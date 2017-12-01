"Барыс" проиграл "Магнитке" в Астане и потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Сибирь 6:4
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 1:5
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 8:4
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова, Пираженка Кафтанова, Куламбаева 1:0 ТП
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 3:1
Хетафе Валенсия 21:15
Лас-Пальмас Бетис 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 2:2
Интер Кьево 2:0
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 3:4 ОТ
Барыс Металлург Мг 3:4
Югра Трактор 0:3
Спартак Торпедо НН 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 3:6
Сарыарка Спутник НТ 1:2 ОТ
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 3:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 5:4
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 3:3
Иран Азербайджан 2:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 80:79
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Саутгемптон 1:1
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Хетафе Валенсия 21:15
Лас-Пальмас Бетис 01:45
Реал М Севилья 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Кьево 2:0
Сампдория Лацио 01:45
Кротоне Удинезе 23:55
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Ювентус Интер 01:45
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Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
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Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
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Ян Регенсбург Бохум 18:30
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Локомотив Пл Верея 21:30
Верея Витоша 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Торпедо НН 1:2
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Иртыш 18:00
Астана Иртыш 18:00
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2017/18. Дивизион I Группа А
Казахстан (U-20) Германия (U-20) 19:30
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 20:10
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Иран Азербайджан 2:2
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Енисей ПАРМА 15:00
Астана Локомотив-Кубань 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Пьяштанские Чайки Самсун Джаник 17:00
Хоптанс Сиренос Удоминате Баскет 17:45
Цмоки-Минск ТТТ 20:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 16:30
Масс-старт, 15 км (Свободный стиль). Этап 3. Давос (Швейцария) 19:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Югра Буревестник-ННГУ 21:00
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"Барыс" проиграл "Магнитке" в Астане и потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

Следующий матч столичная команда проведет 5 декабря против челябинского "Трактора".

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94 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Металлург Мг 3:4

Голы: Вей, 0 (1:0); Казионов, 6 (1:1); Кокарев, 16 (1:2); Калетник, 30 (1:3); Казионов, 30 (1:4); Лихотников, 50 (2:4); Жайлауов, 50 (3:4)

Турнирная таблица

Столичный "Барыс", проиграв магнитогорскому "Металлургу", потерпел седьмое поражение подряд в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей. Причем первыми счет в матче открыли хозяева. Свою 13-ю шайбу за "Барыс" забросил Линден Вей. Однако затем хоккеисты столичной команды пропустили четыре шайбы в свои ворота: Денис Казионов (седьмая минута), Денис Кокарев (17-я), Владислав Калетник (31-я) и Денис Казионов (31-я).

Но хоккеисты "Барыса" не опустили руки и за десять минут до конца в течение одной минуты смогли сократить разрыв до минимума. Сначала отличился Артем Лихотников, а спустя 32 секунды шайбу забросил Талгат Жайлауов. В оставшееся время у казахстанской команды была возможность сделать счет равным, но гости смогли выстоять.

Таким образом, "Барыс" потерпел седьмое поражение подряд. Неудачная серия для столичной команды началась с поражения дома в серии буллитов от омского "Авангарда" со счетом 1:2. Затем "Барыс" уступил в гостях дважды новосибирской "Сибири" (0:4 и 4:6), казанскому "Ак Барсу" (0:2), питерскому СКА (1:9) и ярославскому "Локомотиву" (0:5). 

В активе казахстанской команды осталось 58 очков в 38-ми играх чемпионата. Следующий матч "Барыс" проведет во вторник, 5 декабря. Столичная команда дома примет челябинский "Трактор". Начало встречи в 19:30 по времени Астаны.

  Комментариев: 94
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Комментарии

 
 
Арсен Башеев Сегодня 19:14
Статус: Фанат
Рейтинг: 22
БАРЫС ЧЕМПИОН
Ответить 0
 
Steppenwolf !!! Сегодня 19:16
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8937
Арсен Башеев ,
Ответить -2
 
Арсен Башеев Сегодня 19:16
Статус: Фанат
Рейтинг: 22
Следующая игра за нами
Ответить 0
 
Сергей Варчук Сегодня 20:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1468
Арсен Башеев, а толку? Проблемы то останутся..
Ответить 1
 
