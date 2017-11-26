"Барыс" со счетом 1:9 проиграл СКА в матче с двумя отмененными шайбами

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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 3:1
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Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
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Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
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Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
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Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
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Яблонец Славия П 1:1
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Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Волейбол. Высшая лига 2017/18
Жайык Актобе 1:3
Кайсар Динамо-Костанай 3:0
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
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Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
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Автомобилист Спартак 20:00
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Йокерит Сибирь 22:30
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Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
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Гринчишина Бхатья 11:30
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
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Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 02:00
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 01:45
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
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Маккаби Т-А Ашдод 20:00
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Славия П Баник Ос 00:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Автомобилист Спартак 20:00
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Астана Иртыш
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 11:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:30
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
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"Барыс" со счетом 1:9 проиграл СКА в матче с двумя отмененными шайбами

У астанинского клуба не засчитали голы Вея и новичка Райта.

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57 Комментариев
Фото пресс-службы "Барыса"
Фото пресс-службы "Барыса"
Хоккеисты "Барыса" крупно уступили СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 9:1 в пользу хозяев. С подробной статистикой игры можно ознакомиться здесь

Уже в первом периоде в ворота Сергея Кудрявцева отправились четыре шайбы. На пятой минуте отличился Николай Прохоркин, на шестой - Евгений Кетов, на 14-й - Егор Яковлев, а на 19-й - Сергей Плотников, удачно сыгравший в большинстве. При этом у "Барыса" при счете 2:0 не была засчитана шайба Линдена Вея из-за офсайда у Мэтта Фрэттина.

Второй период команды провели всухую, однако перед перерывом судьи вновь из-за офсайда не засчитали шайбу "Барыса" - на этот раз гол забрали у Джеймса Райта, для которого этот матч был дебютным в новой команде. 

Провальным получился для "Барыса" третий период. На 43-й минуте Сергей Калинин забросил пятую шайбу СКА, на 46-й Плотников оформил дубль, а 50-й в большинстве во второй раз за матч отличился Прохоркин. На это "Барыс" мог ответить лишь голом капитана Найджела Доуса на 53-й. 

В концовке матча возникла еще одна ситуация, потребовавшая видеопросмотра. В игре возникла пауза на несколько минут, но в итоге арбитры засчитали гол Вадима Шипачева. Но и это было еще не все - за шесть секунд до сирены ворота "Барыса" поразил Илья Ковальчук.



Для "Барыса" это поражение стало пятым подряд и 16-м в сезоне. Астанинский клуб по-прежнему не может выиграть после паузы, на которую уходил лидером Восточной конференции. С 58 очками сейчас команда Евгения Корешкова идет на пятом месте на "Востоке".

Одержавший шестую подряд победу и 33-ю победу в сезоне СКА с 96 очками идет на первом месте, имея отрыв от ЦСКА в 21 очко. 

В следующем матче "Барыс" 29 ноября сыграет в Ярославе с "Локомотивом". Эта игра начнется в 22:00 по времени Астаны. После этой игры "Барыс" проведет две встречи на своем льду. 
  Комментариев: 57
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Комментарии

 
 
Арсен Башеев Сегодня 01:10
Статус: Любитель
Рейтинг: 15
Как в прошлом году...
Ответить -1
 
Алтай Калимов Сегодня 01:11
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2086
Колхоз лига
Ответить 6
 
Sake Qazaq Сегодня 01:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
судьи - это часть российского общества, который стремительно дебилизируется, налицо сильный упадок культуры в целом. честь, достоинство, справедливость - уже почти пустые звуки.
Ответить 8
 
Nurlan Сегодня 01:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1078
слов нет
Ответить 3
 
Еркегали Конкабаев Сегодня 01:12
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
оле кал...как наши играют...пооозор
Ответить -8
 
Санек Васильев Сегодня 01:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2564
Барысу можно было не ездить в Питер, сразу поехали бы в Ярославль, больше времени бы отдохнули)))))
Ответить 8
 
Timur Sultanov Сегодня 01:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 789
Если бы не судьи, Барыс должен был проиграть со счётом 7-3 или 6-3. класс разный. Буду ждать кайфа от сб Канады, когда они не НХЛовским составом разнесут Россию на Олимпиаде.
Ответить 9
 
