба Фрэттина была засчитана. Помехи вратарю не было. Правда, победный результат удержать не удалось - "Барыс" пропустил подряд три гола.

Счет в матче стал 1:0.



Не был засчитан гол в домашнем матче "Барыса" с минским "Динамо". Шайба была заброшена ногой - вердикт судейской бригады. "Отличился" Диц. Команда Корешкова все равно обыграла соперника со счетом 4:1.

Счет на момент незасчитанного гола - 0:0. 



Не засчитали гол "Барыса" и в матче с "Трактором" в Челябинске, когда Фрэттин "затолкал" шайбу в ворота. Судейская бригада усмотрела нарушение правил после видеопросмотра.

Счет в матче на момент гола - 1:1.



На этот раз гол был не засчитан в ворота "Барыса". Игроки минского "Динамо" открыли счет, но гол признали забитым из положения "вне игры". Хотя, изначально взятие ворот было зафиксировано как правильное.

Счет на момент гола - 0:0.



В матче с "Сочи", который "Барыс" играл в гостях, было два эпизода со спорными голами. И оба спорных эпизода были связаны со взятием ворот столичного клуба. Если в первом гол был отменен, то в другом судьи решили, что все было сделано по правилам.

Гол был забит при счете 0:0.







Тренерский штаб "Барыса" попытался оспорить второй гол в матче с омским "Авангардом". Судьи после пересмотра гол засчитали.

Счет на момент просмотра 3:1 в пользу "Барыса".



Засчитанный гол в матче со "Спартаком" спас "Барыс" от поражения в основное время. Вей и Фрэттин разыграли быструю комбинацию на входе в зону, и заставили сомневаться в ее легальности тренерский штаб москвичей.

Счет на момент гол 2:3 в пользу "Спартака".



Гол Талгата Жайлауова мог вывести "Барыс" вперед в матче со "Слованом", но судейская бригада после видеопросмотра решила, что шайба линию ворот не пересекла. Несмотря на это, казахстанский клуб победил - 5:2.

Счет на момент броска - 2:2.



И снова "виновник" - Жайлауов. "Восьмерка" "Барыса" отправил шайбу в ворота ЦСКА... Судьи решили, что гол был забит ногой. Казахстанцы матч все равно выиграли - 5:3.

Счет на момент гол 4:3 в пользу "Барыса".



В конце первого периода очередной дуэли с "Сибирью" тренерский штаб  Корешкова решил оспорить легальность третьего гола соперника. После видеопросмотра гол был засчитан, и "Сибирь" выиграла очередную дуэль (6:4)

Счет на момент гола - 2:2.



Мог "Барыс" выйти вперед в том же матче с "Сибирью", но при счете 3:3 был отменен результативный бросок Вея.



Не засчитали гол Вея и в матче с "Ак Барсом". Нападающий  казахстанского клуба добил шайбу после комбинационной атаки одноклубников, но гол отменили из-за блокировки вратаря. Игру "Барыс" проиграл - 0:2.

Счет на момент взятия ворот - 0:0.



И матч со СКА. Первый пересмотр момент потребовался уже на шестой минуте, когда питерцы забили второй гол в ворота "Барыса". Гол засчитан.

Счет на момент гола - 0:2.



В третьем матче подряд не засчитан гол Вея. На этот раз "причиной" стал напарник по звену Фрэттин, который пересек синюю линию раньше Вея с шайбой. Вердикт - "вне игры".

Счет на момент гола - 0:2. 



"Эта шайба должна быть засчитана... Да вы даете, ребята!" - комментатор матча на телеканале КХЛ недоумевает, почему гол новичка "Барыса" Джеймса Райта отменили. Судьи зафиксировали "вне игры".

Гол при счете 0:4 в пользу СКА.



За четыре минуты до финальной сирены СКА отправил восьмую шайбу в ворота "Барыса", но рефери встречи решили просмотреть момент на возможность вылета шайбы за пределы "коробки" - гол был засчитан.

Счет на момент взятия ворот - 1:7.



Добавим, что следующий матч "Барыс" снова сыграет на выезде - завтра, 29 ноября, соперником будет "Локомотив" из Ярославля.

  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Айсұлтан Айтан Сегодня 20:04
Статус: Юниор
Рейтинг: 54
Другой чемпионат, другие правила
Ответить 3
 
Ereke Сегодня 20:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Продажные твари.
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Сегодня 20:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8737
Дают не то слово ! УБИВАЮТ , УБИВАЮТ ХОККЕЙ ! ! ! И НЕ ТОЛЬКО БАРЫС ,А свой хоккей со своим судейством .....неПРЕДВЗЯТЫМ ! ! !
Ответить 2
 
Кенжебай Сегодня 20:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1179
Steppenwolf !!!,Да это точно,убивают хоккей.кому хотят доказать ведь они обманывают сами себя,по любому в России многие болельщики верят в Барыс а не СКА!
Ответить 1
 
Ruslan Aga Сегодня 20:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
vesti.kz, вы соберите видео материалы с аналогичными моментами где голы были засчитаны рос командам и направьте официальным лицам в хоккее РК, пусть думают
Ответить 4
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 20:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
vesti.kz проснулись наконец то, наверное читая в эти дни наши гневные коменты,решили отреагировать, правильно давно пора!!! нельзя оставлять такой беспредел без внимания...
Ответить 2
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 20:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 693
Вот что и требовалось доказать! Судьи как могут ломают игру Барыса! Крепитесь, мужики! Эта лига нам ещё преподнесет сюрпризов... Жаль на них управы нет....
Ответить 0
 