Кайсар Сегодня 19:17
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 652
наше место 8-ое, пока туда не опустимся, будем проигрывать, 2,3 голы чисто для того забили, чтобы болельщики совсем не загнабили их! фу, как же тошно
Ответить 4
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 20:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 733
Кайсар, игра у нас не идет! Карли должны были заменить после 2-го гола, а лучше было ставить на матч сразу Кудрю. Защиты никакой, большинства нет... Что происходит с Барысом? Одно ясно, что Корешков не управляет игрой!!! Срочно нужно менять: тренерский штаб, игроков... Часы считаешь до начала матча, а после опустошение в душе....
Ответить 4
 
тигр котовский Сегодня 19:17
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Да слабо особенно игра в большинстве
Ответить 6
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 19:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1010
Сложное чувство. Не знаю, что и писать. Наверное, надо искать кипера №1. Идем дальше.
Ответить 1
 
Alibek Kulov Сегодня 19:19
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
Не удивлюсь если завтра Корешкова уволит
Ответить 4
 
Oljas Akim Сегодня 20:13
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Alibek Kulov ,скорее бы уже
Ответить 5
 
Veteran Boxing Сегодня 19:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3341
Карлссон в дырку превратился.
Ответить 6
 
Steppenwolf !!! Сегодня 19:51
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8937
Veteran Boxing, Не сказал бы ! Первый гол забили , защитник не накрыл клюху металлургу ! Второй гол ....это мастерство Коваржа ....катился и держал паузу , а затем кистевым положил ! А вот трейти гол ....чистая ошибка Каррли ....такая ситуация называется у киппера " запутался" в амуниции ! ! ! ЭТО ВАЩЕ ТО ИГРАВОЙ И ТОНУСНЫЙ СПАД ! ! !
P.S .....нигде нету показа игры Йекеритов со ска ! Это говорит о том , что это ФИАСКО судей и кО от ска !!!
Ответить 1
 
Дмитрий Воронцов Сегодня 20:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 127
Steppenwolf !!!,нет видео - виноваты финны....они сами должны выкладывать видео.
Ответить 1
 
Рамиль Сегодня 19:21
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Не удивлюсь если еще и Трактору продуем
Ответить 4
 
тигр котовский Сегодня 19:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
А Шалаповым нужно распрощаться он какое то не доумение глупость в Барысе
Ответить 5
 
Отец Сегодня 19:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
слив корешкова, за сент пьера инфа 100%, Это доус с далманэм на ребят давят, короче эти канадцы уже приелись...
Ответить 1
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 19:31
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Отец , Доус еще скажет свое слово, а вот Далман, рахмет конечно ему, за прошлые годы,но думаю уже все, на пенсию его, никакой игры, косяк на косяке, как мне показалось,
Ответить 4
 
Lapochka Lapulya Сегодня 19:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
Отец , сам придумал эту 100%-ную инфу или бабка во дворе сказала? Или с Кевином дружишь?
Ответить 8
 
Отец Сегодня 19:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
Lapochka Lapulya ,Не брат сегодня после матч кричу Талге (Талгат почему проигрываем в чем проблема, он мне у наших канадцев спроси, и Рома тоже головой кивнул)кароче они с друг другом че та не поделили,я так думаю за сент пьера сто пудов, Как так в нежданку его отправили.Так что это слив Корешкова..
Ответить 2
 
Lapochka Lapulya Сегодня 19:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
Отец, я не брат, а скорее сестренка. Ну или точнее наверное дочка ))))
Ответить 2
 
Steppenwolf !!! Сегодня 20:03
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8937
Lapochka Lapulya ,Нет , Лапушка ....ты его старшая сестра ! Ник у пацана 1985 года слишком ....скажем так возврастной !
Ответить 2
 
Отец Сегодня 20:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 151
Lapochka Lapulya ,Ни че не имею против Доуса с Далманом но чтоб 6 поражений подряд это уже что то не то.
Ответить 3
 
тигр котовский Сегодня 19:24
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Шалапуга беда аБарыса слабое уезвимое место через него проходят удачно атаки соперника
Ответить 4
 
Veteran Сегодня 19:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3341
Если Карлссона с Трактором поставят , будет тревожно, надо Карлссону отдохнуть.
Ответить 2
 
