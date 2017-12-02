Букмекеры сделали прогноз на матч "Барыса" с "Трактором" в Астане

У обоих команд по 58 очков.
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Фото с официального сайта "Трактора"
Завтра, 4 декабря, хоккеисты "Барыса" в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся с челябинским "Трактором", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пройдет в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени, а в прямом эфире ее покажет QazSport.
Букмекерская компания Tennisi.kz на основное время предстоящего матча предлагает следующие коэффициенты: победа "Барыса" - 2.05, ничья - 4.30, а победа "Трактора" - 2.96. Победа хозяев с учетом овертайма или серии буллитов оценивается коэффициентом 1.65, а гостей - 2.24.
К этой игре "Барыс", который ни разу не побеждал после перерыва в КХЛ, подходит с серией из семи подряд поражений, а "Трактор" выиграл шесть из последних восьми встреч. В этом сезоне команды встречались один раз, и 30 сентября в Челябинске победу со счетом 2:1 одержали хозяева.
После 38 туров "Барыс" с 58 очками идет шестым в таблице Восточной конференции и опережает "Трактор" по лучшим дополнительным показателям.
Свои ставки на все матчи КХЛ и другие спортивные события вы можете сделать здесь.
Игра пройдет в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени, а в прямом эфире ее покажет QazSport.
Букмекерская компания Tennisi.kz на основное время предстоящего матча предлагает следующие коэффициенты: победа "Барыса" - 2.05, ничья - 4.30, а победа "Трактора" - 2.96. Победа хозяев с учетом овертайма или серии буллитов оценивается коэффициентом 1.65, а гостей - 2.24.
К этой игре "Барыс", который ни разу не побеждал после перерыва в КХЛ, подходит с серией из семи подряд поражений, а "Трактор" выиграл шесть из последних восьми встреч. В этом сезоне команды встречались один раз, и 30 сентября в Челябинске победу со счетом 2:1 одержали хозяева.
После 38 туров "Барыс" с 58 очками идет шестым в таблице Восточной конференции и опережает "Трактор" по лучшим дополнительным показателям.
Свои ставки на все матчи КХЛ и другие спортивные события вы можете сделать здесь.