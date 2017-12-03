"Барыс" опустился на седьмое место в Восточной конференции КХЛ

В плей-офф попадут восемь команд.
Вчера 23:38
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Хоккеисты "Барыса" опустились на седьмое место в Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после победы "Салават Юлаева" над московским "Динамо" в овертайме - 3:2. Уфимский клуб теперь имеет в активе 58 очков и поднялся на пятое место.
В таблице "Салават Юлаев", который провел 39 матчей, теперь по лучшим дополнительным показателям опережает "Барыс" и "Трактор", сыгравших по 38 встреч.
Отметим, что уже завтра, 5 декабря, шестую строчку при любом результате займут "Барыс" или "Трактор", которые проведут очный матч в Астане. Начало игры - в 19:30 по столичному времени.
Добавим, что в плей-офф по итогам регулярного чемпионата из каждой конференции выходят по восемь команд.
Это произошло после победы "Салават Юлаева" над московским "Динамо" в овертайме - 3:2. Уфимский клуб теперь имеет в активе 58 очков и поднялся на пятое место.
В таблице "Салават Юлаев", который провел 39 матчей, теперь по лучшим дополнительным показателям опережает "Барыс" и "Трактор", сыгравших по 38 встреч.
Отметим, что уже завтра, 5 декабря, шестую строчку при любом результате займут "Барыс" или "Трактор", которые проведут очный матч в Астане. Начало игры - в 19:30 по столичному времени.
Добавим, что в плей-офф по итогам регулярного чемпионата из каждой конференции выходят по восемь команд.