тигр котовский Сегодня 19:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Не поиму почему самый косячный Шалапов не уходит и продолжает играть в Барысе
Ответить 1
 
Steppenwolf !!! Сегодня 19:58
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8937
тигр котовский, Ну ты , каШак не понятливый ! ! ! Это жЕж ....подарок с наГРУЗкой от ТСа / таможний союз/ в футболе Борадюк , а в хоккее Шалапайчик и прочие !
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 20:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Steppenwolf !!!,не смешно волкуня
Ответить 0
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 19:26
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Карлсона домой, Кудрю в киперы номер 1,
Ответить 3
 
KAIRATкайрат Сегодня 19:31
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Не плакать. Проиграли не слабой команде. Барыс еще разыграется!!!!! Ждем болеем!!!!!!!
Ответить -1
 
Prudente Сегодня 19:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
Молодец Корешков, продолжайте в таком духе! Как вы недавно сказали, что у вас запланированный спад. Видимо спад не достиг дна. А позвольте узнать у вас, на сколько матчей у матчей запланирован спад? Может до окончания регулярки? Я считаю, что вы исчерпали весь запас своего ума и фантазии извините, чем бы и как можно выигрывать матчи. Или вам кресло важнее, чем проигрыши команды? Всяко бывает, не спорю, как вы говорите, что у всех бывают спады. Но извините, не в таком же пике. Ладно в гостях и с фаворитами, понятное дело да и то, если по хорошему то пару команд можно было одолеть. Не хочу по полочкам разбирать игру. Надоело мусолить. Одним словом игры нет, никаких комбинационных моментов, не знаю почему, но у меня такое ощущение, что тренер растерян и не знает, что ему делать. Не хочется больше ходить на такие матчи, стоять по пробкам. Евгений Генадьевич, проложайте в таком духе. Опять отмажетесь какими нибудь фразами. Проанализирйте игру, больше слов нет. Хтьфу. Мое личное мнение, никому не навязываю.
Ответить 5
 
Канлы 72 Байтерек Сегодня 19:35
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Prudente, крик души, и сказано справедливо...
Ответить 5
 
Timur Sultanov Сегодня 19:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 838
Шалапов конечно косячник, но не забывайте в основном голы привозят первая петерка. А так Шалапов, Шевченко, Никулин, Гурков, пассажиры.
Ответить 5
 
