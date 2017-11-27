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Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Ни у одной команды я не видел, чтобы отменяли столько шайб". Казахстанский комментатор разобрал спорные моменты в матчах "Барыса" в КХЛ

"Барысу" отменили восемь голов.

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18 Комментариев
Фото с сайта ХК СКА
Фото с сайта ХК СКА

Казахстанский спортивный комментатор Александр Олейник в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился мнением о последних матчах "Барыса" в КХЛ, назвав некоторые причины для отмена шайб в играх столичного клуба. 

- Александр, до перерыва "Барыс" играл ярко и агрессивно, но в последних матчах это куда-то ушло. Что случилось с командой?

- Это происходит из года в год, и связано это с перерывом на Евротур. Идет расслабление или перенагрузка. Это неясно. До перерыва команда играет замечательно, набирает ход... И любая пауза, которая врывается в этот ритм, она убивает команду. По последним матчам видно, что они, хоть и проходят на выезде, но даются очень и очень непросто.

Плюс ко всему, команда "забыла" как нужно забивать. Кто-то посмеется и скажет, мы забиваем, но не засчитывают, и будет прав. Но в игре домашней с "Авангардом" мы забили всего раз. С "Сибирью" первую игру проиграли со счетом 0:4. Не забили. Потом, правда, прорвало, но недалеко ушли. Поэтому я связываю все это с паузой. Это сбило настройки команды, которые давали результат прежде. Пока команда ищет нужные варианты.

- Во время одного их эфиров Вами были озвучены данные, что "Барыс" лидирует в КХЛ по незасчитанным шайбам

- Может быть, такой специальной статистики нет. До этого она не велась. Но на моей памяти... Понятно, что "Барыс" мы чаще других смотрим и работаем на его играх. Но сразу вспоминаются шайбы Жайлауова, которые не были засчитаны. Три отмененные шайбы Линдена Вея. Гол новичка Джеймса Райта. Но чтобы три игры подряд у одной команды и столько незасчитанных шайб... Я такого не видел нигде. Абсолютно нигде.

В КХЛ, НХЛ... Это может быть такой исторический факт. Может быть, мы первые, кто добился такого результата. Так что мы точно лидеры по этому показателю. Ни у одной команды я не видел, чтобы отменяли столько шайб.

- В матчах с участием "Барыса" было 20 эпизодов, когда использовали видеопросмотр, связанный со взятием ворот. И восемь голов "Барыса" из 11 были отменены. Ваши российские коллеги, которые не так переживают за "Барыс", как Вы, удивлялись тому, что вроде бы чисто забитая шайба после видеопросмотра отменялась. С чем может быть связано такое отношение?

- Я не думаю, что это нужно связывать с предвзятостью. Хотя, чем больше игр смотришь, тем больше думаешь, а не предвзято ли нас судят? Но я связываю это и с другим моментом. Вспоминая отмененные шайбы Линдена Вея - две из трех в НХЛ бы засчитали. Сто процентов. Гол в Челябинске, где Линден забивал с "пятачка" и вратарю не мешал. Там Пушкарев мешал. Это чистейший гол.

"Да вы даете, ребята!". Все пересмотренные судьями голы в матчах "Барыса" в этом сезоне КХЛ

В НХЛ такие засчитали бы на 110-120 процентов. Возможно, гол в Казани, где Диц сильно мешал Гарипову и даже сверху него прокатывался... Но тут, наверное, сказывается то, что те новобранцы, которые у нас есть, они североамериканцы. Там немного по-другому относятся к игре на "пятачке" и к игре во вратарской площади. В НХЛ судейство не то чтобы демократично, оно в пользу атаки. То есть в НХЛ нацеленность идет на взятие ворот.

Чем больше голов, тем это больше нравится зрителю и болельщику. В КХЛ почему-то все наоборот. Голы отменяются и не засчитываются. Иногда смотришь повторы камеры того или иного дворца и вопросов все больше и больше. Главный судья КХЛ Алексей Анисимов на одном из семинаров сказал, что чем больше камер, тем больше вопросов. Даже камеры, которые находятся на линиях, не могут дать стопроцентный ответ.

Это его слова. И он попросил комментаторов снисходительнее относиться к лайнсменам. Раз так, то почему бы и судьям не относиться снисходительнее к болельщикам... Ведь чем больше заброшенных шайб, тем больше эмоций у зрителя будет вызывать любая игра. Были такие взятия ворот, которые можно было засчитывать на сто процентов. Была такая история у Сидни Кросби, у которого было три спорных момента, три гола, так сказать, на грани, но во всех трех случаях эпизод решили в пользу атакующей команды... У Линдена Вея наоборот. Три момента и три незасчитанных гола. Возможно, будь это Ковальчук или кто-то еще, и по-другому бы может посмотрели на это.

