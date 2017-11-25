Судьи отменили шайбу нападающего "Барыса" Линдена Вея в третьем подряд матче

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 0:1
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 1:1
Бернли Арсенал 0:1
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 1:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 2:2
Леванте Атлетико М 0:5
Депортиво Атлетик 2:2
Вильярреал Севилья 2:3
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 1:3
Милан Торино 0:0
Лацио Фиорентина 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 2:1
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 4:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Енбек (U-16) Ал Казахстан (U-16) 0:9
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 5:2
Трактор Северсталь 3:2 Б
ЦСКА Адмирал 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Астана Арлан 2:13
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 3:4
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 6:4
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 5:1
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 8:8
Санкт-Петербург (мол) Астана 9:10
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Дева 2:1
Дева Брага/ААУМ 5:8
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-2 (фарм) Каспий 65:68
Иртыш-2 (фарм) Казыгурт МарС 94:44
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 74:44
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау 52:84
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 3:2
Павлодар Атырау 3:0
Тараз Есиль СК 3:0
Буревестник Мангыстау 3:0
Павлодар ТНК "Казхром" 1:3
Алтай Атырау 0:3
Волейбол. Высшая лига 2017/18
Жайык Актобе 1:3
Кайсар Динамо-Костанай 3:0
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун 1:0 ТКО
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
СКА-Хабаровск Локомотив М 1:2
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Валенсия Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 01:45
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 2:2
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат (U-16) Казахстан (U-16) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 4:0
Динамо М Авангард 0:0
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 3:2 Б
Сарыарка Горняк Уч 4:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 3:8
Авто (мол) Омские Ястребы (мол) 5:3
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 8:1
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Интер Мовистар 3:5
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 65:39
Казахстан Ирак 82:76 ОТ
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 02:00
Манчестер Сити Саутгемптон 02:00
Сток Сити Ливерпуль 02:00
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 18:00
Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 01:45
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 0:1
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М Зенит 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Авангард 0:0
СКА Барыс 4:0
Слован Куньлунь Ред Стар 23:55
Лада Торпедо НН 21:00
Йокерит Сибирь 22:30
Слован Адмирал 23:55
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Локомотив Барыс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Алматы Темиртау 19:00
Кулагер Номад 19:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо 20:00
Арлан Иртыш 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад
Горняк Номад
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан
Иран Азербайджан
Иран Казахстан
Азербайджан Россия
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 12:30
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Каспий Иртыш 12:00
Алматинский Легион Капшагай 17:00
Тобол Синегорье 18:00
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Судьи отменили шайбу нападающего "Барыса" Линдена Вея в третьем подряд матче

В эти минуты "Барыс" встречается со СКА.

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21 Комментарий
Линден Вей. Фото пресс-службы "Барыса"
Линден Вей. Фото пресс-службы "Барыса"
Судьи отменили шайбу нападающего "Барыса" Линдена Вея в гостевом матче со СКА, передает корреспондент Vesti.kz

На 11-й минуте при счете 2:0 видеопросмотром воспользовался главный тренер питерцев Олег Знарок. В итоге судьи отменили гол Вея из-за положения "вне игры" у нападающего "Барыса" Мэтта Фрэттина

До Знарка видеопросмотром воспользовался и главный тренер "Барыса" Евгений Корешков, но он оказался не прав - нарушения правил при втором голе СКА не было. 

Трансляция матча СКА - "Барыс"



На момент написания новости идет концовка первого периода. Со счетом 3:0 впереди хоккеисты СКА, а посмотреть матч можно здесь

Отметим, что и в прошлых двух матчах против "Ак Барса" (0:2) и "Сибири" (4:6) судьи отменяли шайбы Вея после видеопросмотра. 