Адлен Еркенов Сегодня 20:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 193
Timur Sultanov , я тоже заметил, что в последних играх голы в основном привозит 1 звено. Не вольно начинаешь верить слухам, что канадцы мстят за МСП.
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 19:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3154
Я не знаю... наверное теперь даже ярые фанаты Корешкова, может теперь поймут, что его надо отправлять в отставку!!! Помню А.Хомутова, как раз после седьмого поражения и оправили на вольные хлеба, или мы ждем повторения "антирекорда", которое нам устроил Назаров??? Ничего нового, ни каких выводов по игре Евгении не произвел, только отправил Дица в третью пару и ВСЕ!!! Провели, какую-то показуху с открытой тренировкой, где практически не было острых вопросов, и все у нас хорошо, просто попали в каку-то яму, а как из нее вылезти не сказали! Все уже научились играть против "Барыса" и все знают, что первое звено не умеет обороняться и сегодня они притащили львиную долю голов! "Карли" надо выставить на драфт отказов и не думаю, что кто-то его возьмет, как когда-то метко сказал Романцев: "...этот игрок отработанный материал"! Только не думайте, что, сейчас, когда наши стали сыпаться, я кидаю кучу навоза в "ТШ", я и раньше писал Корешков - это не тот тренер, с которым можно решать серьезные задачи!!! Мы опустились на седьмое место, сегодня наш следующий соперник "Трактор" уже на обошел и следующая игра будет, как на войне! А потом опять тяжелый выезд и видимо прощай место в восьмерке!!! Акользин горе игрок, сегодня даже Скворцов, комментатор "КХЛТВ" отметил, ну сколько уже можно, с "Ак Барсом" три 100% момента не использовал и сегодня забей и игра пошла-бы в другое русло. Сегодня железный Майк остался без работы, зовите пока не поздно будет(!), он сейчас злой, как собака и быстро наведет порядок! Все критикуют Шопобаева и я сегодня кину булыжник в его огород, меняй "ТШ", а то тебя поменяют!
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P.S. Оставляю за собой право, быть неправым!
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Heatley Сегодня 20:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Kairat A.,Без комментариев Кайрат !!! Все по делу !!! Я тоже вспомнил 7 поражений при Хомутове, когда его убрали, сейчас чего ждут непонятно !!! За 7 игр ничего не поменялось,все также такие же голы пропускаем,также в атаке и так далее !!! Какие бы не были игроки и игра команды -отвечает ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ !!! Даже не видно за 7 игр изменений в игре и вообще как играли после перерыва так и играют ничего не меняется !!! Если так и дальше будет за восьмерку биться будем и это еще в лучшем случае !!! Да надо поддерживать команду,но если ТШ ничего не делает.то сколько надо проиграть,чтобы что то поменялось !!! Лично я никаких изменений не вижу,все на одном месте !!! Мнение мое никому не навязываю !!!
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 21:06
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Kairat A., все верно как всегда, ну почему мы это понимаем, а руководство нет?, бл..ть как об стенку горох!!! извиняюсь...
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андрей никифоров Сегодня 19:37
Статус: Профи
Рейтинг: 353
Сегодня вроде играли,по крайней мере в отличии от предыдущих матчей,но опять один и тот же результат,минус три очка и опускаемся ещё ниже,как ни странно,но сегодня и Вей забил и Талгат,и судьи не топили наших...вопрос чего не хвотало сегодня?может всё таки решаться Карлсона в Номад,а Корешкова обменяем например на тренера из того же Адмирала?а что?
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Prudente Сегодня 19:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
андрей никифоров,Вспомните как стал тонуть Локомотив! И вовремя Кудашова поменяли на Квартальнова, хотя Кудашов неплохой тренер. Вспомните прошлый год ПО. Так вот, смотрите как заиграл Локо, наших вынес по полной программе. Как мне кажется, наступает такой момент, что нужно просто поменять тренера. Это не говорит о том , что Корешков плохой или что то в этом роде. И в нашем случае, наши игроки вовсе неплохие, если всех послушать, то надо полкоманды поувольнать. Это неправильно. Здесь были крики, что и Вея надо "убрать". Еще раз говорю, что дело не в игроках. Вы что не видите, что наши стараются, да что толку.? Просто нет умного "ВОЖАКА". Вот и все.
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Steppenwolf !!! Сегодня 20:05
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8937
Prudente,Шалабаева надо вместе с Шалапаем поменять !
