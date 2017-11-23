"Барыс" проиграл "Ак Барсу" в матче с отмененной шайбой и потерпел четвертое поражение кряду

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 2:0
Куньлунь Ред Стар Локомотив 1:4
Металлург Мг Торпедо НН 1:2
Динамо Мн Авангард 3:2 Б
Ак Барс Барыс 2:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 0:3
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Номад Алтай-Торпедо 2:1 ОТ
Иртыш Алматы 0:2
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 5:4 ОТ
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 3:4 ОТ
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ЦСКА М Бенфика 2:0
Карабах Челси 0:4
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Атлетико М Рома 2:0
Андерлехт Бавария 1:2
ПСЖ Селтик 7:1
Ювентус Барселона 0:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Локомотив М Копенгаген 2:1
Зенит Вардар 2:1
Кельн Арсенал 1:0
БАТЭ Црвена Звезда 0:0
Атлетик Герта 3:2
Эстерсунд Заря Лг 2:0
Русенборг Реал Сосьедад 0:1
Шериф Фастав Злин 1:0
Лудогорец Истанбул ББ 1:2
Эвертон Аталанта 1:5
Милан Аустрия В 5:1
Скендербеу Динамо К 3:2
Маккаби Т-А Славия П 0:2
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Жетысу Актобе 3:4
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 5:2
Интер Мовистар Брага/ААУМ 7:0
Брага/ААУМ Кайрат 1:4
Интер Мовистар Дева 2:1
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 70:82
Ирак Иран 74:66
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Иртыш 71:62
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2 79:57
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 3:1
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 3:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 1:0
Англия Босния и Герцеговина 4:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 1:1
Манчестер Юнайтед Брайтон 1:0
Ливерпуль Челси 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 3:2
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 1:1
Боруссия Д Шальке-04 4:4
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 1:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Барыс 2:0
Слован Амур 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Астана Арлан 2:8
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Дева 2:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 3:1
Буревестник Есиль СК 3:1
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 3:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
>>>
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия М Бавария 23:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Горняк Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Барыс" проиграл "Ак Барсу" в матче с отмененной шайбой и потерпел четвертое поражение кряду

Следующий матч астанинский клуб проведет против лидера "Запада" - СКА.

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57 Комментариев
Фото пресс-службы ХК "Ак Барс"
Фото пресс-службы ХК "Ак Барс"
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Ак Барс - Барыс 2:0

Голы: Клинкхаммер, 39 (1:0); Глинкин, 57 (2:0)

Турнирная таблица
Астанинский "Барыс" потерпел поражение от казанского "Ак Барса" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Казани, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Основные события игры развернулись во втором периоде, так как в первом командам отличиться не удалось.

В середине второй 20-минутке Линдену Вею удалось забросить шайбу в ворота "Ак Барса", однако после видеопросмотра судьи гол не засчитали. Причем у форварда "Барыса" это вторая отмененная шайба во второй игре подряд. Также астанинскому клубу не удалось реализовать численное преимущество при игре "5 на 3".

Развязка наступила за 45 секунд до перерыва, когда Роб Клинкхаммер забил гол в раздевалку, выведя "Ак Барс" вперед. Для канадского форварда эта шайба стала первой в 25 играх за казанскую команду.

В концовке заключительного периода хозяевам удалось развить успех. На 57-й минуте отличился Антон Глинкин, установив тем самым окончательный счет.

Для "Барыса" это поражение стало четвертым кряду. Команда с 58 очками осталась на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как "Ак Барс" упрочил лидерство, набрав 66 баллов. 

Следующий матч "Барыс" проведет 27 ноября также на выезде против лидера "Запада" - питерского СКА (93).

  Комментариев: 57
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Комментарии

 
 
Арсен Башеев Сегодня 22:22
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Ну как так
Ответить 0
 
Арлан Галенулы Сегодня 22:26
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Ну было понятно если первыми пропустим то Акбарс своего не упустит
Ответить 3
 
Арсен Башеев Сегодня 22:27
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Вею не прёт
Ответить 2
 
тигр котовский Сегодня 22:27
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1710
Барыс стал хуже играть Сент-Пера убрали да ещё комментатор накаркал сказав к СОЖЛАЛЕНИЮ"сделал порчу на проигрыш ещё в начале матча тут кроме Шалапова нужно избавится от комментатора на казспорте!
Ответить 2
 
