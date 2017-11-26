"Гол не засчитан, так как вы бедные". Шевченко потроллил СКА за отмененные судьями шайбы "Барыса"

После видеопросмтра были отменены голы Вея и Райта.
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Алексей Шевченко. Фото с официального сайта КХЛ
Известный российский журналист Алексей Шевченко потроллил СКА за незасчитанные шайбы в их ворота в матче с "Барысом", передает корреспондент Vesti.kz.
В первом периоде арбитры после видеопросмотра отменили гол Линдена Вея, а в начале второго - шайбу новичка Джеймса Райта. В обоих случаях, по мнению судей, было положение "вне игры".
"Правильно, что гол "Барыса" не засчитали. И мотивировка отличная: "В связи с тем, что Коскинена премия за "сухари" гол в ворота СКА не засчитают никогда", - написал Шевченко в твиттере.
"Если арбитры начнут засчитывать чистые голы в ворота СКА, то к чему мы придем в итоге? Сегодня это, завтра заставят соблюдать потолок зарплат. А послезавтра что? Боюсь даже представить. 17-е место на "Западе"?" - потроллил СКА Шевченко.
"Гол в ворота СКА не засчитан, так как вы бедные", - написал Шевченко, намекнув, у кого в КХЛ самый высокий бюджет.
Отметим, что у Вея не засчитывают шайбы в третьем подряд матче, а у самого "Барыса" были отменены четыре гола после четырех последних видеопросмотров.
Матч СКА - "Барыс" в итоге завершился победой питерцев со счетом 9:1. Для астанинского клуба это поражение стало вторым самым крупным за всю историю участия в КХЛ.
В первом периоде арбитры после видеопросмотра отменили гол Линдена Вея, а в начале второго - шайбу новичка Джеймса Райта. В обоих случаях, по мнению судей, было положение "вне игры".
"Правильно, что гол "Барыса" не засчитали. И мотивировка отличная: "В связи с тем, что Коскинена премия за "сухари" гол в ворота СКА не засчитают никогда", - написал Шевченко в твиттере.
"Если арбитры начнут засчитывать чистые голы в ворота СКА, то к чему мы придем в итоге? Сегодня это, завтра заставят соблюдать потолок зарплат. А послезавтра что? Боюсь даже представить. 17-е место на "Западе"?" - потроллил СКА Шевченко.
"Гол в ворота СКА не засчитан, так как вы бедные", - написал Шевченко, намекнув, у кого в КХЛ самый высокий бюджет.
Правильно, что гол Барыса не засчитали. И мотивировка отличная: "В связи с тем, что Коскинена премия за "сухари" гол в ворота СКА не засчитают никогда".— Держи передачу (@Boogaard_2) 27 ноября 2017 г.
Если арбитры начнут засчитывать чистые голы в ворота СКА, то к чему мы придем в итоге? Сегодня это, завтра заставят соблюдать потолок зарплат. А послезавтра что? Боюсь даже представить. 17 место на Западе?— Держи передачу (@Boogaard_2) 27 ноября 2017 г.
Гол в ворота СКА не засчитан, так как вы бедные. https://t.co/crDEYbuXiC— Держи передачу (@Boogaard_2) 27 ноября 2017 г.
Отметим, что у Вея не засчитывают шайбы в третьем подряд матче, а у самого "Барыса" были отменены четыре гола после четырех последних видеопросмотров.
Матч СКА - "Барыс" в итоге завершился победой питерцев со счетом 9:1. Для астанинского клуба это поражение стало вторым самым крупным за всю историю участия в КХЛ.