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Prudente Сегодня 20:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
Steppenwolf !!!,Это крик души. Согласен на все сто!
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Heatley Сегодня 20:23
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Steppenwolf !!!,
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андрей никифоров Сегодня 20:25
Статус: Профи
Рейтинг: 353
Prudente,я уже устал писать это почти в каждом коментарии,команда может и хочет играть,но без корешкова,я надеюсь так и произойдёт-это вопрос времени,жаль что его нет у нас!
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Davor Shuker Сегодня 19:37
Статус: Профи
Рейтинг: 490
Это уже не смешно, проигрываем конкуренту, мужики соберитесь наконец
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Жумабай Санкубаев Сегодня 19:42
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2191
Игры нет, её потеряли,что интересно мы её не ищем ,Шалапова,Шевченко и Саутерна за борт,сегодня пробовали Райта вместо Мартина-смешно было! Защита не может выход из зоны организовать,судорожно отпихивают как попало.Спасибо не с разгромом поражение организовали,сегодня магнитку можно было брать,но с такой игрой и обороной думаешь уже о другом.Будем надеяться на лучшее.
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Lapochka Lapulya Сегодня 19:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
Барысу нужен жесткий тренер, а не этот Корешков. Вон Кинэн свободен, берите пока не забрали. Хотя вряд ли один Корешков уберет второго Корешкова. Будут держаться за место всеми доступными методами
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Prudente Сегодня 19:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
Lapochka Lapulya ,Правильно сказали, что Корешковы рулят. Итак понятно, даже, если мы проиграем все остальные матчи, то все равно Корешкова не уволят с такой крышей. Зря сотрясаем воздух. Отмажутся всякими красивыми словами, типа. "у нас был и идет запланированный спад"-скажет потом наш. И все....
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Heatley Сегодня 20:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Lapochka Lapulya ,
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Marat* Сегодня 20:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Lapochka Lapulya ,Дорогая, только не это! Зачем нам сейчас этот импортный, дорогой и старый антиквариат? Он в Китае занимал две должности, у него был полный карт бланш, его команды была укомплектована полностью из легионеров, работай не хочу! Да и не думаю, что в конце сезона он изменит Барыс. Возможна напрашивается смена ТШ, или ещё какое нибудь действие. Но как быть этому Корешкову, если он с начала сезона целиком и полностью выходил за счёт первого звена, а сейчас это звено принесло больше голов в последних матчах. Думаю нужно просто ему больше сосредоточиться и работать с местными игроками, канадцев не надо учить играть в хоккей, и мешать им не надо. Доверять больше Кудре, куда пропали Пушкарёв, Старченко, Михайлис, Савченко! Одним звеном не пройти полностью регулярку, ''импорт'' весь выдохся, нужна поддержка. А так если так же надеяться полностью на Доус и К, то плей офф не светит. А если попадём, то не вынесем даже первый круг. А если не хочет меняться тактический, хотя этого уже требуют обстоятельства, то пусть уходит. И голову не морочит.
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тигр котовский Сегодня 20:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Marat*,старыгина в барыс!
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Steppenwolf !!! Сегодня 21:03
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8937
Marat*,+++150% !!! У нас же ...только коуч настроит команду на победные игры , бац поражение на ЧМ ....отставка это финна , а также и беларуса ! Сами рулевые ПОЖАРЯТ ! РУЛЕВЫЕ ОТ ХОККЕЯ ! ТО ПЫТАЮТСЯ НА МЕСТНЫХ СТАВИТЬ , ТО ЛИХОРАДОЧНО ЛЕГОВ СОБИРАЮТ !?? А НАДО УВЕЛИЧИТЬ ГЕОГРАФИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ХОККЕЯ , создать школьные лиги , студенческие , да не мешало бы и построить фабрику для производства спортинвентаря ....для всех возвростов ! Таланты есть ....главное не упускать их на север !
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Marat* Сегодня 21:08
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Steppenwolf !!!,солидарен
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Канлы 72 Байтерек Сегодня 21:13
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Marat*, все правильно сказали...
Ответить 0
 