DialUP Сегодня 22:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 283
тигр котовский, вы и вправду верите что результаты игры зависят от того что говорит комментатор) суеверный вы человек)
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 22:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1710
DialUP,не только но поверь все каркания сбылись
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 22:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1710
DialUP,не только но поверь все каркания сбылись
Ответить 1
 
Санек Васильев Сегодня 23:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2503
тигр котовский,Мне посчасливилось посмотреть на КХЛ ТВ, но не посчасливился результатом)))
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 23:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1710
Санек Васильев,по казспорту трансляция раньше шла на 7 секунд я просмотрел поэтому предпачел по казспорту просмотр чем по кхл тв
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Жомарт Габдуллин Сегодня 22:28
Статус: МСМК
Рейтинг: 967
Отыграли не плохо, но увы, проиграли.
Ответить 0
 
Kairat A. Сегодня 22:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2979
Канадцы не смогли - наши не умеют!!! Акользин игрок без ворот! Спасибо всему руководству ХК"Барыс" за проведенный вовремя обмен и мы на эту важную и принципиальную игру остались без первого звена! Верной дорогой идете товарищи!!!
Ответить 6
 
Арлан Галенулы Сегодня 22:29
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Со SKA без шансов а с локо возможно получится зацепиться за очки
Ответить 3
 
серик Сегодня 22:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 233
Умный тренер,умные игроки,Акбарс в своем стиле сделал что требовалось для него,расчетливо,где-то добавляют,где-то сушат,д-но классная команда,а у нас одни поражения после паузы,и скоро видать это не прерветсяне
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Tamasai Сегодня 22:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1537
Барыс сыграл как то без задора,команда выглядела уставшим
Ответить 1
 
Timur Sultanov Сегодня 22:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 753
Доус вообще нехотя играл. Старченко портил игру 2 звена. отвратительное большинство, не могут нормально войти в зону, 5 на 3 вообще не знают что делать, и это по моему 5-й или 6-й раз в сезоне. Диц то же испортился после травмы. что за стратегия доезжать до красной линии и отдавать шайбу сопернику и ехать на смену, а потом мучится и отбирать её, ну можно же назад отдать защитнику, соперник же то же проводит смену. Тренера сливают что ли.
Ответить 2
 
тигр котовский Сегодня 22:31
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1710
Похоже спад у Барыса если бы Барысу забили так же как не засчитанная шайба то я уверен её бы без проблем засчитали в раше не хотят чтоб Барыс был первый в конференции в концовке была подножка нашему хоккеисту судья промолчал
Ответить 0
 
Murat Uaisov Сегодня 22:31
Статус: Любитель
Рейтинг: 19
Бляд соз жок. Не ойын мынау сорлылар. Тренирдын козин неге куртпайды.
Ответить 3
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 22:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 967
Акользин так хотел забить. У него сегодня день рождения.
Ответить 1
 
андрей никифоров Сегодня 22:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Корешкова .....решил Сан Пьера заменить Акользиным?высший дибилизм,результат на табло,опять первое звено рвётся на части,а остальные даже угроз не создают,да ещё Акользин "помогает",ну и где работа ТШ???вывод-бездарный ТШ.(конечно моё мнение,но зато твёрдое)
Ответить 4
 
Prudente Сегодня 22:47
Статус: Профи
Рейтинг: 417
андрей никифоров,У Аккользина, вообще непонятные броски . С метра не может забить. Ну что же это такое. Ну слов не хватает.
Ответить 3
 
rustem Babaev Сегодня 22:32
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Интересно модераторы шарят в хоккее?
Ответить 2
 
Сергей Варчук Сегодня 22:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1421
Акользин, номер поменяй! Не достоин!
Ответить 4
 
Prudente Сегодня 22:48
Статус: Профи
Рейтинг: 417
Сергей Варчук,Да не раз болелы писали об этом. Бесполезно.
Ответить 1
 
Самархан Абдикулов Сегодня 22:33
Статус: Дублёр
Рейтинг: 173
Разве не очевидно отсутствие МСП. Каким местом думали когда его меняли? Аккользин конечно хороший игрок но не забивной он хоть убей. Проиграли по делу. Не знаю что дальше будет.
Ответить 4
 
Арлан Галенулы Сегодня 22:34
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
Вот вот я тоже это заметил нет что бы откатиттся за ворота и дать нормально смениться а потом спокойно ехать меняться
Ответить 0
 
