Судьи отменили шайбу нападающего "Барыса" Линдена Вея в третьем подряд матче

В эти минуты "Барыс" встречается со СКА.
Сегодня 23:06
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Линден Вей. Фото пресс-службы "Барыса"
Судьи отменили шайбу нападающего "Барыса" Линдена Вея в гостевом матче со СКА, передает корреспондент Vesti.kz.
На 11-й минуте при счете 2:0 видеопросмотром воспользовался главный тренер питерцев Олег Знарок. В итоге судьи отменили гол Вея из-за положения "вне игры" у нападающего "Барыса" Мэтта Фрэттина.
До Знарка видеопросмотром воспользовался и главный тренер "Барыса" Евгений Корешков, но он оказался не прав - нарушения правил при втором голе СКА не было.
Трансляция матча СКА - "Барыс"
На момент написания новости идет концовка первого периода. Со счетом 3:0 впереди хоккеисты СКА, а посмотреть матч можно здесь.
Отметим, что и в прошлых двух матчах против "Ак Барса" (0:2) и "Сибири" (4:6) судьи отменяли шайбы Вея после видеопросмотра.
26-летний Вей, пополнивший "Барыс" летом, на данный момент набрал 44 (12+32) очка и лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов КХЛ.
На 11-й минуте при счете 2:0 видеопросмотром воспользовался главный тренер питерцев Олег Знарок. В итоге судьи отменили гол Вея из-за положения "вне игры" у нападающего "Барыса" Мэтта Фрэттина.
До Знарка видеопросмотром воспользовался и главный тренер "Барыса" Евгений Корешков, но он оказался не прав - нарушения правил при втором голе СКА не было.
Трансляция матча СКА - "Барыс"
На момент написания новости идет концовка первого периода. Со счетом 3:0 впереди хоккеисты СКА, а посмотреть матч можно здесь.
Отметим, что и в прошлых двух матчах против "Ак Барса" (0:2) и "Сибири" (4:6) судьи отменяли шайбы Вея после видеопросмотра.
26-летний Вей, пополнивший "Барыс" летом, на данный момент набрал 44 (12+32) очка и лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов КХЛ.