андрей никифоров Сегодня 19:50
Статус: Профи
Рейтинг: 353
В том то и дело,надо менять,при чём ещё вчера,сейчас ещё один матч дома и опять выезд,в таблице опускаться легко,подняться будут очень сложно,конкуренты набрали форму и играть всё тяжелее и тяжелее становится,а при сегодняшней игре это вообще невозможно будет.
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тигр котовский Сегодня 19:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Ну и что твой Райт,Шопобаев ау ты гдеjQuery18105016629262827337_1512309108756?
Ответить 6
 
тигр котовский Сегодня 19:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Ну и что твой Райт,Шопобаев ау ты гдеjQuery18105016629262827337_1512309108756?
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 19:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Ну и что твой Райт,Шопобаев ау ты гдеjQuery18105016629262827337_1512309108756?
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 19:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Ну и что твой Райт,Шопобаев ау ты гдеjQuery18105016629262827337_1512309108756?
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 19:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Ну и что твой Райт,Шопобаев ау ты гдеjQuery18105016629262827337_1512309108756?
Ответить 1
 
rustem Babaev Сегодня 19:55
Статус: Профи
Рейтинг: 432
Райт-пустое место!!!! Акользин -ВОН!!!!!! Корешков-чудо в перьях три раза ВОН!!!!! Вы знаете друзья так обидно было и тошно смотреть сегодня игру что стал болеть в какой то момент за Магнитку.Этож надо так довести человека!!!! Карслона- Из РК департировать срочно!!!!!!! Действительно-Кинэнна Срочно! На других денег не хватит. Как и на порядочного киппера!
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Prudente Сегодня 20:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
rustem Babaev,Райт сегодня конкретно косячил вместе с Аккользиным. К нашим косячникам прибавился еще один "их коллега", но уже не смешно. От хороших игроков избавляемся (Бойд, МСП), а бестолковых прибавляем. Да уж лучше бы вызвали нашего Тривино, сколько он помогал в прошлом году, особенно в меньшинстве. Ну прям вредительство какое то в Барысе, но иначе не скажешь!
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Marat* Сегодня 19:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Ни почти полная трибуна, ни мощная поддержка фанатов, ни даже очаровательные ножки девочек чирлидерш, не помогли Барысу победить.Карлссон конечно уже не тянет на 1 номера. ; гола, где есть и его вина. Кудрявцева с сухарём). С одной стороны думаешь, во могли сравнять, забили два гола, когда Кошечка расслабилась, а то что второй период проиграли по всей статьям, это что, здорово? На команду не грешу, на ТШ тоже, сейчас каждый второй будет обвинять их, конечно по делом. Я больше всего виню Шопобаева, кто он такой,откуда он взялся, и какие задачи ставил и выполняет. То что не смог договариться с Бойдом и Боченски, ведь ставили же какие то условия свои. В итоге Боча завершил, так как Барыс для него единственным клубом остался, и он против клуба не играл бы, респект, Бойд ушёл, хотя до последнего надеялся. С какой стати, и за какие заслуги в Барысе оказались Шевченко и Маклюков? Это же полнейший шлак! Ну и последняя выходка с Сен Пьером, человек который смело брал функции лидера, если у Доуса не шла игра. Спасал ситуации, и вытаскивал такие матчи!Райт что лучше нашего Мартена? Не было у него постоянных надёжных партнёров, всё тусуют тусуют с начала сезона, а команды целой как таковой то в итоге и нет, Единственные полные и сыгранные два звена, Вея и Сагадеева. Защита конечно как всегда оставляла желать лучшего. Но никакая защита не будет играть здорово и надёжно, если вратарь откровенно пропускает много. Кудрявцев, вратарь № 2, вратарь сборной, вот кто должен сейчас быть основным, он и надёжнее, игру со СКА не считайте. Желаю преданным и верным болельщикам Барыса, верить и надеяться до конца. Поклонникам Корешкова дальше поддерживать своего тренера. Ну а мазохистам хорошего настроения)
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Oljas Akim Сегодня 20:21
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Команда клоунов
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Heatley Сегодня 20:25
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Marat*,Все по делу !!! Без комментариев !!!
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Кенжебай Сегодня 20:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1204
Знаете игра Барыса не отличается от игры Снежных Барсов,играют как попало,большинство одно и то же,крутятся разыгрывают долго и бьют за 2 минуты один раз,что с ними случилось это наверное то что Сен-Пьер ушёл!
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Marat* Сегодня 20:02
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Кенжебай , Мамбеталиев)
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Кенжебай Сегодня 20:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1204
Marat*,я же ездил смотреть ещё подумал что победим после 6 поражений подряд как положена,а получилось всё наоборот,нервы и время потратил!
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серик Сегодня 20:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 256
бездействие продолжается,пожарная защита,выдохший Карлссон,беззубая атака,плохой 2 период,как было так и осталось все,но когда забили две шайбы за одну минуту,это показала,что они могут,если заставят себя играть,но они не заставляют себя и тренер не может заставить двигаться, а пришло большое количество болельщиков на стадион,миллионы болели по тв,но им и трннеру нету до них дело,если бы подумали о них,то должны было грызть лед,но из последних сил побежпли бы,но им-то зачем?
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Санек Васильев Сегодня 20:07
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2590
Расслабтесь народ, такие качели это и есть наш Барыс, он всегда был таким и его не изменишь. Главное в плов попасть, а там мама не горюй, наворотим делов.
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Жанибек Макатов Сегодня 20:14
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 265
Ну вы блин даете
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Prudente Сегодня 20:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
Считаю, что после семи матчевого проигрыша, наш ГТ должен просто напросто подать в отставку. Или до последнего будет цепляться за "кресло"? Ну позор же!
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Heatley Сегодня 20:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Prudente,
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Prudente Сегодня 20:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
Heatley,
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Oljas Akim Сегодня 20:28
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Prudente, после всего этого на Корешкове должны жениться ...
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Prudente Сегодня 20:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
Oljas Akim,Претендент что ль? Я не против)))
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Каппас Жакупов Сегодня 20:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2939
С первого дня назначения Корешкова не менял своего мнения, что он не потянет эту должность. И сегодня повторяюсь, уволить его!Не разу не пел дифирамбы, даже когда побеждали. Поэтому думаю, что максимум его последняя игра будет с Трактором! Можете меня осуждать, но моё терпение лопнуло.
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Oljas Akim Сегодня 20:22
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Каппас Жакупов,меня за подобные комменты удалили с официальной страницы Барыса и его болел в Инсте... ушлепки.. не нравится правду слышать ...
Ответить 4
 