серик Сегодня 22:34
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 233
ну почему последние минуты 2 периода сжимались к воротам,можно же было хоть пробрасываться,соперник зная эту слабость надавил и явно чувствовалось,что сейчас они забьют
Ответить 0
 
rustem Babaev Сегодня 22:36
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Короче капут Барысу! К середине Сезона выясняется что первого звена ЖОК!!!! А это попахивает дебилизмом!!! Вам товарищ Корешков не место в современном хоккее!!!!!!!
Ответить 6
 
Kairat A. Сегодня 23:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2979
rustem Babaev! Не переживай сильно, сейчас сюда ночью приползет великий специалист хоккея и интеллигентнейший человечишка Аргимбаев Серик и его фанат Жомарт Габдуллин и они нам всем инсайдерам расскажут в чем причина и какой талантливый тренер Евгений Корешков и что все унас отлично и хорошо!!! А то, что в команде конфликт и один из лидеров покинул наш клуб на тонущий "Адмирал", это все ерунда! Это все от того что "МСП" очень любит самолеты и обожает летать и практически жить в них!!!
Ответить 3
 
Heatley Сегодня 23:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1974
Kairat A.,Руководству Барыса нужно задуматься и принимать меры, при чем срочно, 4 поражения и впереди СКА и Локомотив, не было второго звена, теперь и первое разваливается, декабрь время набирать очки и подниматься в таблице, потом перед ПО, тяжело будет, нужно хорошего центра, двух силовых защитников, и хорошее мастерство ТШ, чего у нас нет, сейчас все команды подтянуться, разница небольшая в очках, за восьмерку будем биться, надо сейчас что то решать, потом поздно будет, про Сен Пьера вообще молчу, полный бред этот обмен, посмотрим что будет дальше, Вперёд Барыс , в понедельник пойду на игру СКА -БАРЫС, посмотрим наглядно, как и что происходит
Ответить 2
 
Kairat A. Сегодня 23:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2979
Heatley!
Ответить 0
 
Prudente Сегодня 23:40
Статус: Профи
Рейтинг: 417
Heatley,Сомневаюсь насчет вменяемости нашего руководства. Отпустить МСП в самый разгар сезона это нечто. Понимаю, что были конфликты внутрикомандные, но на то ты и ГТ, чтобы принять правильные решения. А может у ГТ нет должного авторитета. Ведь он должен показывать пример всем. Есть такая пословица, что рыба гниет с головы. не хотелось бы так думать конечно.
Ответить 0
 
rustem Babaev Сегодня 23:23
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Kairat A.,Представляю как зол был МСП на ТШ. А если другие начнут злиться!??? и сливать ТШ??? Что тогда ??? СРОЧНО нужно МЕНЯТЬ ТШ
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 23:37
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2979
rustem Babaev! Раке я очень уважаю Евгения Корешкова, но только, как игрока, могу смело сказать он и его брат Александр легенды нашего хоккея, им огромное СПАСИБО им за это, даже пусть он сейчас россиянин по паспорту и прописке, для меня это не важно!!! Но, как главный тренер, извините, рано ему еще быть первым, годика-два походить в помощниках и вот только тогда можно ему начать, например с клуба как "Югра", "Лада" и т.д., не в обиду этим клубам, но они ни когда не ставят серьезных задач! "Барыс" должен тренировать только тренер из-за океана, потому-что, у нас всегда погоду делали легионеры и будут делать, от этого никуда ну уйти, это факт и точка!!! Вот тогда у нас не будут всякие Шалаповы, Шевченко, Гурковы, а раньше Церенок, Мнацян и т.д., им просто не будет места в нашей команде!!!
Ответить 0
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 23:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 967
Kairat A.,)) Не переживай так, Кайрат. Все у тебя сложится и будет хорошо. Пожелаю тебе крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Ответить -1
 