Mox Сегодня 01:16
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1639
Зажралась питерская лошадка, пора бы на согым отправлять
Ответить 6
 
akyl amanovich Сегодня 01:16
Статус: Дублёр
Рейтинг: 158
Огромное дыра сияет в обороне барыса комментатор в ах....е кхл тв
Ответить -2
 
ККК Сегодня 01:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
9-1!!! Не болды, барыс ска нын акесин олтириптыма?
Ответить 1
 
Нурлан Габдулин Сегодня 01:17
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 201
Доузи красава!!!! Не вешать нос Барыс! Деградирующая колхозка убивающая великий русский хоккей!! Найджел, как всегда на ОИ приедут твои братишки студенты и как обычно отымеют этих ротенберчиков в четьвертьфинале
Ответить 11
 
Steppenwolf !!! Сегодня 01:23
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8659
Нурлан Габдулин,!!!! ++++1000%!!!!!!!!
Это ФИАСКО хоккея в РФ ! ! !
Ответить 4
 
Fankz Сегодня 01:20
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6679
Ответить 3
 
Каппас Жакупов Сегодня 01:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2759
Позор России!!!!!!!!!!!!!!Не судьи, а скоты!!!!!!!!!
Ответить 9
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 01:27
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Каппас Жакупов,
Ответить 0
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 01:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Каппас Жакупов, поддерживаю. Все видео просмотры были в пользу СКА. Зачем им нужно было просматривать гол Вея если Знарок не просил челендж? Ведь там не было явного положения вне игры. А там пошло и поехало. Видать судейский корпус боится прогневить Босса всея российского хоккея... А за Барыс не обидно, их задавили психологически.... Так что продолжаем болеть за Барыс! Верим в тебя!
P.S. Сегодня я действительно понял, что не буду жалеть если Россия не попадет на ОИ.
Ответить 5
 
тигр котовский Сегодня 01:21
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1777
Поэтому я люблю когда Канада громить россию !!!
Ответить 5
 
Санек Васильев Сегодня 01:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2564
тигр котовский,Особенно в Ванкувере)))))
Ответить 5
 
Рамиль Акрамов Сегодня 01:21
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Так надеялся что после второй не засчитаной шайбы наши уйдут и примут тех.поражение 5:0...пусть бы стыдно было полосатым и СКА.
Ответить 6
 
Санек Васильев Сегодня 01:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2564
Рамиль Акрамов,За такой протест выгнали бы Барыс из колхозной лиги)))
Ответить 2
 
тигр котовский Сегодня 02:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1777
Санек Васильев,ну и пусть выгонять радостней станет
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 01:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2564
А если по игре то как говорится, против Газпрома нет приёма. Если у них даже в 4 пятёрке собраны лучшие игроки с других клубов КХЛ, а у нас посути играет только 1 звено или с натяжкой 2. Ну и судьи конечно чудили сегодня, хотя СКА могли бы и без их помощи выиграть.
Ответить 5
 
серик Сегодня 01:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
зрители С-Петербурга оказываются смотрят не хоккей,а спектакль,с актерами в масках хокков-симулянтов,судей-роботов,лжеоператорами и наслаждаются наверное за "победы"артистов,а оператор то не показал побробно 8 гол,а там шайба явно пересекла линию,чем хокк,поэтому не хотел показать,п гол Талгата так разбирали! Ну и наши хороши,это полностью вина тренеров,не выстроили тактику на матч,игра как сложится идет с матчей со Сибирью,где было видно,что не разбирали игру,отсюда проиграли все 4 игры,так это продолжается,сегодня играли кто как умеет,
Ответить 6
 
Санек Васильев Сегодня 01:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2564
Самое главное Доус забил, а все остальное было прогнозируемо
Ответить 4
 
Fankz Сегодня 01:22
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6679
что ЭТО было? (((
Ответить 2
 
тигр котовский Сегодня 01:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1777
Видно по судеиству им дана установка топить барыс в матче с сибирью гол Вея отменён матч с акбарсом гол отменен и сегодня
Ответить 6
 
