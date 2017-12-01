"Барыс" проиграл "Магнитке" в Астане и потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ

Следующий матч столичная команда проведет 5 декабря против челябинского "Трактора".
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Регулярный чемпионат
Барыс - Металлург Мг 3:4
Голы: Вей, 0 (1:0); Казионов, 6 (1:1); Кокарев, 16 (1:2); Калетник, 30 (1:3); Казионов, 30 (1:4); Лихотников, 50 (2:4); Жайлауов, 50 (3:4)
Турнирная таблица
Столичный "Барыс", проиграв магнитогорскому "Металлургу", потерпел седьмое поражение подряд в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Астане завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей. Причем первыми счет в матче открыли хозяева. Свою 13-ю шайбу за "Барыс" забросил Линден Вей. Однако затем хоккеисты столичной команды пропустили четыре шайбы в свои ворота: Денис Казионов (седьмая минута), Денис Кокарев (17-я), Владислав Калетник (31-я) и Денис Казионов (31-я).
Но хоккеисты "Барыса" не опустили руки и за десять минут до конца в течение одной минуты смогли сократить разрыв до минимума. Сначала отличился Артем Лихотников, а спустя 32 секунды шайбу забросил Талгат Жайлауов. В оставшееся время у казахстанской команды была возможность сделать счет равным, но гости смогли выстоять.
Таким образом, "Барыс" потерпел седьмое поражение подряд. Неудачная серия для столичной команды началась с поражения дома в серии буллитов от омского "Авангарда" со счетом 1:2. Затем "Барыс" уступил в гостях дважды новосибирской "Сибири" (0:4 и 4:6), казанскому "Ак Барсу" (0:2), питерскому СКА (1:9) и ярославскому "Локомотиву" (0:5).
В активе казахстанской команды осталось 58 очков в 38-ми играх чемпионата. Следующий матч "Барыс" проведет во вторник, 5 декабря. Столичная команда дома примет челябинский "Трактор". Начало встречи в 19:30 по времени Астаны.