Kairat A. Сегодня 23:44
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2979
Жомарт Габдуллин! Рахмет агашка, Вы все таки хоть и не намного, но старше меня! Вам тоже всех благ и наступающим праздником с Днем первого Президента!!! А по Корешкову остаюсь при своем мнение и время покажет( первый канал), кто был прав!!!
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Барсик Трампов Сегодня 22:37
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Барыс что-то не тот не узнал капец
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серик Сегодня 22:37
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 233
интерсно малейшие сомнения обязательно трактуют не в пользу Барыса,а если это был Акбарс или др точно бы засчитали
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rustem Babaev Сегодня 22:38
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Этого долговязого пропустившего за три игры 13!!!!!!!!!!!! шайб уберите к чертям!!!!!!! Ты чем думаешь ТШ??????
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rustem Babaev Сегодня 22:40
Статус: Профи
Рейтинг: 379
12!!!!!!
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Жумабай Санкубаев Сегодня 22:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2076
Извините коней на ...-Акользин не бросает,а делает "поглаживание" шайбы,вот вам за Мартина!Ну сделали бы это через пару игр,прекрасно знаете не комплект в звене,нет Пушкарёва! Вы враги сами себе,здесь Корешков вообще не при делах,он командует на льду,там мудрецы на верху сидят! Клоуны,думал только в футболе,оказывается и в хоккее затёрлись!Грустная история для нас продолжается.
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rustem Babaev Сегодня 22:45
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Жумабай Санкубаев,Но было то все нормально более менее в прошлые сезоны!!! На верху вообще крыша сьъхала!!! Короче Алга ДВК.
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Prudente Сегодня 22:42
Статус: Профи
Рейтинг: 417
Поздравление нашему ГТ.! Нет слов. Проиграли по делу. А жаль конечно. Вот и началось наше падение в никуда. Нет сил уже разбирать игру. И большинство никакое, ну и меньшинство не блещет. Такое ощущение, что сдулись наши. Нет огонька в "глазах", а если говорить проще , нет азарта, огня. Конечно старались наши игроки, но что то не видно было. Какие беззубые броски. Это не наш Барыс. Ведь могут играть лучше. и ведь Ак Барс играл не в лучшей форме. Могли и победить. Обратил внимание, что наши игроки какие то надломленные что ли, не было куража. А кто теперь следующий? Кому мы будем дарить очки? Все нормально, идем ко дну!!!! Слов нет. Давайте к следующей игре еще кому нибудь, подарим очки, а что нам не привыкать. А насчет Сен Пьера, вообще какая то мутная история, о которой мы никогда не узнаем. Ладно, лишь бы Корешковым угодить. Рулят ведь. Говори не говори, как горох об стенку.
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Сергей Варчук Сегодня 22:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1421
У Вея второй гол подряд судьи забирают! Случись такой момент у Ак барса сто пудов засчитали бы..((
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тигр котовский Сегодня 22:43
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1710
Вроде хорошо играл Барыс до перерыва нет с такой игрой в плей-офф делать нечего пролетит Барыс как фанера над Парижем
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Андрей Корб Сегодня 22:45
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 570
Первая пятёрка сегодня играла ,вчетвером почти что.Маркелов хоть и старался ,но сыграть на уровне Доуса и Вэя у него никак не получилось.Всё таки Маркелов игрок другого плана.И не видеть этого просто надо быть либо далбо.бом ,либо слепошарым.Я говорю это про ТШ и руководство Барыса.В оправдании ТШ можно сказать что,из имеющихся в составе игроков некого просто поставить.Да 20 игроков а поставить вместо Фрэттина ,некого.И Пушкарёва нет И Сен-Пьера. Я вот не пойму одного что так им не терпелось избавиться от МСП. Ведь знали что д исквалифицированы Фрэттин и Пушка. так надо было на пару игр задержать МСП. Это потому что вместо головы .опой думают ,отсюда и результат . Игра вроде была нормальная ,но игру Барыса соперник так изучил,что шансов просто не оставил. Я вот думаю если бы Акользин жил в племени индейцев ,то его звали бы "Кривая рука" или "Мимо ссущий")))). Павлуша мы же тебе писали уже."Пока ты номер 27 не вернёшь ,не видать тебе счастья ")))). Четвёртое поражение подряд,а впереди СКА и Локо ,жаждущий реванша. Ой чую вернёмся мы как собаки побитые,с этой поездки с пустыми карманами.
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rustem Babaev Сегодня 22:49
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Андрей Корб,Мало того можем и пролететь конкретно с такой игрой в этом сезоне
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Prudente Сегодня 23:01
Статус: Профи
Рейтинг: 417