26-летний Вей, пополнивший "Барыс" летом, на данный момент набрал 44 (12+32) очка и лидирует в списках лучших бомбардиров и ассистентов КХЛ. 
  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
Steppenwolf !!! Сегодня 23:10
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8626
Это же любимая команда ввп ! Шоб они и проиграли ? НИ В ЖИЗНИ ! ПО СЕМУ ИХ И НА ЧМ И ОИ имеют ....конадцы ! ! !
Ответить 1
 
Самат Дарибаев Сегодня 23:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Сегодня 23:25
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8626
Самат Дарибаев,Посему , ну оЧЧень далече .....КХЛу до НХЛа ! ! ....P.S....аЧибка в верхнем комменте : кАнадцы !
Ответить 0
 
Арсен Башеев Сегодня 23:16
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Зато какой гол...
Ответить 0
 
Адилет Байбеков Сегодня 23:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Корешков вообще знает, что походу матча вратаря можно менять
Ответить 3
 
Арсен Башеев Сегодня 23:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Ковальчук симулянт
Ответить 4
 
Samat Adenov Сегодня 23:21
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Я думаю с одной стороны обидно жесткое судейство!!!
Ответить 3
 
OMANSIO Сегодня 23:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 265
Мда тушите свет...это уже перебор....несерьёзно как то..я могу понять что иногда можно и сыграть судье..но в каждой игре это делать просто даже не тактично и не уважительно... Просто решили ломать игру..
Ответить 4
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 23:26
Статус: Дублёр
Рейтинг: 104
OMANSIO,вот именно, почему бездействуют руководство клуба? Полнейший беспредел!!!
Ответить -1
 
Samat Adenov Сегодня 23:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
2 минуты Фрэттину,за что????симуляция!!!И Офсайда не было!!!
Ответить 4
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 23:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 104
Че за...? Слов нет., А Ковальчуку должно быть стыдно, игроку такого уровня это не приемлемо...
Ответить 4
 
Steppenwolf !!! Сегодня 23:36
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8626
Канлы 72 Байтерек,Нет у него стЫда ! По этому и сДРЫснул с НХЛа !
Ответить 0
 
Marat* Сегодня 23:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1782
Ковальчук, Браво капитан!!! Как же ты упал в глазах в наших глазах как мужик? Подло, низко, мерзко!
Ответить 4
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 23:25
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 601
Полосатые в своем репертуаре))) Гол Вея оставили на усмотрение судей, они подиграли СКА и засчитали. Френтина удалили вообще ни за что, а Ковальчук красиво нырнул под удар и заработал для своей команды 2 мин. В принципе все были готовы, что судьи будут свистеть в пользу СКА, поэтому нужно играть так, чтобы полосатым не оставить ни каких шансов. А Кудревцев должен доиграть игру какой б вы счет не был на табло.
Ответить 4
 
андрей никифоров Сегодня 23:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 287
Судейство как всегда,вратари у нас один лучше другого,да,тяжело сегодня нашим,но а другого не ожидал от кхл,вот почему ска всегда выигрывает!?при чём помощь откровенная
Ответить 4
 
Kairat A. Сегодня 23:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3065
Не пойму я зачем так судьи усердно помогают "СКА"!!! Команда явно сильнее, сборная Росси в сборе!!! Гол Вея чистый, на телевизоре четко показали, второй конёк Фреттина на линии, какие вопросы!!! Удаление Кови, не надо нас за дураков держать, даже если и коснулся Фретти, то любимое решение российских судей, за которое нас часто наказывают, чистый нырок со стороны хохла!!! Сергея надо было менять, сразу после второй, поплыл парень! Вот не хочеться ругать Корешкова, опять не угадал с кипером!!! Видимо очень уж большое давление на судейский корпус оказывают хозяева лиги! Отдайте уж скорее Кубок им!!! Зато потом посмотрим, как наши "кануки" будут их бить на "ОИ" и на "ЧМ"!!!!
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Сегодня 23:34
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8626
Kairat A., !!!
Ответить 1
 
Ereke Сегодня 23:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
И ковальчук и судьи РИДАПАСЫ.
Ответить 3
 
Дмитрий Воронцов Сегодня 23:34
Статус: Дублёр
Рейтинг: 112
Ereke, ДАПИСАРЫ
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 23:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1738
Чистую шайбу отменили удалили игрока барыса за то что хоккейст СКА симулировал так 4 шайба зашла полный беспредел
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 23:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1738
Гнилое судейство гнилое кхл
Ответить 0
 