- Два примерно похожих эпизода в матче со СКА. Два положения "вне игры". Если момент Фрэттин - Вей можно объяснить, то нарушение со стороны Жайлауова вызывает споры...

- В первом эпизоде Фрэттин ногу оторвал, это сто процентов. Он одну ногу отрывает, вторая уже в зоне, а шайба только на синей линии. Фактически он в зоне. Тут вопросов меньше всего. Но когда Жайлауов входил по правому краю... Да, там был эпизод, когда у него шайба застряла, но он ее тут же подобрал. Мне скинули ссылку с примечанием: хотя бы одна нога должна находится в средней зоне. Но в том эпизоде ни передняя нога, ни задняя не касались льда... Он в прыжке прошел синюю линию.

И второй момент. Шайба у него была на крюке. То есть, тут уже не зависит, как ты заходишь в зону. Есть сноска, что ты и спиной можешь войти в зону, но ты должен контролировать шайбу. И боком можно входить. На всех повторах видно, что шайбу Талгат контролирует. Но где они и что увидели, это было не понятно. Я смотрел эпизод в повторе на КХЛ, и Гучик был уверен, что гол засчитают, и не понимал смысла запроса на оффсайд. Мы во время прямой трансляции на телеканале Qazsport сказали то же самое. Это гол, и никаких вопросов быть не может.

Но вышли линейные и говорят, что это "вне игры". И из-за этого начинается негатив. И не только к судейству, но и к питерской команде. С этой командой связано немало скандалов и судейских разборок. Но когда на разных каналах комментаторы уверены, что это гол, а судьи его отменяют, то начинаешь двусмысленно понимать эти трактовки. И когда читаешь ссылки правил, то понимаешь, что любой арбитр их может трактовать так или иначе. На свое усмотрение.

- Почему я остановился на Жайлауове - этот эпизод показали со всех камер, и вопросов по легальности входа быть не должно было.

- Да, но только без одной камеры - над синей линией. Сейчас во всех дворцах на синих линиях, как слева, так и справа, устанавливают маленькие камеры, как в воротах. Они должны быть везде. И на "Барыс Арене" они есть. К сожалению, во время ТВ-трансляций мы не можем увидеть видео с них, так как технически оборудования не хватает, но как только будет возможность, мы будем его давать. Другой вопрос. Мы смотрели матч с ТВ-камер. А тот же Анисимов рассказал во время радио-эфира, что есть видео эпизода с боковой камеры, на основе которого определенно "вне игры". Но по этой шайбе очень и очень много вопросов.

- Может быть, хоккей нужно показывать одной камерой, как прежде показывали КПЛ. И не будет вопросов и споров.

- И не нужно повторы показывать. Не будет повторов - не будет вопросов. То есть в динамике посмотрел. Тебе судья сказал, тут гол, а тут его нет и все. И ты не мешаешь возможности посмотреть момент. Такой момент. В Национальной хоккейной лиге любой повтор и спорное решение показываются на большом кубе. Все одновременно смотрят. Есть мониторы и на скамейках команд. По ним тоже идет онлайн-трансляция. Каждый видит все, что происходит. И судьи понимают, что повторы видят все, и они не могут не засчитать тот или иной гол, если там все сделано правильно.

- А в КХЛ видят только судьи...

- Да, видят только определенные люди, и они принимают решение. И не всегда это решение совпадает с большинством. Например, матч "Йокерит" - "Сибирь". "Йокерит" забивает гол, но "Сибирь" берет челендж на помеху вратарю, и гол отменяют. Пересмотрел момент и нигде не увидел, чтобы как-то помешали голкиперу "Сибири". На мой взгляд, чистый гол в эпизоде, где дали доиграть до конца. Но в таких моментах в НХЛ раньше времени свисток не дают, давая доиграть до конца и понимая, что эпизод можно пересмотреть. А здесь судьи торопятся и дают свистки заранее. Вроде и вратарь готов продолжить игру, шайба не прижата, но свисток уже звучит... Вопросы есть к судейству.

- Сегодня у "Барыса" очередной матч. В Ярославле. Мнение и ожидания от игры?

- В Ярославле мы в последнее время очень трудно играем. Тут ряд факторов. Это шестая игра на выезде подряд. Это морально и физически сказывается. Хочется приехать домой и забыть эту серию... Плюс, "Локомотив" с приходом Квартального заиграл лучше, чем было при Юшкевиче. Кстати, в Астане мы "Локомотив" крупно обыграли. Все смотрелось тогда на одном дыхании. "Локомотив" был не в своей тарелке. Обыграть "Локомотив" Квартального нам вполне по силам.

