Прямая трансляция матча СКА - "Барыс"

Игра в Санкт-Петербурге начнется в 22:30.
Сегодня 20:28
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Фото пресс-службы "Барыса"
Сегодня, 27 ноября, хоккеисты "Барыса" в гостях встретятся с питерским СКА, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра начнется в 22:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport, трансляция которого в интернете доступна на его официальном сайте.
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К предстоящему матчу СКА подходит с серией из пяти побед подряд, а "Барыс" проиграл в четырех последних встречах. С 93 очками питерский клуб лидирует в Западной конференции, опережая идущий вторым ЦСКА на 18 баллов, а астанинская команда с 58 очками идет четвертым на "Востоке".
В этом сезоне "Барыс" и СКА уже встречались один раз. 25 сентября в Астане был зафиксирован счет 1:4 в пользу гостей, которые все свои шайбы забросили за два периода, а у хозяев на 41-й минуте отличился защитник Кирилл Полохов.
Игра начнется в 22:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport, трансляция которого в интернете доступна на его официальном сайте.
Ссылка №1 >>>
Ссылка №2 >>>
Ссылка №3 >>>
Ссылка №4 >>>
К предстоящему матчу СКА подходит с серией из пяти побед подряд, а "Барыс" проиграл в четырех последних встречах. С 93 очками питерский клуб лидирует в Западной конференции, опережая идущий вторым ЦСКА на 18 баллов, а астанинская команда с 58 очками идет четвертым на "Востоке".
В этом сезоне "Барыс" и СКА уже встречались один раз. 25 сентября в Астане был зафиксирован счет 1:4 в пользу гостей, которые все свои шайбы забросили за два периода, а у хозяев на 41-й минуте отличился защитник Кирилл Полохов.