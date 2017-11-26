"Барыс" со счетом 1:9 проиграл СКА в матче с двумя отмененными шайбами

У астанинского клуба не засчитали голы Вея и новичка Райта.
Сегодня 01:10
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Фото пресс-службы "Барыса"
Хоккеисты "Барыса" крупно уступили СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 9:1 в пользу хозяев. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
Уже в первом периоде в ворота Сергея Кудрявцева отправились четыре шайбы. На пятой минуте отличился Николай Прохоркин, на шестой - Евгений Кетов, на 14-й - Егор Яковлев, а на 19-й - Сергей Плотников, удачно сыгравший в большинстве. При этом у "Барыса" при счете 2:0 не была засчитана шайба Линдена Вея из-за офсайда у Мэтта Фрэттина.
Второй период команды провели всухую, однако перед перерывом судьи вновь из-за офсайда не засчитали шайбу "Барыса" - на этот раз гол забрали у Джеймса Райта, для которого этот матч был дебютным в новой команде.
Провальным получился для "Барыса" третий период. На 43-й минуте Сергей Калинин забросил пятую шайбу СКА, на 46-й Плотников оформил дубль, а 50-й в большинстве во второй раз за матч отличился Прохоркин. На это "Барыс" мог ответить лишь голом капитана Найджела Доуса на 53-й.
В концовке матча возникла еще одна ситуация, потребовавшая видеопросмотра. В игре возникла пауза на несколько минут, но в итоге арбитры засчитали гол Вадима Шипачева. Но и это было еще не все - за шесть секунд до сирены ворота "Барыса" поразил Илья Ковальчук.
Для "Барыса" это поражение стало пятым подряд и 16-м в сезоне. Астанинский клуб по-прежнему не может выиграть после паузы, на которую уходил лидером Восточной конференции. С 58 очками сейчас команда Евгения Корешкова идет на пятом месте на "Востоке".
Одержавший шестую подряд победу и 33-ю победу в сезоне СКА с 96 очками идет на первом месте, имея отрыв от ЦСКА в 21 очко.
В следующем матче "Барыс" 29 ноября сыграет в Ярославе с "Локомотивом". Эта игра начнется в 22:00 по времени Астаны. После этой игры "Барыс" проведет две встречи на своем льду.
Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 9:1 в пользу хозяев. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь.
Уже в первом периоде в ворота Сергея Кудрявцева отправились четыре шайбы. На пятой минуте отличился Николай Прохоркин, на шестой - Евгений Кетов, на 14-й - Егор Яковлев, а на 19-й - Сергей Плотников, удачно сыгравший в большинстве. При этом у "Барыса" при счете 2:0 не была засчитана шайба Линдена Вея из-за офсайда у Мэтта Фрэттина.
Второй период команды провели всухую, однако перед перерывом судьи вновь из-за офсайда не засчитали шайбу "Барыса" - на этот раз гол забрали у Джеймса Райта, для которого этот матч был дебютным в новой команде.
Провальным получился для "Барыса" третий период. На 43-й минуте Сергей Калинин забросил пятую шайбу СКА, на 46-й Плотников оформил дубль, а 50-й в большинстве во второй раз за матч отличился Прохоркин. На это "Барыс" мог ответить лишь голом капитана Найджела Доуса на 53-й.
В концовке матча возникла еще одна ситуация, потребовавшая видеопросмотра. В игре возникла пауза на несколько минут, но в итоге арбитры засчитали гол Вадима Шипачева. Но и это было еще не все - за шесть секунд до сирены ворота "Барыса" поразил Илья Ковальчук.
Для "Барыса" это поражение стало пятым подряд и 16-м в сезоне. Астанинский клуб по-прежнему не может выиграть после паузы, на которую уходил лидером Восточной конференции. С 58 очками сейчас команда Евгения Корешкова идет на пятом месте на "Востоке".
Одержавший шестую подряд победу и 33-ю победу в сезоне СКА с 96 очками идет на первом месте, имея отрыв от ЦСКА в 21 очко.
В следующем матче "Барыс" 29 ноября сыграет в Ярославе с "Локомотивом". Эта игра начнется в 22:00 по времени Астаны. После этой игры "Барыс" проведет две встречи на своем льду.