Другой вопрос. Как команда подойдет после матча со СКА к текущей игре. Психологически сумеет ли отойти... Это очень важно. Если будут снова незасчитанные шайбы и видеопросмотры, это будет уже не очень смешно. Надеюсь, до этого не дойдет. Хочется уже прервать серию поражений. Если зацепим очко или два, то это будет здорово. И тогда нужно будет продолжать в домашней серии. Будет тяжело, но я верю, что минимум до буллитов доиграем.

Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?

Напомним, в матче КХЛ между "Барысом" и СКА из Санкт-Петербурга судьи прибегли к четырем видеопросмотрам, и не засчитали два гола в ворота российской команды. В следующей игре подопечные Евгения Корешкова сыграют с "Локомотивом" в Ярославле.

  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
Адлен Еркенов Сегодня 19:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Молодец, Александр!!! Ну хоть кто то из наших в открытую сказал правду! Путь даже это комментатор, но сказал прямо то, о чем все не могут забыть два дня. Другие молчат в тряпочку.
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Сегодня 19:41
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8765
Адлен Еркенов, Пока ковальчуки и кО не вырвутся вперед по показателям ....нашим не будут засчитывать голы .....
Ответить 3
 
Forbes_KZ Сегодня 19:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
Как респондент, довольно неплохо, но как комментатору Олейнику ещё далекою Дикция, интонация, набор слов, моменты для комментариев, у него с этим проблемы.
Вместо Динары Байхожаевы его на флеш интервью нужно просто вернуть и всё. Но Дина там неплохо смотрится с другой стороны.
Ответить -2
 
Адлен Еркенов Сегодня 19:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Forbes_KZ, по большому счету это не проблема Олейника, а проблема менеджмента в целом. Пусть руководство Казспорт объявляет открытый конкурс, мы будем голосовать, выбирать. Но если из всей журналисткой братьи только он в открытую заступился за Барыс, это уже вызывает огромное уважение к нему.
Ответить 2
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 20:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 705
Адлен Еркенов, верно. Мнение комментатора есть, но где наши официальные экспертыjQuery18109564217927214346_1511964319315? Выступление Шопобаева?
Ответить 0
 
Сергей Варчук Сегодня 19:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1444
Вопрос дня: Засчитают или нет шайбу Вея, если он забьёт в сегодняшнем матче? )
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Сегодня 19:38
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8765
И хе***шки с ними ! Сборную РФ не ДОПУСКАЮТ НА ОИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ! ! ! Раньше было жаль , а теперь РАД ! ! !.....
Ответить 4
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 19:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2124
Пусть эту статью прочитают в судейской коллегии КХЛ и судьи которые судили матч с СКА,а А,Олейнику отдельное спасибо!
Ответить 3
 
Замир Джумагалиев Сегодня 19:51
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 681
Уважаю Алекса за честность и прямоту.
Ответить 2
 
нугуманов бейсенбай Сегодня 20:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 54
Александр !
Респект тебе.
Всё по делу и ничего личного.
Грамотно и профессионально изложил.
"Такой хоккей нам не нужен..."
Н.Н.Озеров.
Алга "БАРЫС" !!!
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 20:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2823
Мне вот непонятна позиция гл. судьи КХЛ. Что значит, надо быть снисходительней к лайнсменам? Видиот Анисимов имел это по отношению к российским командам.
Ответить 2
 
Каппас Жакупов Сегодня 20:02
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2823
"Видимо "
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 20:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2823
Видимо не родились ещё комментаторы, такие, как Озеров, Махарадзе, Маслаченко, Перетурин. Помню слова Махарадзе с кавказским акцентом :"Счёт два нол, там нол и там нол."Эти люди комментаторами от бога.
Ответить 2
 
Kairat A. Сегодня 20:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3097
Каппас Жакупов!
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 20:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2823
"люди были"
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 20:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3097
Все правильно, все по полочкам Александр!!! Пока другие молчат, Саша режет правду-матку!!! Браво!!! Но, как обычно Саша, что в своих репортажах, что в интервью, не может обойтись, без ложки дегтя!!! При чем здесь Юшкевич, когда в отставку был отправлен Алексей Кудашов!!!
Ответить 3
 
Кенжебай Сегодня 20:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1186
Скоро Россия кроме своего чемпионата ни где не будут выступать!я тоже рад что Россию не допускают на ОИ Южной Корее!
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Жумабай Санкубаев Сегодня 20:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2124
А этот ехида Касатонов о спаде игры наших заявляет:-"это "Барыс" стабилизировался"!
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