Болатбек Алишев Сегодня 01:23
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Фальшивые судьи "кхл"
Правильное отранение всю сборную России от ОИ.
Подержим наш БАРЫС и ТШ во главе Евгения Геннадиевича.
Барыс-Чемпион, наш чемпион!
Ответить 7
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 01:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Это всего лишь еще один очередной матч. Сегодня нам не повезло, матч был сумасшедший по накалу. Теперь нужно настроиться на Локомотив и наконец-то взять свои очки на выезде. Удачи Барысу!
Ответить 4
 
Каппас Жакупов Сегодня 01:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2759
Не ругаюсь обычно, но сегодня довели. Судьи о"енные "едики! Да и весь штаб КХЛ гонки!
Ответить 7
 
Каппас Жакупов Сегодня 01:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2759
говнюки
Ответить 4
 
rustem Babaev Сегодня 01:26
Статус: Профи
Рейтинг: 402
Не надо печалиться вся жизнь впереди!!! Класс конечно разный что и говорить. Но судьи -свиньи!!! Очень рад за Найджела-наконец он забросил!!! Будем надеятся что Барыс будет в восьмерке!!!! Вперед Барыс! Корешкова сегодня жалко было по Отечески!
Ответить 3
 
fff ddddd Сегодня 01:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 212
Ска правительственная команда, как и фк астана.
Ответить -2
 
Сергей Варчук Сегодня 01:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1432
Гол-шедевр Доуса! Всё остальное грустно...(( Судьи-шакалы!
Ответить 6
 
андрей никифоров Сегодня 01:28
Статус: Профи
Рейтинг: 302
У меня ещё один вопрос,почему не заменили вратаря?понимаю,что смысла не было,но моральный дух команды надо было бы поддержать,после этих шайб ещё незасчитаныхjQuery18105669173600728616_1511810480561?а так удачи нашим в ярославле!
Ответить 3
 
Адлен Еркенов Сегодня 01:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 156
андрей никифоров, думаю, что Корешков не заменил вратаря потому что сам не верил в победу. Поэтому молча проглатывал все издевательство со стороны полосатых нелюдей.
Ответить 2
 
