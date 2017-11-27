Букмекеры оценили шансы "Барыса" прервать серию из пяти поражений в КХЛ в матче с "Локомотивом"

Встреча пройдет сегодня, 29 ноября, в Ярославле.
Сегодня 11:15
Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 29 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с ярославским "Локомотивом" в заключительном матче выездной серии в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Ярославле и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитами в предстоящем матче являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Локомотива" равен 1.62, тогда как на успех "Барыса" - 4.05.
"Барыс", проигравший последние пять матчей, занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 36 играх. "Локомотив" идет четвертым на "Западе" с 61 баллами после 35 матчей.
Встреча команд пройдет в Ярославле и начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитами в предстоящем матче являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Локомотива" равен 1.62, тогда как на успех "Барыса" - 4.05.
"Барыс", проигравший последние пять матчей, занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 36 играх. "Локомотив" идет четвертым на "Западе" с 61 баллами после 35 матчей.