Каппас Жакупов Сегодня 20:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2939
Oljas Akim,лучше горькая правда, чем сладкая ложь!
Ответить 2
 
Lapochka Lapulya Сегодня 20:23
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
Каппас Жакупов, до твоего терпения руководству клуба как до одного места. Корешков никогда не уберет Корешкова. В первую очередь нужно менять именно руководство клуба
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Marat* Сегодня 20:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Lapochka Lapulya ,вот вот, я уже не первый раз об этом талдычу)
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Kairat A. Сегодня 20:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3154
Каппас Жакупов!
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Lapochka Lapulya Сегодня 20:21
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 593
А ведь могли сегодня и на 2 место взобраться. Если бы взяли 3 очка. Но думаю даже лучше, что не поднялись, пусть боятся, что и в восьмерку будет сложно попасть
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Prudente Сегодня 20:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 567
Lapochka Lapulya ,Послезавтра еще Трактору продуем, хотя не хочется конечно в это верить. Неужели после этого останется наш любимый и ненаглядный тренер?
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Марат Курманов Сегодня 20:24
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Что-то мне кажется Купили наших легов, Карлика и Корешка!!!
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Oljas Akim Сегодня 20:26
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
ГТ Барыса подал в отставку после очередного поражения от Магнитки !
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Heatley Сегодня 20:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2062
Без комментариев !!! Все по делу !!! Я тоже вспомнил 7 поражений при Хомутове, когда его убрали, сейчас чего ждут непонятно !!! За 7 игр ничего не поменялось,все также такие же голы пропускаем,также в атаке и так далее !!! Какие бы не были игроки и игра команды -отвечает ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ !!! Даже не видно за 7 игр изменений в игре и вообще как играли после перерыва так и играют ничего не меняется !!! Если так и дальше будет за восьмерку биться будем и это еще в лучшем случае !!! Да надо поддерживать команду,но если ТШ ничего не делает-то сколько надо проиграть,чтобы что то поменялось !!! Лично я никаких изменений не вижу,все на одном месте !!! Мнение мое никому не навязываю !!!
Ответить 3
 
Сергей Варчук Сегодня 20:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1468
7 поражений подряд (!!!) Кошмар продолжается...(
Ответить 5
 
тигр котовский Сегодня 20:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Все ждали победы
Ответить 3
 
Сергей Варчук Сегодня 20:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1468
Карлссон: " А мы тут знаете ли, всё "плюхами" балуемся..."
Ответить 3
 
Tamasai Сегодня 20:42
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1578
Придут еще победы,будут и на нашей улице праздники.Еще немного,еще чуть-чуть надо прибавит и все будет нормально и весь негатив уйдет,как не бывало.
Ответить 0
 
Бекжан Бителеуов Сегодня 20:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Корешкова в отставку.
Ответить 2
 
Гульмира Ержанова Сегодня 20:53
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Что вы,болелы плачите как будто мы СКА. Барыс всегда так играл, просто везло иногда. Спад у всех бывает,. Всё будеп ОК.
Ответить -3
 
Галина Кудабаева Сегодня 21:02
Статус: Профи
Рейтинг: 429
да зачем нам нужен этот плей офф, убрать всех россиян не имеющих право играть за казахстан, и наигрывать спокойно своих , ведь есть же из кого выбирать в том же номаде.
Ответить 4
 
Самархан Абдикулов Сегодня 21:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 194
Нет ни какого спада Барыс всегда был был аутсайдером, и с чего вы взяли что он всех подряд должен обыгрывать. Есть команды уровня Барыса вот их надо обыгрывать и все. Из своей зоны не может выходить, не говоря уже заход в чужую зону. Через защитников не играют, напы сами по себе, защи сами по себе. Далмэн вообще перестал бегать за шайбой. Голы Лихотникова и Талгы чисто случайные, вот они и надеяться на такие голы.
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тигр котовский Сегодня 21:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1905
Самархан Абдикулов,идёт падение Барыса
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