Prudente Сегодня 01:41
Статус: Профи
Рейтинг: 476
андрей никифоров,Я тоже подумал, что во втором периоде будет Карли.
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 01:30
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2105
Публичный позор состоялся,спасибо КХЛу! Да мы проиграли,но проигрыш можно устроить любой команде,начиная от календаря и подбору соперников,методично убивая от игры к игре! Третью шайбу устроили судьи,когда Ковальчук нашёл лежачую клюшку и симитировал зацеп, красиво упал! Не защитывают две шайбы,а их защитывается.Потом удаление Райта с Старченко! Я понял одно,замена Мартина на Райта-это преступление Шопобаева,и здесь не решение Мартина,вы стоите во главе команды,а не Мартин! Мы глубокой яме и виноваты только руководство,как можно сломать такую машину за 15 дней?!Вы по-моему ещё вратаря нашего убили,он играть больше не захочет,вся команда будто в первый раз на коньках!
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Prudente Сегодня 01:42
Статус: Профи
Рейтинг: 476
Жумабай Санкубаев, Согласен на все сто!
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Tamasai Сегодня 01:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1550
Стыд и позор СКА,с таким составом могли и без помощи судьи выиграть,а после симуляций Ковалчука перестал его уважать.Из всех игроков Барыса мне очень жаль Линдина Вея,третью игру подряд не засчитывают его гол,а он всеравно набрал свое очко и Кудрявцева,защита почти не помогала ему.Вообще то у Барыса оборона всегда была одним из слабых и по сей день нет улучшения.
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андрей никифоров Сегодня 01:30
Статус: Профи
Рейтинг: 302
У меня ещё один вопрос,почему не заменили вратаря?понимаю,что смысла не было,но моральный дух команды надо было бы поддержать,после этих шайб ещё незасчитаныхjQuery18105669173600728616_1511810480561?а так удачи нашим в ярославле!
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Prudente Сегодня 01:46
Статус: Профи
Рейтинг: 476
андрей никифоров,Наш ГТ, был в ступоре. Не умеет он принимать быстрые решения. Ну не пошло у Кудри, так надо было менять на Карли. Так нет же, будет стоять как истукан, до последнего. Ну вот и "достоялся" с таким позорным счетом. Пусть теперь"хавает" Позор!
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 01:31
Статус: Дублёр
Рейтинг: 136
С этим матчем все ясно, разница в классе на лицо, но неприятный осадок на душе, не от того что проиграли, обидно, что такое судейство, а нашим ребятам надо уже начинать побеждать, хватит проигрывать и хаить полосатиков, надо играть и забивать, что б комар носа не подточил...
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Prudente Сегодня 01:35
Статус: Профи
Рейтинг: 476
Давненько я не видел такого цирка, во всех его красках! Наши конечно сегодня облажались во главе с нашим кипером, но самое смешное, в том что СКА раньше был один "балерун", так нет, оказывается он далеко не один...... Один Ковальчук чего стоит, ну и остальные тоже не лучше. От легкого толчка Старченко, Плотников сделал такое красивое "ПА",что даже я "залюбовался", это называется-высший пилотаж. К кому не притронься, все падают, как подкошенные. Цирк да и только! Итак было понятно, что они выиграют, вопрос был с каким счетом. Судьям сегодня надо поставить пятерку с плюсом. Даже росс. коммен-тор и то был в легком шоке. Ну, а отмененными голами это вообще отдельная история. Просто нет слов! Неужели они настолько ненавидят иностранные клубы, что так откровенно топят за своих. опять огорчил Аккользин, ...ну что так остервенелло бежать к воротам, если не умеешь делать точные броски, ну отдай ты кому нибудь шайбу в конце конце концов. Одно и тоже. Неужели наш ГТ не видит этого. Ну ей Богу, уже надоело это. Ну а Доус молодчик, хоть забросил. И кстати, все хотели видеть сегодня нашего Кудрю. Он конечно молодец, я тоже в него верю, но к сожалению, он сегодня пропускал простые шайбы, особенно в первом периоде. Потом вроде "очухался", ну а в третьем периоде конечно был не фонтан. К сожалению, мы продули, с таким разгромным счетом. Может наше руководство задумается о чем нибудь или как?
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Санек Васильев Сегодня 01:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2564
Ребята да успокойтесь и не нервничайте лишний раз, скажу так что вы должны понять что нам не дадут здесь не то что взять этот колхозный кубок, да даже не дадут пройти 2 раунд плейофф, потому что лига российская, а значит и выиграть в любом случае должны исключительно российские клубы, один раз помню какой то иностранный клуб, Лев помоему дошёл до финала, так его там заклевали судьи))) нам главное в плов попасть и 1 раунд пройти, а во 2 можно не напрягатся, так как нужно готовится к играм ЧМ в 1 дивизионе)
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Marat* Сегодня 01:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1797
Ох напился бы, да поздно! Ну никак не могу бросить камень в огород игроков Барыса! Доус великолепен! Кудря получил не плохой опыт. Надеюсь команда будет злее, после такого произвола и без предела.
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Динмухамед Сарсембаев Сегодня 01:46
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 630
Marat*, верно. Надеюсь, что Барыс соберется и возьмёт три очка у Локомотива. Удачи всем!