Андрей Корб,Насчет МСП какая то мутная история, как я и говорил. Как говорится средь бело дня, на ровном месте уходит или "ушли" его. Правды не узнаешь. Однозначно был конфликт. Так просто не могли его "уволить"перед такими ответственными матчами. То ли наш ГТ "ноль" без палочки или все решает руководство, то ли все наоборот. Черт их разберет. Итог плачевен. Ну а насчет "27" номера, это просто слов нет. Говори , не говори, это издевка над нами. Мы все помним и уважаем, кто был под номером "27".
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Самархан Абдикулов Сегодня 22:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 173
Барыс уверенным шагом идет на свое 8 место. Как поется в одной песне "а может и девятое не будем убеждать".
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rustem Babaev Сегодня 22:51
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Что интересно не слезаем пока с четвертого места
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Нурлан Оразбаев Сегодня 22:54
Статус: Профи
Рейтинг: 453
ТШ в отставку
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Marat* Сегодня 23:15
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1752
Большая половина игроков массовка! А некоторые просто бесполезный баласт, Шевченко не пришей к пи.. е рукав, Гурков, Лихотников и т д. Старченко , Савченко вообще второй сезон подряд никакие. Чисто по человеческий , ушли бы на пенсию как в своё время сделали Гаврилин, Литвиненко и др. Освободили бы места другим игрокам, ведь всё равно мертвяки. Сагадеев молодец, Маркелов в меньшинстве хорош. Акользин вроде старается, пыжится, но если ты не умеешь завершать атаки, то сколько бы ты не пыжился, всё равно не получится. Если по природе рукож...п. Кто тут восхваляет ТШ. Мол добились много го. Кто добился? Добились те, кто сейчас в КХЛ в статистиках на первых строчках. Игроки первого звена. Это что заслуга ТШ, или они канадцев научили так в хоккей играть? Это не у Барыса спад, команда как играла так и играет. Это просто устал ДОУС. Это его дубли и хет- трики вытаскивали весь Барыс. Это Сен Пьер в нужные и тяжёлые времена просто помогал команде. И где он сейчас? Игрок который выходил в большинстве и делал результаты. Дожились, что Маркелов выходит с Доусом. Столько моментов Ак барс дарил Барысу, даже 5 на 3, и то тухло и бесполезно с играли. Ак барс без лидеров Азаведо, Малыхин, Свитов, на классе переиграли. Только слепые не могли заметить, как спокоен был Билл, и как беспомощен и растерян был Корешков. Ну а ход с Сен Пьером, был вообще самый глупый. Ну и конечно отмазались перед всеми, мол сам попросился. Прямо все поверили, что человек на столько дурак, что уходит к одному из аутсайдеров, да ещё и в ссылку на Дальний Восток. Порядок надо было в команде держать, что бы не было конфликтов между игроками. Распустили '' звезданутых'' что ставят даже какие то условия руководству. Избавиться от такого игрока, равносильно самоубийству. Это ещё раз показывает какое же слабое у нас руководство. Если Оразбаев сам работал с командой и имел какой никакой вес в лиге. То Шопобаев на столько слаб, что прибегает к помощи к российскому специалисту, Ларионову. На столько жалко это смотрится. Пожелаем Доусу крепкого здоровья, конечно тяжело ему теперь одному будет, дай бог что бы удержал команду в восьмёрке. И спас этот ТШ для следующего сезона.
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Kairat A. Сегодня 23:18
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2979
Marat*! Подписываюсь под каждым словом! Все верно и по полочкам разложил Марат!!!
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Heatley Сегодня 23:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1974
Marat*,Согласен, вторую и третью пятёрку надо делать боеспособную к ПО, для этого надо убрать, пусть на время баласт, который играет сейчас, подписывать, вызывать с Номада, и так далее, но надо что то делать и быстро делать
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rustem Babaev Сегодня 23:28
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Marat*,Великолепное объяснение!
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Prudente Сегодня 23:30
Статус: Профи
Рейтинг: 417
Marat*,Согласен на все сто. Сказал точно и развернуто. Ни прибавить , не убавить.
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Heatley Сегодня 23:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1974
Руководству Барыса нужно задуматься и принимать меры, при чем срочно, 4 поражения и впереди СКА и Локомотив, не было второго звена, теперь и первое разваливается, декабрь время набирать очки и подниматься в таблице, потом перед ПО, тяжело будет, нужно хорошего центра, двух силовых защитников, и хорошее мастерство ТШ, чего у нас нет, сейчас все команды подтянуться, разница небольшая в очках, за восьмерку будем биться, надо сейчас что то решать, потом поздно будет, про Сен Пьера вообще молчу, полный бред этот обмен, посмотрим что будет дальше, Вперёд Барыс , в понедельник пойду на игру со СКА, посмотрим наглядно, что происходит с командой
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Ербол Абибеков Сегодня 23:27
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Победы Барыса ещё впереди, верю, жду и надеюсь.Акользину чтоб пёрло надо номер поменять. Номер Бочи под своды Барыс Арена.
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