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Андрей Корб Сегодня 01:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 588
Просто нет слов.Одни маты в голове....Если бы модератор пропустил всё что я думаю.Я бы всё высказал....Сегодня СКА просто поимел и Барыс и Корешкова и весь ТШ Барыса. Я до этого знал что Корешок не далёкий тренер,но то что он д.лбоёб и полный кретин сегодня убедился.Даже мы сидя у своих компов ,строча по клаве понимали что играть со СКА играть в открытый хоккей это самоубийство.Чего боялись то и произошло.Барыс взял шашку наголо и побежал,куда? Забей косорукий Старченко в абсолютно пустой угол и глядишь игра пошла бы по другому.Мало этого ещё этот же Старченко заработал на ровном месте удаление,а дальше гол.Три шайбы забили нам когда на льду был Сауторн.То он дебил падает прямо перед игроком СКА во время меньшинства.То вместо того чтобы блокировать удар он отворачивается.На хрена он нам такой нужен .Отправьте его в Торпедо назад ,а попутчики ему того же Старченко,Савченко,Шалапова.Да практический всех защитников.ПОнятно было что со СКА надо играть в силовой хоккей.А единственного силового и жёсткого заща Липина он оставил вне заявки.Ну не дебил а ? Дэллман и Дитц почувствовали себя нападающими что ли? Побрасают свои позиции и попёрли в атаку.Я понимаю ,если б они там не обрезались бы и теряли бы шайбу.А то на деле контратака ,и пожалуйста гол в наши ворота.Фрэттин сегодня только картину первого звена портил.У Вэя визитная карточка не защитанные шайбы.Это уже не смешно.Ну и Кудрявцев во втором периоде только тащил .Первый он провалил .А в третьей просто бросил играть.Да и как иначе .Если защита позволяет себе так играть.Ну и Корешков конечно,ввиду своей не далёкости и слабоумия,или же всвязи исключительно "добрых" отношений с Кудрявцевым.Решил того просто любой самооценки .После второй шайбы надо было Карлссона вытаскивать .Подумаешь психика Карли пострадает.А Кудрю не жалко да?. Это как нормальный ход со стороны тренера.? Отдать молодого голкипера на растерзание волкам.Да и вообще Корешков на посту тренера когда его показывают -просто жалкое зрелище.Он мне напоминает пацана получившего двойку.,в ожидании наказания.Мы конечно все умом понимали ,что рассчитывать на победу в игре со СКА,было очень оптимистично.Но ложится на спину как последняя уличная девка,и раздвигать ноги,тоже негоже.Та же ЮГРА до этого проиграла 3-4 и до последней минуты не бросала играть.Где находится в таблице Югра,где Барыс??
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 02:03
Статус: Дублёр
Рейтинг: 136
Андрей Корб, мда, печально все это, но все верно сказал...
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Prudente Сегодня 02:03
Статус: Профи
Рейтинг: 476
Андрей Корб,Сказано все в тему. Я подумал, что во второй период выйдет Карли, если честно, но к сожалению ошибся. Насчет Сауторна согласен полностью. Ну а насчет Корешкова, это нечто, у него весь матч был вид провинившегося "пацана". Неприятно было смотреть, ни вида не величия. Это его "КРУПНЫЙ" проигрыш. При правильной тактики и решения, можно было избежать такого позорного счета. Спасибо Доусу, что гол забил.
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Даулет Тулегенов Сегодня 01:47
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
В этой игре пройграли русские. Смысл побеждать 9-1 если это люди не признают. А те кто признают не люди. Барыс боги. Делайте красиво парни что-бы ни было.
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Серик Жаксыбаев Сегодня 01:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 836
Мало кто сомневался, что СКА проиграет, но судьи решили перестраховаться. Хотя с другой стороны решили поправить статистику забитым голам и асистам питерских хоккеистов. И в личной встрече показать, что лидеры Барыса типа случайно занимают лидирующие позиции. Судьи сегодня победили. Браво
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Fankz Сегодня 01:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6679
Евгений Геннадьевич всё улыбался, ну и правильно) "Когда проигравший улыбается - победитель теряет вкус победы"
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Даулет Тулегенов Сегодня 01:56
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Fankz, Это точно сказано.
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Marat* Сегодня 01:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1797
Помню Барыс выигрывал СКА когда в команде были Грэттон, Мирасти. Вот те одним своим видом наводили такого шороху. А так по игре, игроки СКА выше по классу игроков Барыса, Знарок на много опытнее Кореша, судьи работали с оглядкой на вип ложу, где спокойно и уверенно заседали три мафиозника), + атмосфера на арене, такое ощущение, что перед входом раздавали бесплатно по косячку, собрали весь этот вертеп в одну кучу, и задавили Барыс, и психолочиский, и физический, и морально. Всё спектакль окончен, гаснет свет...
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 02:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 136
Marat*,
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 02:06
Статус: Дублёр
Рейтинг: 136
Marat*, обидно и досадно...
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Prudente Сегодня 02:07
Статус: Профи
Рейтинг: 476
Marat*,Супер, слов нет!
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